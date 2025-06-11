Нарвская музыкальная школа должна будет переехать ради нового спортзала

В Нарве пройдет общественное обсуждение темы будущего расположения Нарвской музыкальной школы. Нынешний дом ей предстоит покинуть, поскольку на его месте построят спортзал для школьников.
Отдел культуры Нарвской городской управы приглашает всех заинтересованных на публичное обсуждение нового местоположения Нарвской музыкальной школы. Обсуждение пройдет во вторник, 17 июня, с 18.00 до 19.30 в зале на втором этаже Нарвской ратуши.
Здание, в котором Нарвская музыкальная школа располагается с 1985 года, подлежит сносу, так как Министерство образования и науки намерено там построить спорткомплекс для трех государственных школ, расположенных по соседству. Для строительства нового здания музыкальной школы у Нарвы нет денег, и поэтому рассматривается вариант переезда в здание, где пока что находится Нарвская основная школа №6, передают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.
Город готов инвестировать 5 миллионов евро в подготовку этого здания для нужд музыкальной школы.
- Что позитивно - музыкальная школа и хоровая школа могут продолжать вместе, помещения и акустика будет соответствовать, и у них будет два зала. Сейчас, в старой поликлинике, где музыкальная школа находится с 1985 года, толком и зала нет, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк, слова которой приводит ERR.
Нарвская музыкальная школа в ее нынешнем виде представляет собой объединенное муниципальное учреждение: с осени 2018 года административно соединены Нарвская музыкальная школа, Нарвская хоровая школа и Кренгольмская музыкальная школа. Их единое учреждение работает по двум адресам: музыкальное отделение - на улице Карья, 3, по соседству с тремя государственными школами, хоровое отделение - на улице Юули, 9. Власти Нарвы предполагают, что в здание нынешней Нарвской школы №6 на улице Пауля Кереса, 22 переедут сразу оба отделения.
Нарвская школа №6, в свою очередь, планирует административно соединяться с Нарвской Пяхклимяэской школой, чтобы сообща переехать на новый адрес. Их новый школьный дом на месте ликвидированной в 2024 году Нарвской Солдинаской школы город Нарва совместно с государством планируют построить и открыть к сентябрю 2029 года.