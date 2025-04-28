В ходе учений в Вирумаа "Кайтселийт" отрабатывает эвакуацию людей

Согласно сценарию штабных и полевых учений, будет проведена эвакуация жителей Нарвы и Силламяэ. С этой целью в среду, 30 апреля, эвакуационные подразделения Северо-восточного округа сухопутной обороны "Кайтселийта" в сотрудничестве с Идаским спасательным центром отработают процессуальные действия по открытию транспортных пунктов в Нарве и Силламяэ, а также сборных пунктов в Йыхви и Раквере, сообщил специалист по информации Северо-восточного округа сухопутной обороны "Кайтселийта" Индрек Юрченко.

- Северо-восточный округ сухопутной обороны "Кайтселийта" инициировал учения "Miljon miksi" несколько лет назад, чтобы отработать задачи, вытекающие из широкомасштабной государственной обороны в соответствии с планом обороны Эстонии. Эти учения дают нам и всем партнерам по сотрудничеству хорошую возможность отработать запланированные действия на реальной местности, - сказал командующий округом подполковник Яанус Айнсалу.

- Эвакуационные учения "Miljon miksi" необходимы нам для того, чтобы дать возможность целевым эвакуационным подразделениям отработать действия, стать хорошими партнерами по сотрудничеству для Спасательного департамента и определить следующие места для учений, - сказала Айли Эхамаа, главный планировщик эвакуационных учений со стороны "Кайтселийта" и инструктор Вируского округа сухопутной обороны. - В этом году основное внимание будет уделено подготовке целевых эвакуационных подразделений перед учениями, а также впервые совместно с Идаским спасательным центром отработаем организацию работы транспортных и сборных пунктов при масштабной эвакуации.