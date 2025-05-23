Здание еще одного нарвского детсада стало ненужным и выставлено на торги

На электронный аукцион выставлен участок недвижимости по нарвской улице Солдина, 16, где стоит в очень приличном состоянии типовое здание бывшего детсада "Tareke", закрытого местными властями пару лет назад.

Недвижимость и все имеющиеся там объекты находятся на балансе Нарвского департамента городского хозяйства с общей балансовой стоимостью 548768 евро. Из этой суммы на балансовую стоимость земли приходится только 3982 евро, остальное - цена в известной степени амортизированных строений и сооружений.

Согласно февральскому экспертному заключению, рыночная стоимость данной недвижимости площадью 10376 квадратных метров и предназначенной для общественных нужд составляет 170 тысяч евро. Несмотря на эту оценку, власти Нарвы решили выставить бывший детсад на торги с сильно завышенной начальной стоимостью - 275472 евро.

Аукцион уже начался на электронной площадке для проведения торгов Нарвского департамента городского хозяйства - и продлится до 10 июня. В случае неудачи будут объявлены новые торги, и Нарвское горсобрание предусмотрительно разрешило чиновникам понижать начальную стоимость данной недвижимости на десять процентов, но не более двух раз, то есть в конце концов цена сможет опуститься до приблизительно 224000 евро.