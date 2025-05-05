Нарвский завод магнитов отправил заказчику первые образцы продукции

Компания "Neo Performance Materials" объявила о прохождении важного этапа: с нового завода в Нарве отправлены заказчику первые образцы спеченных магнитов для использования в электромоторах. Будущее завода зависит от того, как образцы нарвских магнитов будут приняты на мировом рынке.
Гендиректор "Neo" Рахим Сулеман приветствовал новость об отправке заказчику первой пробной партии магнитов с нового завода "NPM Narva", справедливо отметив в распространенном компанией пресс-релизе, что это важный этап развития их производства в Европе.
- Мы гордимся преданностью и усердной работой нашей команды, благодаря которым получили поддержку, завершили строительство вовремя и в рамках бюджета, а также успешно ввели оборудование в рабочий режим. От этого был глобальный эффект для компании "Neo": наши инженерные и производственные команды в Эстонии тесно сотрудничали с командами по научным исследованиям и разработке в Сингапуре, Таиланде и Европе. Мы также искренне благодарим наших клиентов за их неизменную поддержку и партнерство на протяжении всего пути. Их сотрудничество сыграло ключевую роль в достижении этого важного рубежа, - сказал глава "Neo" Рахим Сулеман.
На новом нарвском заводе "Neo" будущие магниты проходят путь от прессовки из сыпучего сырья и запекания в печах до нарезки под заданные размеры и финишной отделки. Темно-серые магнитные блоки на стадии производства не сталкиваются с атмосферным воздухом и пребывают преимущественно в вакууме, поскольку материал при контакте с кислородом корродирует очень быстро. Трогать заготовки голыми руками тоже нельзя.
Производство очень энергоемкое и чувствительное к ценам на электричество. Суммарная мощность оборудования на заводе - 17 мегаватт.
Окончательное намагничивание продукции осуществляется уже на месте применения, иначе не оберешься проблем при складировании и транспортировке - это ведь очень мощные магниты в потенциале. Хотя пока и не намагниченные, на выходе с завода эти спрессованные блоки именно что магниты - у каждого уже имеется по два предписанных законами природы полюса.
Руководитель нарвского завода Айвар Вирунен ранее рассказывал, что торжественное открытие нового предприятия намечается на осень. Далее, начало серийного производства ожидается во второй половине 2026 года с выходом на максимум в 2027-2028 годы - это когда ныне производимые образцы будут положительно оценены на рынке. "Мы должны доказать заказчикам, что качество у нас есть", - говорил Вирунен еще до того, как первые образцы отправились в путь.
На фоне успешного запуска производственной линии завод в Нарве проводит набор операторов оборудования - это происходит буквально на этой неделе. Руководитель по персоналу и коммуникациям Ольга Зайцева уточнила, что сейчас примут на работу полтора десятка новых операторов, и большинство претендентов приходят из Кассы по безработице, в основном все они - жители Нарвы и Силламяэ.
- Набор новых работников будет проходить и в будущем, - подтвердила Зайцева, напоминая, что новый завод "Neo" только начал свою трудовую жизнь.
О заводе "Neo" в Нарве
- Строительство - 2023-2024 годы.
- Инвестиции в первый этапа строительства составили около 120 миллионов евро. Из них 18,7 миллиона - пособие из Фонда справедливого перехода.
- Планируемая мощность завода на первом этапе - 2000 тонн продукции в год, с возможностью последующего расширения до 5000 тонн.