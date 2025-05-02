Нарвский городской тренажерный зал не выдержал конкуренции и закрывается, половину персонала сократят

Тренажерный зал "Joaorg" в Нарвском пляжном здании с июня прекратит работу.
С первого дня мая в тренажерном зале "Joaorg" остановлена продажа месячных абонементов, в течение еще месяца зал можно посещать по ранее приобретенным абонементам или разовым билетам.
Нарвским пляжным зданием управляет муниципальный фонд "Narva Linna Arendus", член правления которого Софья Хомякова сообщила "Северному побережью", что тренажерный зал закрывается, поскольку не выдержал конкуренции с другими залами в городе. Вдобавок, за девять лет его деятельности оборудование сильно амортизировалось.
- Конкуренция в Нарве выросла за счет того, что прошлой осенью открылся один "Gym" и с августа открывается второй. Есть информация про еще один открывающийся новый тренажерный зал. Так что, тяжело нам выживать: оборудование у нас неконкурентоспособное и очень большой отток молодежи, а это наша целевая аудитория, - обрисовала Хомякова ситуацию.
При этом продолжает работу городской тренажерный зал в Нарвском спортцентре на улице Раквере. "У нас все в порядке", - заверил директор этого муниципального учреждения Андрей Шилин.
По словам Софьи Хомяковой, Нарвское пляжное здание само по себе не закроет двери после прекращения работы тренажерного зала по крайней мере до конца пляжного сезона, то есть до сентября. "Прокат велосипедов и спортинвентаря, общественные туалеты, душевые, шкафчики для хранения, волейбольная и баскетбольная площадки - все это останется доступным для пользования", - сообщила руководитель.
Помещения на первом этаже пляжного здания, которые высвободятся с закрытием тренажерного зала, "Narva Linna Arendus" мечтает сдать в аренду - и уже проводит сбор предложений от потенциально заинтересованных лиц.
Работоспособное оборудование и инвентарь тренажерного зала перевезут в активно развивающийся спортцентр Эккекюла, которым управляет тот же фонд "Narva Linna Arendus". Ставшие же совсем непригодными для безопасных занятий тренажеры утилизируют.
Наконец, "Narva Linna Arendus" приходится расставаться с тремя из шести работников пляжного здания, которые обслуживали тренажерный зал.
Пляжное здание на берегу реки Нарва в городском историческом районе Йоаорг было построено и впервые распахнуло двери для посетителей в конце мая 2016-го, тогда же в нем заработал и тренажерный зал. Буквально с первых дней пляжное здание сталкивалось с разного рода техническими проблемами, которые не решены и поныне - разные части пляжного здания требуют ремонта.
К примеру, система вентиляции и охлаждения не работает нормально. "Летом 2023 года температура в здании в некоторые месяцы достигала в среднем +27 градусов, а в отдельные дни доходила до +29 градусов. В тренажерном зале очень жарко и душно, что мешает нормальному тренировочному процессу. Клиенты выражают недовольство, некоторые уже прекратили посещения", - рассказывала Софья Хомякова в прошлом году, когда в очередной раз поднимался вопрос о бюджетном финансировании ремонта.
Невзирая на технические сложности в пляжном здании, на его втором этаже более-менее успешно работает на правах арендатора кафе-ресторан.