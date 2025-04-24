Хендрик Агур хочет за год превратить крупнейшее учебное заведение Ида-Вирумаа в эстоноязычное

Пришедший шесть лет назад, чтобы построить и возглавить Кохтла-Ярвескую гимназию, Агур сказал, что в первые годы в Ида-Вирумаа с интересом присматривался, какие школы действуют в уезде, и среди них ему бросилось в глаза, что центр профобразования по сути являлся полностью русскоязычным учебным заведением. "В голове не укладывалось, как это возможно. Примерно из 2500 учащихся свободно владели эстонским языком только десять процентов. Это был замкнутый круг, когда многих выпускников русских основных школ направляют сюда, чтобы они продолжили учебу на русском языке, что, однако, значительно ограничивает виды молодежи на будущее", - сказал он, отметив, что сегодня уже нет таких профессий, где можно, не зная эстонского языка, добиться успеха на рынке труда Эстонии.