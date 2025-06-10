Причиной обрушения магазина в Нарве могла стать большая лужа на крыше

"Причиной обрушения крыши могла стать скопившаяся на ней дождевая вода", - сообщили в Идаском спасательном центре, комментируя случившееся накануне происшествие.

Сообщение об обрушении крыши над магазином "FEB" в торговом здании на Таллиннском шоссе в Нарве спасатели получили 9 июня в 15.19. Примечательно, что охранная система, установленная в здании, зафиксировала нарушения двадцатью минутами ранее, а именно в 14.57, о чем рассказали "Северному побережью" непосредственно на месте происшествия.

Спасатели установили, что обрушилась часть кровли площадью порядка 20 квадратных метров. От этого пострадала и внешняя стена здания, как видно на фотографиях.

Три человека, находившиеся в тот момент в магазине "FEB", смогли сами его покинуть и не пострадали. Припаркованный перед пострадавшей частью дома автомобиль получил незначительные повреждения.

Из остальных магазинов, работавших в том же здании, все люди были эвакуированы. Там отключили электричество, воду и газ.

Спасатели объявили все здание опасной зоной.

Спасатели отметили во вторник, 10 июня, что на месте происшествия по-прежнему сохраняется опасность обрушения крыши. Дальнейшими работами предстоит заняться владельцу недвижимости.