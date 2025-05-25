Спасательный департамент празднует день рождения с надеждой на новый закон о чрезвычайных ситуациях

- На этой неделе правительство сделало важный шаг в развитии системы гражданской защиты в Эстонии и направило в Рийгикогу на рассмотрение и принятие проект закона о чрезвычайных ситуациях. С его принятием Спасательный департамент получит целый ряд новых задач и большую ответственность. Этот закон - не просто документ, а практический инструмент, который обеспечивает сотрудничество между разными учреждениями, ясность ролей и ответственность. Мы с большой честью приняли на себя ведущую роль в сфере гражданской защиты и уже некоторое время продвигаем необходимые изменения, следуя примеру других стран. Но если Рийгикогу примет закон о чрезвычайных ситуациях, эти задачи официально будут переданы Спасательному департаменту. Мы этого ждали и готовы взять на себя ответственность, - заявил Клаос.