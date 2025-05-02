Нарвский городской тренажерный зал не выдержал конкуренции и закрывается, половину персонала сократят

С первого дня мая в тренажерном зале "Joaorg" остановлена продажа месячных абонементов, в течение еще месяца зал можно посещать по ранее приобретенным абонементам или разовым билетам.

Нарвским пляжным зданием управляет муниципальный фонд "Narva Linna Arendus", член правления которого Софья Хомякова сообщила "Северному побережью", что тренажерный зал закрывается, поскольку не выдержал конкуренции с другими залами в городе. Вдобавок, за девять лет его деятельности оборудование сильно амортизировалось.

- Конкуренция в Нарве выросла за счет того, что прошлой осенью открылся один "Gym" и с августа открывается второй. Есть информация про еще один открывающийся новый тренажерный зал. Так что, тяжело нам выживать: оборудование у нас неконкурентоспособное и очень большой отток молодежи, а это наша целевая аудитория, - обрисовала Хомякова ситуацию.

При этом продолжает работу городской тренажерный зал в Нарвском спортцентре на улице Раквере. "У нас все в порядке", - заверил директор этого муниципального учреждения Андрей Шилин.

По словам Софьи Хомяковой, Нарвское пляжное здание само по себе не закроет двери после прекращения работы тренажерного зала по крайней мере до конца пляжного сезона, то есть до сентября. "Прокат велосипедов и спортинвентаря, общественные туалеты, душевые, шкафчики для хранения, волейбольная и баскетбольная площадки - все это останется доступным для пользования", - сообщила руководитель.