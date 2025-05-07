МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.05-15.05 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 8 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 12.30 - "Rikka õelusel pole piiri", спектакль школьного театра Йыхвиского центра культуры и интересов. Постановщик Райли Тамм. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Короткие встречи в Нарве": вновь в гостях Русский театр из Таллинна. На сцене камерного зала - актеры Александр Кучмезов и Александр Домовой: "Перемесовские чтения". Автор текста Александр Ежов (Нарва). Билет - 12 евро.
Пятница, 9 мая
* В Нарве на Ратушной площади - День Европы: 13.00-16.00 - языковое кафе, 15.00-16.30 - концерт молодежных групп, 17.00 - концерт Анне Вески и Nublu.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - лежачий концерт с тибетскими поющими чашами. Захватите с собой одеяло и что-нибудь мягкое. Коврики и одеяла доступны и на месте. Стоимость участия - 15 евро, оплата наличными на месте.
Суббота, 10 мая
* В Таммикуском народном доме в 11.00 - "Jõhvi laulukevad" / "Йыхвиская певческая весна", детско-юношеский вокальный конкурс Йыхвиской волости. Вход свободный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Printsess ja väike lohe" / "Принцесса и маленький дракончик", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, дети до 3-х лет, сидя на коленях у взрослого, - бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: перед Днем матери. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарве в центре "Astri" в 12.00 - концерт Нарвской музыкальной школы, посвященный Дню матери.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) с 12.00 до 17.00 - семейный день "Avasta, loo ja naudi kogu perega" / "Открывайте, творите и наслаждайтесь всей семьей". Информация: www.integratsioon.ee/perepaev.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Time to Shine", концерт вокальной студии "Music Star Studio" клуба "Ахтме". Вход свободный. Информация по тел. 5306 3514.
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - презентация биографической книги Виллио Рейнсалу. Выступят иллукаский женский ансамбль и куртнаский молодежный бенд. На месте книга продается по цене 20 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - концерт "Kevad emale" / "Весна для мамы", концерт ансамбля народного танца "Сувенир", фольклорного ансамбля "Русичи", вокального ансамбля "Мелодия". Вход свободный.
* В Нарвской ратуше в 18.00 выступает "Herbert Piano Trio".
Воскресенье, 11 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный Дню матери. Представление номинантов на звание "Мама года Кохтла-Ярве". Выступает ансамбль "Bliss". Открыто кафе. Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - "Думая о матерях", концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль, посвященный Дню матери: Мария-София Дыка (скрипка; Украина), Евгений Кострицкий (скрипка; Украина), Йоханна Вахермяги (альт). Вход свободный.
* В Люганузеской церкви в 17.00 - концерт, посвященный Дню матери: Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере.
* В Нарвской ратуше в 18.00 выступает пианист Павел Вакарецы.
Вторник, 13 мая
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - весенний концерт учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт, посвященный Дню матери.
Среда, 14 мая
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - встреча с Николаем Павленко. Презентация книги "... и сирень расцвела в декабре".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт "Frédéric Chopin 215". Выступает Кирилл Лисиенко (рояль). Билет - 15-18 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Jubilate Olav Ehala": квартет Кадри Воорад и Эстонский национальный мужской хор под руководством дирижёра Микка Юлеоя. Программа концерта охватывает как известные, так и новые произведения Олава Эхала, включая его популярную театральную и киномузыку, а также новые аранжировки, созданные Кадри Воорад для ансамбля и мужского хора. Билет - 15-20 евро.
Четверг, 15 мая
* В Нарвской ратуше в 17.00 выступает "Polish Violin Duo".
СПОРТ
Четверг, 8 мая
* В Кохтла-Ярве на стадионе Ярвеской школы в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 10 мая
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - 8-й этап серийного соревнования СК "Диагональ" по быстрым шахматам, чемпионат города Кохтла-Ярве. Ниформация: maleliit.ee.
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры стартует этап Ида-Вирумааской серии забегов: 11.45 - детский забег, 12.00 - 1,6 км, 12.20 - 3,5 км. Информация: www.sportiv.ee.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tabasalu".
* В Нарвском футбольном холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - Маардуская городская команда.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
* В Йыхвиском Доме спорта - финальный турнир Идаского региона народной баскетбольной лиги: 17.00 - встреча за 3-4-е места, "Toila" - "Sillamäe gümnaasium", 19.00 - финал, "Lüganuse" - БК "HITO" / "Elvarem".
Воскресенье, 11 мая
* В Нарвском футбольном холле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).
Четверг, 15 мая
* На стадионе Ийзакуской гимназии в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 8 мая
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - встреча мудрейших: "Lauamängude põnev maailm" / "Увлекательный мир настольных игр". Беседа за кофейным столиком. Стоимость участия - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - занятия по спортивной гимнастике для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 16.30 - гимназическая весенняя ярмарка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - встреча волостных чиновников с общественностью. Тема: "Jõhvi noored, noorsootöö ja meie tulevik" / "Йыхвиская молодежь, молодежная работа и наше будущее".
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - мастер-класс по макраме. Стоимость участия - 10 евро, оплата наличными на месте. В мастерской вы можете выбрать, хотите ли сделать украшение для банки в технике макраме, которое можно использовать в качестве украшения для подсвечника, вазы для цветов или конфетницы, или же праздничное украшение в технике макраме. Приглашаются как начинающие мастера макраме, так и опытные рукодельницы. Руководитель Янне Кулламяги. Дополнительная информация: merle.pikhoff@alutagusevald.ee, тел. 5886 6418.
Пяятница, 9 мая
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - встреча из цикла лекций и занятий "Toimetulek ja oskus elada vanemas eas" / "Осознание и умение жить в старости". В гостях - компьютерщик Марек Лиллемаа. Поговорим о возможностях, радостях и опасностях использования компьютера, познакомимся с различными новостными порталами и узнаем о возможностях ChatGPT. Накрыт кофейный столик.
Суббота, 10 мая
* В Тойла на площади Фёренхофа (рядом с "Toila SPA") с 11.00 до 18.00 - большая весенняя ярмарка и "Grillfest".
* В Кивиылиской спасательной команде с 11.00 до 14.00 - день открытых дверей в честь дня рождения команды. Бесплатно.
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (аудитория 9) с 11.00 до 14.30 - "Hõbetalendi koolituspäev" / "День обучения серебряных талантов". Обзор основных видов интеллектуальной собственности и вариантов их защиты. Защищать свои идеи можно с помощью игры IP Quest. Обучение ведут консультант по стратегии в области интеллектуальной собственности Елизавета Лазонен и эксперт по интеллектуальной собственности Ану Нуут. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. Бесплатно.
Среда, 14 мая
* В Тойласком порту в 17.30 - день движения за мужское здоровье. Бесплатно. Подробности: toilavv@toila.ee, 5440 0586.
Четверг, 15 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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