Урожаем ида-вируского хоккея нынче стали серебряные медали "Narva PSK"

В стартовых играх финальной серии прошлогодний чемпион "Narva PSK" в противостоянии с Тарту один матч проиграл и другой выиграл. В минувшие выходные игра прошла в домашнем ледовом холле в присутствии более тысячи болельщиков. Однако яростной поддержки родных стен оказалось недостаточно, поскольку в обеих играх в Нарве Тарту уверенно победил с одинаковым счетом 7:2. Нарва лидировала в обеих играх, но Тарту вскоре добивался превосходства.

В этом году весомый вклад в чемпионство Тарту внесли шесть латвийских хоккеистов, которые стали лучшими бомбардирами команды. Например, в двух решающих играх по три гола забили Микс Липсбергс и Никита Заантманс.

А вот Нарве пришлось мириться с отсутствием в последних двух играх двух своих лидеров - Максима Бережонова и Кирилла Ильина, которые были временно отстранены из-за своего первоначального отказа пройти допинг-контроль после стартовой игры финальной серии в Тарту в позапрошлую субботу.

Третье место в этом сезоне занял кохтла-ярвеский "Everest", который в матче за "бронзу" встречался с соперником из родного города "Viru Sputnik".