В субботу, 26 апреля, в йыхвиском кинозале "Амадеус" организованный Йыхвиским центром культуры и интересов ХVIII международный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика" подвел итог, устроив яркий праздник. В зале был аншлаг.

ПОБЕДИТЕЛИ

Гран-при

  • Музыкальное видео "Amneesia", Хейни Сообик (студия "Diletanten Orchestra", Пярну)

Документальный фильм

  • "Учения", Иван Алёхов ("Nicam Studio", Кохтла-Ярве)

Игровой фильм

  • "Hey", Диана Конде (Барселона, Испания)

Анимационный фильм

  • "Реклама очень полезных вещей", Элис Сепп, Артур Рейнсалу, Маргарита Галкина, Карина Девадзе ("Creative Space Studio", Таллинн)

"Мотор! Хлопушка! Начали!"

  • "Во сне или наяву?", Ринальдо Шалдыбаев (Кохтла-Ярвеская гимназия)

"Очень детское кино"

  • "Танец дружбы", учителя и дети "Tallinna Liikuri Lasteaed"

Музыкальное видео

  • "Bipolarity", Даниил Волотской (киностудия "AD Industry", Нарва)

Любительское кино - это особенный мир, в котором не важны бюджеты, а главное - идеи и души тех, кто стоит по обе стороны камеры. Очередной фестиваль "Латерна магика" доказал, что люди не боятся мечтать, творить и делиться своими историями. Полный зал зрителей только подтверждает, что любительское кино востребовано - его ждут.

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