В Нарве на несколько дней отключат горячую воду

Сетевики в Нарве стабильно поддерживают традицию на несколько дней в середине лета оставлять город без центрального снабжения горячей водой, посвящая эту паузу обслуживанию и ремонту теплотрасс.
Входящее в государственный энергоконцерн акционерное общество "Narva Soojusvõrk" сообщило, что в связи с проведением планового ремонта теплосетей будет приостановлена подача горячей воды потребителям города Нарва с полуночи понедельника 14 июля.
После ремонта сетей подача горячей воды будет возобновляться утром в пятницу, 18 июля.
Летнее прекращение горячего водоснабжения в Нарве - ежегодная практика. В 2024 году плановый ремонт сетей сильно затянулся в Кренгольмском районе приграничного города, где несколько недель оставались без привычной горячей воды в кранах 29 квартирных домов, подключенных к одному 300-метровому участку теплотрассы, бывшему в ремонте.
Председатель правления "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк прошлым летом предупреждал, что и через год в Нарве наверняка тоже придется в отдельных местах прерывать подачу горячей воды на более длительный срок, но это едва ли затронет столь же большое число потребителей, как было тогда в Кренгольмском районе.
АО "Narva Soojusvõrk" обеспечивает горячей водой и отоплением около 60 тысяч жителей Нарвского региона и обслуживает около 80 километров теплотрасс, являясь по сути монополистом в приграничном городе. Оно принадлежит компании "Enefit Industry" в составе госконцерна "Eesti Energia". Теплосетевое предприятие покупает, распределяет и продает тепловую энергию, произведенную на Балтийской электростанции путем сжигания либо природного газа, либо сланца вперемешку с древесной щепой во время выработки так называемого сланцевого электричества.
Как ранее сообщалось, на повестке дня в "Eesti Energia" сейчас стоит вопрос о возможности строительства в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, одновременно выполняющей задачу центрального теплоснабжения. Вдобавок к этому, "Narva Soojusvõrk" по предписанию Департамента конкуренции призвало предпринимателей построить в Нарве какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы предложить потребителям в Нарве другие источники теплоэнергии.
В настоящее время снабжение Нарвы горячей водой и сезонным отоплением полностью зависит от дочерних предприятий "Eesti Energia", которые год за годом повышают теплотариф, ссылаясь на подорожание природного газа прежде всего. Так, во второй половине 2023 года "Enefit Power" и "Narva Soojusvõrk" сообща повысили теплотариф для потребителей в Нарве на 84 процента, спустя год - на 48 процентов, весной 2025 года - на 14 процентов. Ныне действующий предельный тариф для конечных потребителей теплоэнергии в Нарве составляет без малого 152 евро за мегаватт-час.