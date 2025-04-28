В ходе учений в Вирумаа "Кайтселийт" отрабатывает эвакуацию людей

С понедельника по среду в Вирумаа проходят учения по эвакуации "Miljon miksi 2025" Северо-восточного округа сухопутной обороны "Кайтселийта".
Согласно сценарию штабных и полевых учений, будет проведена эвакуация жителей Нарвы и Силламяэ. С этой целью в среду, 30 апреля, эвакуационные подразделения Северо-восточного округа сухопутной обороны "Кайтселийта" в сотрудничестве с Идаским спасательным центром отработают процессуальные действия по открытию транспортных пунктов в Нарве и Силламяэ, а также сборных пунктов в Йыхви и Раквере, сообщил специалист по информации Северо-восточного округа сухопутной обороны "Кайтселийта" Индрек Юрченко.
- Северо-восточный округ сухопутной обороны "Кайтселийта" инициировал учения "Miljon miksi" несколько лет назад, чтобы отработать задачи, вытекающие из широкомасштабной государственной обороны в соответствии с планом обороны Эстонии. Эти учения дают нам и всем партнерам по сотрудничеству хорошую возможность отработать запланированные действия на реальной местности, - сказал командующий округом подполковник Яанус Айнсалу.
- Эвакуационные учения "Miljon miksi" необходимы нам для того, чтобы дать возможность целевым эвакуационным подразделениям отработать действия, стать хорошими партнерами по сотрудничеству для Спасательного департамента и определить следующие места для учений, - сказала Айли Эхамаа, главный планировщик эвакуационных учений со стороны "Кайтселийта" и инструктор Вируского округа сухопутной обороны. - В этом году основное внимание будет уделено подготовке целевых эвакуационных подразделений перед учениями, а также впервые совместно с Идаским спасательным центром отработаем организацию работы транспортных и сборных пунктов при масштабной эвакуации.
В качестве партнеров по сотрудничеству в учениях "Miljon miksi 2025" были привлечены Идаский спасательный центр Спасательного департамента, местные самоуправления (Нарва, Силламяэ, Йыхви, Раквере) и служащие срочной службы 1-й пехотной бригады. Всего в учениях примут участие около 400 человек.
- Мы и раньше отрабатывали взаимодействие с целевыми эвакуационными подразделениями "Кайтселийта" при открытии эвакуационных пунктов. На этот раз основное внимание уделяется организации работы транспортных и сборных пунктов, а также обмену информацией. Эвакуируемые - это призывники в гражданской одежде, которых вывезут из опасной зоны учений на автобусах, - пояснил Индрек Пунг, руководитель кризисного бюро Идаского спасательного центра. Он заверил, что учения по эвакуации не помешают повседневной деятельности местных жителей.
Учения "Miljon miksi" проводятся с 2023 года.
Массовая эвакуация - это временное перемещение населения в безопасное место в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозы в целях спасения жизней. Подготовка и организация масштабной эвакуации с 1 января 2022 года входит в обязанности Спасательного департамента. Спасательный департамент привлечет различные ведомства к реализации эвакуации и будет руководствоваться ранее подготовленными планами.
Параллельно с учениями "Miljon miksi" Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, Силы обороны и "Кайтселийт" с 28 апреля по 2 мая проводят в Вирумаа совместные учения "Kilp", отрабатывая действия в условиях миграционного кризиса.