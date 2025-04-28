Нарвский чиновник подвергся нападению и обвинениям в фальсификации истории

По словам Мадиса Туудера, у него в городе была встреча, после которой он пошел пообедать в одно заведение общепита в центре города. "Я сидел в отдельном зале, где других людей не было. Когда поел и вышел, ко мне подбежали сзади", - вспоминает Туудер произошедшее с ним в субботу в пять часов вечера на улице Александра Пушкина в центре Нарвы.