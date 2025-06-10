Причиной обрушения магазина в Нарве могла стать большая лужа на крыше

В понедельник, 9 июня, в Нарве обрушились часть крыши торгового здания. На следующий день спасатели опубликовали первоначальный вывод о причине.
"Причиной обрушения крыши могла стать скопившаяся на ней дождевая вода", - сообщили в Идаском спасательном центре, комментируя случившееся накануне происшествие.
Сообщение об обрушении крыши над магазином "FEB" в торговом здании на Таллиннском шоссе в Нарве спасатели получили 9 июня в 15.19. Примечательно, что охранная система, установленная в здании, зафиксировала нарушения двадцатью минутами ранее, а именно в 14.57, о чем рассказали "Северному побережью" непосредственно на месте происшествия.
Спасатели установили, что обрушилась часть кровли площадью порядка 20 квадратных метров. От этого пострадала и внешняя стена здания, как видно на фотографиях.
Три человека, находившиеся в тот момент в магазине "FEB", смогли сами его покинуть и не пострадали. Припаркованный перед пострадавшей частью дома автомобиль получил незначительные повреждения.
Из остальных магазинов, работавших в том же здании, все люди были эвакуированы. Там отключили электричество, воду и газ.
Спасатели объявили все здание опасной зоной.
Спасатели отметили во вторник, 10 июня, что на месте происшествия по-прежнему сохраняется опасность обрушения крыши. Дальнейшими работами предстоит заняться владельцу недвижимости.
Как уже писало "Северное побережье", владельцем данной недвижимости почти в центре Нарвы по Таллиннскому шоссе 51/53 является АО "Kinnisvara Info", зарегистрированное в городе Раквере. В пострадавшей половине торгового здания расположены магазины "FEB" и "Uuskasutuskeskus", в другой половине - магазин "Stokker".