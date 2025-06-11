Нарвская музыкальная школа должна будет переехать ради нового спортзала

Отдел культуры Нарвской городской управы​ приглашает всех заинтересованных на публичное обсуждение нового местоположения Нарвской музыкальной школы. Обсуждение пройдет во вторник, 17 июня, с 18.00 до 19.30 в зале на втором этаже Нарвской ратуши.​

Здание, в котором Нарвская музыкальная школа располагается с 1985 года, подлежит сносу, так как Министерство образования и науки намерено там построить спорткомплекс для трех государственных школ, расположенных по соседству. Для строительства нового здания музыкальной школы у Нарвы нет денег, и поэтому рассматривается вариант переезда в здание, где пока что находится Нарвская основная школа №6, передают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

Город готов инвестировать 5 миллионов евро в подготовку этого здания для нужд музыкальной школы.

- Что позитивно - музыкальная школа и хоровая школа могут продолжать вместе, помещения и акустика будет соответствовать, и у них будет два зала. Сейчас, в старой поликлинике, где музыкальная школа находится с 1985 года, толком и зала нет, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк, слова которой приводит ERR.

Нарвская музыкальная школа в ее нынешнем виде представляет собой объединенное муниципальное учреждение: с осени 2018 года административно соединены Нарвская музыкальная школа, Нарвская хоровая школа и Кренгольмская музыкальная школа. Их единое учреждение работает по двум адресам: музыкальное отделение - на улице Карья, 3, по соседству с тремя государственными школами, хоровое отделение - на улице Юули, 9. Власти Нарвы предполагают, что в здание нынешней Нарвской школы №6 на улице Пауля Кереса, 22 переедут сразу оба отделения.