МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.05-15.05 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 8 мая

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 12.30 - "Rikka õelusel pole piiri", спектакль школьного театра Йыхвиского центра культуры и интересов. Постановщик Райли Тамм. Вход свободный.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Короткие встречи в Нарве": вновь в гостях Русский театр из Таллинна. На сцене камерного зала - актеры Александр Кучмезов и Александр Домовой: "Перемесовские чтения". Автор текста Александр Ежов (Нарва). Билет - 12 евро.

Пятница, 9 мая

nublu. Фото: Erlend Štaub

* В Нарве на Ратушной площади - День Европы: 13.00-16.00 - языковое кафе, 15.00-16.30 - концерт молодежных групп, 17.00 - концерт Анне Вески и Nublu.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - лежачий концерт с тибетскими поющими чашами. Захватите с собой одеяло и что-нибудь мягкое. Коврики и одеяла доступны и на месте. Стоимость участия - 15 евро, оплата наличными на месте.

Суббота, 10 мая

* В Таммикуском народном доме в 11.00 - "Jõhvi laulukevad" / "Йыхвиская певческая весна", детско-юношеский вокальный конкурс Йыхвиской волости. Вход свободный.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Printsess ja väike lohe" / "Принцесса и маленький дракончик", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, дети до 3-х лет, сидя на коленях у взрослого, - бесплатно.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: перед Днем матери. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарве в центре "Astri" в 12.00 - концерт Нарвской музыкальной школы, посвященный Дню матери.

NART. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv