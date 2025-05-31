С июня открывается новый тур на поддержку обновления систем отопления частных домов

Цель поддержки - сделать воздух в городах Эстонии чище. По сравнению с двумя предыдущими раундами возможности по получению финансирования увеличились: также будет финансироваться реновация печей, а подать заявку на поддержку можно будет независимо от возраста здания.​​

Раунд подачи заявок откроется 2 июня 2025 года в 11:00 в государственной электронной среде поддержки. Это скользящий раунд заявок, который открыт до исчерпания бюджета. Общий бюджет поддержки составляет 6 миллионов евро, и заявки будут рассматриваться в порядке поступления.

Важно, чтобы работа не начиналась до принятия решения о финансировании. Максимальная поддержка на дом составляет 10 000. Эти требования также распространяются на тех, кто уже получил поддержку в предыдущих раундах.

Поддержка предоставляется на замену и модернизацию системы отопления, в частности:

для внедрения теплового насоса "воздух-вода" или "земля-источник",

для внедрения котла на пеллетах или дровах,

для установки или строительства печи или духовки,

для установки радиаторов или напольного отопления, при подключении к сети централизованного теплоснабжения или установке нового отопительного прибора,

для подключения к сети централизованного теплоснабжения,

для строительства новой системы дымохода или реконструкции существующей.

В качестве нового варианта поддержка может быть получена на строительство или покупку печи с установкой, и в отличие от предыдущих раундов больше нет ограничения по возрасту здания. Заявители также не ранжируются по доходу.