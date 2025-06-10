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Вт, 10.06.2025
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Причиной обрушения магазина в Нарве могла стать большая лужа на крыше

Вид на частично обрушившуюся крышу торгового здания по Таллиннскому шоссе, 51/53 в Нарве.

В понедельник, 9 июня, в Нарве обрушились часть крыши торгового здания. На следующий день спасатели опубликовали первоначальный вывод о причине.

"Причиной обрушения крыши могла стать скопившаяся на ней дождевая вода", - сообщили в Идаском спасательном центре, комментируя случившееся накануне происшествие.

Сообщение об обрушении крыши над магазином "FEB" в торговом здании на Таллиннском шоссе в Нарве спасатели получили 9 июня в 15.19. Примечательно, что охранная система, установленная в здании, зафиксировала нарушения двадцатью минутами ранее, а именно в 14.57, о чем рассказали "Северному побережью" непосредственно на месте происшествия.

Спасатели установили, что обрушилась часть кровли площадью порядка 20 квадратных метров. От этого пострадала и внешняя стена здания, как видно на фотографиях.

Три человека, находившиеся в тот момент в магазине "FEB", смогли сами его покинуть и не пострадали. Припаркованный перед пострадавшей частью дома автомобиль получил незначительные повреждения.

Из остальных магазинов, работавших в том же здании, все люди были эвакуированы. Там отключили электричество, воду и газ.

Спасатели объявили все здание опасной зоной.

Спасатели отметили во вторник, 10 июня, что на месте происшествия по-прежнему сохраняется опасность обрушения крыши. Дальнейшими работами предстоит заняться владельцу недвижимости.

Как уже писало "Северное побережье", владельцем данной недвижимости почти в центре Нарвы по Таллиннскому шоссе 51/53 является АО "Kinnisvara Info", зарегистрированное в городе Раквере. В пострадавшей половине торгового здания расположены магазины "FEB" и "Uuskasutuskeskus", в другой половине - магазин "Stokker".

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Нарва
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