"Eesti Energia" разделит надвое крупнейшее предприятие Ида-Вирумаа

От действующего чуть больше четырех лет предприятия "Enefit Power" с 1700 работниками будут отделены подразделения, занимающиеся производством жидких топлив и экономикой замкнутого цикла, и это предприятие будет называться "Enefit Industry": в его состав войдут заводы по производству жидких топлив "Enefit 140", "Enefit 280" и строящийся "Enefit 280-2", а также разрез "Narva", шахта "Estonia" и логистическое подразделение. На это предприятие переведут 1200 работников прежнего "Enefit Power".