Андрес Вайнола: "Я сердцем и душой запускатель новых вещей, а не урезатель"

Андрес Вайнола, руководитель крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа "Enefit Power", управляющего шахтами, заводами масел и электростанциями "Eesti Energia", рассказал "Северному побережью" в свой последний рабочий день, насколько извилист был его трудовой путь за почти десять лет работы на предприятии, которому пришлось отказаться от половины своих работников, но которое тем не менее остается одним из крупнейших работодателей, налогоплательщиков, экспортеров и гарантов надежности энергоснабжения Эстонии.