Спасательный департамент празднует день рождения с надеждой на новый закон о чрезвычайных ситуациях

Гендиректор Спасательного департамента Марго Клаос в день рождения своего ведомства заявил, что развитие гражданской защиты в Эстонии получит четкие правовые основы.
Спасательный департамент 25 мая отмечает день рождения: 33 года назад были объединены пожарная служба, Спасательный департамент, отвечавший за гражданскую защиту, и служба водно-спасательных работ.
Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос отмечает, что департамент вернулся к своим истокам, однако для успешного выполнения задач необходимы четкий мандат, ясная ответственность и соответствующие ресурсы.
- На этой неделе правительство сделало важный шаг в развитии системы гражданской защиты в Эстонии и направило в Рийгикогу на рассмотрение и принятие проект закона о чрезвычайных ситуациях. С его принятием Спасательный департамент получит целый ряд новых задач и большую ответственность. Этот закон - не просто документ, а практический инструмент, который обеспечивает сотрудничество между разными учреждениями, ясность ролей и ответственность. Мы с большой честью приняли на себя ведущую роль в сфере гражданской защиты и уже некоторое время продвигаем необходимые изменения, следуя примеру других стран. Но если Рийгикогу примет закон о чрезвычайных ситуациях, эти задачи официально будут переданы Спасательному департаменту. Мы этого ждали и готовы взять на себя ответственность, - заявил Клаос.
По словам Марго Клаоса, недавно проведенное тестирование системы оповещения об угрозах ясно показало направления, требующие доработки, которыми Спасательный департамент должен заняться совместно с партнерами. "Также другие направления гражданской защиты, такие как укрытие, массовая эвакуация, развитие кризисных навыков местных самоуправлений и жителей, нуждаются в четком координаторе и ответственном исполнителе. При этом мы по-прежнему несем ответственность за спасательные работы и работы по разминированию, превенцию и надзор за безопасностью. Уступок быть не должно нигде", - заключил Клаос.