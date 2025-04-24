Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Хендрик Агур хочет за год превратить крупнейшее учебное заведение Ида-Вирумаа в эстоноязычное

Хендрик Агур во вторник в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии сообщил коллективу учебного заведенимя, что с 1 августа возглавит Ида-Вирумааский центр профобразования.
Хендрик Агур во вторник в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии сообщил коллективу учебного заведенимя, что с 1 августа возглавит Ида-Вирумааский центр профобразования. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Выбранный новым руководителем Ида-Вирумааского центра профессионального образования нынешний директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур хочет превратить центр в популярное среди молодежи эстоноязычное учебное заведение, окончание которого позволит получить хорошее рабочее место.

Пришедший шесть лет назад, чтобы построить и возглавить Кохтла-Ярвескую гимназию, Агур сказал, что в первые годы в Ида-Вирумаа с интересом присматривался, какие школы действуют в уезде, и среди них ему бросилось в глаза, что центр профобразования по сути являлся полностью русскоязычным учебным заведением. "В голове не укладывалось, как это возможно. Примерно из 2500 учащихся свободно владели эстонским языком только десять процентов. Это был замкнутый круг, когда многих выпускников русских основных школ направляют сюда, чтобы они продолжили учебу на русском языке, что, однако, значительно ограничивает виды молодежи на будущее", - сказал он, отметив, что сегодня уже нет таких профессий, где можно, не зная эстонского языка, добиться успеха на рынке труда Эстонии.

Неограненный алмаз

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх