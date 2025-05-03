В субботу, 26 апреля, в йыхвиском кинозале "Амадеус" организованный Йыхвиским центром культуры и интересов ХVIII международный фестиваль кинолюбителей "Латерна магика" подвел итог, устроив яркий праздник. В зале был аншлаг.
ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при
- Музыкальное видео "Amneesia", Хейни Сообик (студия "Diletanten Orchestra", Пярну)
Документальный фильм
- "Учения", Иван Алёхов ("Nicam Studio", Кохтла-Ярве)
Игровой фильм
- "Hey", Диана Конде (Барселона, Испания)
Анимационный фильм
- "Реклама очень полезных вещей", Элис Сепп, Артур Рейнсалу, Маргарита Галкина, Карина Девадзе ("Creative Space Studio", Таллинн)
"Мотор! Хлопушка! Начали!"
- "Во сне или наяву?", Ринальдо Шалдыбаев (Кохтла-Ярвеская гимназия)
"Очень детское кино"
- "Танец дружбы", учителя и дети "Tallinna Liikuri Lasteaed"
Музыкальное видео
- "Bipolarity", Даниил Волотской (киностудия "AD Industry", Нарва)