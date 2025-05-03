В субботу, 26 апреля, в йыхвиском кинозале "Амадеус" организованный Йыхвиским центром культуры и интересов ХVIII международный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика" подвел итог, устроив яркий праздник. В зале был аншлаг.

Любительское кино - это особенный мир, в котором не важны бюджеты, а главное - идеи и души тех, кто стоит по обе стороны камеры. Очередной фестиваль "Латерна магика" доказал, что люди не боятся мечтать, творить и делиться своими историями. Полный зал зрителей только подтверждает, что любительское кино востребовано - его ждут.