Эрелин Зирк: Не нужно осуждать за вопросы

Большинство жителей Тойла не против нового строительства. Я ничего не имею против новых зданий, если только их пользователи будут вовлечены и потребности сообществ действительно будут учтены.

Возьмем, к примеру, Вокаский дом общины. Представьте себе семью с тремя детьми, которая решила построить новый дом. Семья все обсуждает... Но одному из членов семьи говорят: "Ты не вписываешься, найди себе новый дом". Так случилось и с петанкистами. Им дали понять, что они не вписываются в наше сообщество, хотя они являются такой же его частью, как и все остальные.

То же с вопросом убежища. В волостной газете старейшина Тойлаской волости Эве Эаст пишет, что "убежище есть в Кохтла-Нымме". Для жителей Вока и Тойла это больше похоже на шутку, чем на решение проблемы безопасности. От Вока до Кохтла-Нымме 27 километров.

Также отказались от идеи сохранить убежище и построить над ним новый дом общины. Я не знаю, обсуждалось ли это вообще в волостной управе. Но если считаться не хотят, то понятным образом возникнет недовольство.

Теперь о Тойлаской гимназии. В тойлаской волостной газете старейшина волости утверждала, что в результате развития гимназии появится сильная основная школа.