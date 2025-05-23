Здание еще одного нарвского детсада стало ненужным и выставлено на торги

Третье за год здание бывшего детского сада в Нарве выставлено на продажу по завышенной цене.
На электронный аукцион выставлен участок недвижимости по нарвской улице Солдина, 16, где стоит в очень приличном состоянии типовое здание бывшего детсада "Tareke", закрытого местными властями пару лет назад.
Недвижимость и все имеющиеся там объекты находятся на балансе Нарвского департамента городского хозяйства с общей балансовой стоимостью 548768 евро. Из этой суммы на балансовую стоимость земли приходится только 3982 евро, остальное - цена в известной степени амортизированных строений и сооружений.
Согласно февральскому экспертному заключению, рыночная стоимость данной недвижимости площадью 10376 квадратных метров и предназначенной для общественных нужд составляет 170 тысяч евро. Несмотря на эту оценку, власти Нарвы решили выставить бывший детсад на торги с сильно завышенной начальной стоимостью - 275472 евро.
Аукцион уже начался на электронной площадке для проведения торгов Нарвского департамента городского хозяйства - и продлится до 10 июня. В случае неудачи будут объявлены новые торги, и Нарвское горсобрание предусмотрительно разрешило чиновникам понижать начальную стоимость данной недвижимости на десять процентов, но не более двух раз, то есть в конце концов цена сможет опуститься до приблизительно 224000 евро.
Перед началом продажи недвижимости бывшего детсада "Tareke" Нарвский департамент городского хозяйства сумел с четвертой попытки продать схожий объект по улице Мыйза, 6, где находится аналогичное типовое здание бывшего детсада "Kuldkalake". В том случае эпопея с торгами начиналась со стартовой цены 575447 евро, равнявшейся балансовой стоимости и вчетверо превышавшей рыночную оценку, и завершилась сделкой по цене 237600 евро: бывший детсад приобрела себе для работы в приграничном городе Вильяндиская больница.
Летом 2024 года власти Нарвы продали с торгов богадельне, действующей под крылом Эстонской православной церкви Московского патриархата (ныне - Эстонская православная христианская церковь) бывший детсад "Karikakar" по ул. Александра Пушкина, 5а. Это здание пригодилось для расширения Нарвской православной гимназии, принадлежащей церкви и находящейся по соседству. За недвижимость площадью 3397 квадратных метров православные перечислили в нарвский городской бюджет 187055 евро.
Детский сад "Kuldkalake" власти Нарвы ликвидировали как учреждение в 2015 году, детсад "Tareke" закрыли путем его присоединения к расположенному неподалеку "Potsataja" с лета 2023 года, и тогда же ликвидировали "Karikakar". Вообще, за последние десять лет Нарве пришлось провести масштабное сокращение сети муниципальных детсадов, и если в 2021 году их оставалось 17, то нынче - всего десять. Часть высвободившихся зданий снесена и земля пока в городской собственности, часть же уходит через торги в частные руки.
Снижение потребности в дошкольных образовательных учреждениях обусловлено быстрым уменьшением числа детей в Нарве на протяжении полутора десятилетий. Согласно прогнозу демографической ситуации, количество детей продолжит снижаться еще лет десять, а затем возможна стабилизация.