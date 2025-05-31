С июня открывается новый тур на поддержку обновления систем отопления частных домов

С 2 июня владельцы частных домов снова могут ходатайствовать о поддержке на реновацию отопительного оборудования.
Цель поддержки - сделать воздух в городах Эстонии чище. По сравнению с двумя предыдущими раундами возможности по получению финансирования увеличились: также будет финансироваться реновация печей, а подать заявку на поддержку можно будет независимо от возраста здания.
Раунд подачи заявок откроется 2 июня 2025 года в 11:00 в государственной электронной среде поддержки. Это скользящий раунд заявок, который открыт до исчерпания бюджета. Общий бюджет поддержки составляет 6 миллионов евро, и заявки будут рассматриваться в порядке поступления.
Важно, чтобы работа не начиналась до принятия решения о финансировании. Максимальная поддержка на дом составляет 10 000. Эти требования также распространяются на тех, кто уже получил поддержку в предыдущих раундах.
Поддержка предоставляется на замену и модернизацию системы отопления, в частности:
- для внедрения теплового насоса "воздух-вода" или "земля-источник",
- для внедрения котла на пеллетах или дровах,
- для установки или строительства печи или духовки,
- для установки радиаторов или напольного отопления, при подключении к сети централизованного теплоснабжения или установке нового отопительного прибора,
- для подключения к сети централизованного теплоснабжения,
- для строительства новой системы дымохода или реконструкции существующей.
В качестве нового варианта поддержка может быть получена на строительство или покупку печи с установкой, и в отличие от предыдущих раундов больше нет ограничения по возрасту здания. Заявители также не ранжируются по доходу.
Согласно анализу Эстонского центра исследований окружающей среды, было выбрано 25 городов, где качество воздуха больше всего зависит от отопительного сезона. Поддерживаемые районы остались такими же, как и в предыдущих раундах.
Ставка субсидии в размере 70 процентов предусмотрена для следующих городов: Йыхви, Кивиыли и Силламяэ в Ида-Вирумаа, Йыгева и Пылтсамаа в Йыгевамаа, Отепя, Тырва и Валга в Валгамаа.
50-процентная ставка субсидии предусмотрена для Хааберсти, Кесклинны, Кристийне, Нымме, Пирита и Пыхья-Таллинна в Таллинне, а также для других городов: Элва, Хаапсалу, Каркси-Нуя, Кейла, Килинги-Нымме, Кярдла, Курессааре, Пайде, Пярну, Раквере, Сауэ, Тапа, Тарту, Тюри, Вильянди и Выру.
Как ранее писало "Северное побережье", в двух предыдущих раундах 2024 года Министерство климата выделило в общей сложности 5,7 млн евро на реновацию отопительного оборудования в небольших домах. В рамках прошлого тура всего в Эстонии успешно ходатайствовали о пособии на ремонт систем отопления 1100 домохозяйств, из которых только 50 - в Ида-Вирумаа.
EIS напоминает домовладельцам, что ходатай обязан внести все соответствующие данные в портал систем отопления Спасательного департамента после завершения работ. При подключении к централизованному отоплению и установке теплового насоса необходимо обеспечить точность данных в строительном регистре. При необходимости следует обратиться за консультацией в Спасательный департамент и местное самоуправление.
Дополнительную информацию о подаче заявки можно найти на сайте eis.ee/kuttesättämäe-toetus, а вопросы можно направлять по электронной почте на адрес eramu@eis.ee.
Мера поддержки Министерства климата по реновации отопительного оборудования в небольших домах софинансируется Европейским фондом регионального развития. Прилагается информационный буклет о поддержке реновации отопительного оборудования.