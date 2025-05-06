Опередит ли Кохтла-Ярве Нарва-Йыэсуу?

Предстоящие этапы Ида-Вируской серии забегов 2025 года 10 мая - Забег "Eastman Charity Run" в Кохтла-Ярве

31 мая - Забег тюремной службы в Йыхви

12 июля - Забег мызы Мяэтагузе

23 августа - Люганузеский народный бег

5 сентября - Тойлаский народный бег

13 сентября - Йыхвиский народный бег Дополнительная информация и регистрация: sportiv.ee

Помимо семикратного преимущества в численности населения, Кохтла-Ярве должен иметь и явное преимущество: из этапов Ида-Вируской серии забег в Кохтла-Ярве - единственный, где участникам не нужно платить взнос за участие, а надо только зарегистрироваться. Расходы покрывает химпредприятие "Eastman Specialties", которое работает в Кохтла-Ярве и оплатит по 5 евро за каждого участника на благотворительные мероприятия, направленные на помощь детям. Таким образом, если на старт выйдут 500 бегунов, то будет собрано пожертвование в размере 2500 евро, а если участников будет тысяча - то и все 5000 евро.

Хотя забег в Кохтла-Ярве до сих пор был одним из самых скромных по числу участников в уездной серии забегов, его объединение с благотворительным забегом "Eastman Specialties" должно привлечь на трассу больше участников.

Заместитель председателя городского собрания Сергей Лопин, участвовавший в нарва-йыэсууском этапе, заверил "СП", что городские власти стараются сделать все возможное, чтобы стимулировать участие горожан. В качестве стимула горуправление в апреле приняло решение начать компенсировать примерно тысяче городских служащих расходы на занятия спортом.

Основные запланированные дистанции на трассе в Кохтла-Ярве - 3,5 км и 7,5 км. Кроме того, в городском парке возле центра культуры, где также находится центр соревнований, состоятся забеги на более короткие дистанции для детей и малышей.