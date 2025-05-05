Нарвский завод магнитов отправил заказчику первые образцы продукции

Гендиректор "Neo" Рахим Сулеман приветствовал новость об отправке заказчику первой пробной партии магнитов с нового завода "NPM Narva", справедливо отметив в распространенном компанией пресс-релизе, что это важный этап развития их производства в Европе.

- Мы гордимся преданностью и усердной работой нашей команды, благодаря которым получили поддержку, завершили строительство вовремя и в рамках бюджета, а также успешно ввели оборудование в рабочий режим. От этого был глобальный эффект для компании "Neo": наши инженерные и производственные команды в Эстонии тесно сотрудничали с командами по научным исследованиям и разработке в Сингапуре, Таиланде и Европе. Мы также искренне благодарим наших клиентов за их неизменную поддержку и партнерство на протяжении всего пути. Их сотрудничество сыграло ключевую роль в достижении этого важного рубежа, - сказал глава "Neo" Рахим Сулеман.

На новом нарвском заводе "Neo" будущие магниты проходят путь от прессовки из сыпучего сырья и запекания в печах до нарезки под заданные размеры и финишной отделки. Темно-серые магнитные блоки на стадии производства не сталкиваются с атмосферным воздухом и пребывают преимущественно в вакууме, поскольку материал при контакте с кислородом корродирует очень быстро. Трогать заготовки голыми руками тоже нельзя.

Производство очень энергоемкое и чувствительное к ценам на электричество. Суммарная мощность оборудования на заводе - 17 мегаватт.