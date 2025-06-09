В Нарве на несколько дней отключат горячую воду

Входящее в государственный энергоконцерн акционерное общество "Narva Soojusvõrk" сообщило, что в связи с проведением планового ремонта теплосетей будет приостановлена подача горячей воды потребителям города Нарва с полуночи понедельника 14 июля.

После ремонта сетей подача горячей воды будет возобновляться утром в пятницу, 18 июля.

Летнее прекращение горячего водоснабжения в Нарве - ежегодная практика. В 2024 году плановый ремонт сетей сильно затянулся в Кренгольмском районе приграничного города, где несколько недель оставались без привычной горячей воды в кранах 29 квартирных домов, подключенных к одному 300-метровому участку теплотрассы, бывшему в ремонте.

Председатель правления "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк прошлым летом предупреждал, что и через год в Нарве наверняка тоже придется в отдельных местах прерывать подачу горячей воды на более длительный срок, но это едва ли затронет столь же большое число потребителей, как было тогда в Кренгольмском районе.

АО "Narva Soojusvõrk" обеспечивает горячей водой и отоплением около 60 тысяч жителей Нарвского региона и обслуживает около 80 километров теплотрасс, являясь по сути монополистом в приграничном городе. Оно принадлежит компании "Enefit Industry" в составе госконцерна "Eesti Energia". Теплосетевое предприятие покупает, распределяет и продает тепловую энергию, произведенную на Балтийской электростанции путем сжигания либо природного газа, либо сланца вперемешку с древесной щепой во время выработки так называемого сланцевого электричества.

Как ранее сообщалось, на повестке дня в "Eesti Energia" сейчас стоит вопрос о возможности строительства в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, одновременно выполняющей задачу центрального теплоснабжения. Вдобавок к этому, "Narva Soojusvõrk" по предписанию Департамента конкуренции призвало предпринимателей построить в Нарве какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы предложить потребителям в Нарве другие источники теплоэнергии.