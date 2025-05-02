Началась подготовка к строительству в Нарве новой электростанции, работающей отчасти на водороде

В ходе объявленного 28 апреля тендера АО "Enefit Industry" (в апреле оно отделилось от АО "Enefit Power") получит от поставщика электростанцию, предназначенную для выработки тепловой и электроэнергии в режиме когенерации, а также для предоставления частотных резервов.

Планируемая совокупная мощность электростанции составит приблизительно 100 мегаватт. Электростанция будет работать на технологии газовых поршневых двигателей мощностью 4-13 мегаватт. Станция должна работать в основном на природном газе или биометане и быть способной использовать до 25% водород в качестве топлива.

- Ситуация как на рынках частот, так и на рынке электроэнергии "на сутки вперед" ясно свидетельствует о том, что Эстонии требуются новые гибкие и управляемые производственные мощности. Преимуществом управляемой электростанции, работающей на газе, является быстрый запуск, что помогает быстро реагировать именно тогда, когда цена на электроэнергию высокая, - прокомментировал председатель правления АО "Enefit Industry" Лаури Карп.

Наряду с генерацией электроэнергии станция сможет производить также тепловую энергию. В часы работы газовой станции остаточное тепло можно будет поставлять в теплосеть Нарвы.

- Эта электростанция не решит вопрос теплоснабжения Нарвы, но все же станет дополнительной возможностью обеспечения тепловой энергией и позволит более эффективно использовать образующееся остаточное тепло, - отметил Карп.

Предполагаемая стоимость договора закупки составляет 100 миллионов евро, а строительство электростанции планируется завершить в 2028 году.