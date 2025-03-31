С апреля "Eesti Energia" разделит действующее в Ида-Вирумаа дочернее предприятие "Enefit Power": в состав одного предприятия войдут шахты и заводы масел, в состав другого - действующие в последние годы с убытком электростанции.
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"Eesti Energia" разделит надвое крупнейшее предприятие Ида-Вирумаа
От действующего чуть больше четырех лет предприятия "Enefit Power" с 1700 работниками будут отделены подразделения, занимающиеся производством жидких топлив и экономикой замкнутого цикла, и это предприятие будет называться "Enefit Industry": в его состав войдут заводы по производству жидких топлив "Enefit 140", "Enefit 280" и строящийся "Enefit 280-2", а также разрез "Narva", шахта "Estonia" и логистическое подразделение. На это предприятие переведут 1200 работников прежнего "Enefit Power".