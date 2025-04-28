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Нарвский чиновник подвергся нападению и обвинениям в фальсификации истории

Историк Мадис Туудер много изучал историю региона и выпустил несколько книг на эту тему, а также недавно прочитал серию публичных лекций по истории Нарвы. Напавший на Туудера на улице мужчина обвинил его среди прочего в искажении истории.
Историк Мадис Туудер много изучал историю региона и выпустил несколько книг на эту тему, а также недавно прочитал серию публичных лекций по истории Нарвы. Напавший на Туудера на улице мужчина обвинил его среди прочего в искажении истории. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В прошедшую субботу жертвой физического нападения в центре Нарвы стал городской инспектор по охране старины историк Мадис Туудер, которого неизвестный нападавший обвинил в искажении истории. Туудер недавно закончил серию публичных лекций на тему истории Нарвы.

По словам Мадиса Туудера, у него в городе была встреча, после которой он пошел пообедать в одно заведение общепита в центре города. "Я сидел в отдельном зале, где других людей не было. Когда поел и вышел, ко мне подбежали сзади", - вспоминает Туудер произошедшее с ним в субботу в пять часов вечера на улице Александра Пушкина в центре Нарвы.

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