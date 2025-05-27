Эрелин Зирк: Не нужно осуждать за вопросы

Меня задела статья-мнение Гермо Саара ("Усилия других не следует принижать насмешками", "Северное побережье" от 22 мая).
Большинство жителей Тойла не против нового строительства. Я ничего не имею против новых зданий, если только их пользователи будут вовлечены и потребности сообществ действительно будут учтены.
Возьмем, к примеру, Вокаский дом общины. Представьте себе семью с тремя детьми, которая решила построить новый дом. Семья все обсуждает... Но одному из членов семьи говорят: "Ты не вписываешься, найди себе новый дом". Так случилось и с петанкистами. Им дали понять, что они не вписываются в наше сообщество, хотя они являются такой же его частью, как и все остальные.
То же с вопросом убежища. В волостной газете старейшина Тойлаской волости Эве Эаст пишет, что "убежище есть в Кохтла-Нымме". Для жителей Вока и Тойла это больше похоже на шутку, чем на решение проблемы безопасности. От Вока до Кохтла-Нымме 27 километров.
Также отказались от идеи сохранить убежище и построить над ним новый дом общины. Я не знаю, обсуждалось ли это вообще в волостной управе. Но если считаться не хотят, то понятным образом возникнет недовольство.
Теперь о Тойлаской гимназии. В тойлаской волостной газете старейшина волости утверждала, что в результате развития гимназии появится сильная основная школа.
Странное использование слова - я никогда раньше не слышала, чтобы превращение чего-то большего в меньшее называлось бы развитием. Действительно ли все было тщательно продумано перед принятием решения? На школьном собрании у меня сложилось впечатление, что член волостного собрания Гермо Саар даже не ознакомился с документами, на основании которых он проголосовал за закрытие школы. Это собрание родители помнят и велась его запись.
Есть и другие проблемы. Когда гимназия закроется, у многих учителей-предметников не будет работы на полную ставку - они уйдут. Результатом может стать то, что у вашего ребенка больше не будет сильного учителя математики или эстонского языка и он не сможет поступить в государственную гимназию. Это не преувеличение, а реальность сегодняшнего дня - один уважаемый учитель уже уволился, и, например, преподавание испанского языка исчезло вместе с ним из всего региона Ида-Вирумаа. Без сильных учителей новое здание не будет иметь ценности.
Обсуждение темы детского сада я оставлю кому-нибудь другому - там тоже есть своя история. Я прошу только об одном: давайте вовлекать сообщества, давайте учитывать интересы всех людей и, если кто-то задает вопросы или чувствует себя отверженным, давайте выслушивать, а не принижать. Только так мы сможем принимать честные, сильные и последовательные решения и строить новые здания.