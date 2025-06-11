"Северное побережье" не нарушило добрые журналистские традиции

Владимир Чужас отметил в жалобе в совет по прессе, что газета дает в статье свою оценку факта выхода двух депутатов из фракции. Жалобщик находит, что у газеты нет и не может быть достоверных подтверждений того, будто депутаты зарабатывают какие-то очки. Жалобщик находит, что у простого читателя после прочтения статьи с большой долей вероятности складывается впечатление, будто речь идет о факте (якобы целью депутатов было заработать положительные баллы), так как нигде в статье не сказано, что это оценка редакции. Жалобщик пояснил, что в действительности редакции известна причина их выхода из фракции, так как газета ранее об этом писала. Жалобщик находит, что этим газета по сути сказала читателям, что эти два политика являются лгунами. Жалобщик считает, что газета не имеет права публично выражать такое мнение без доказательств и, кроме того, нигде не было отмечено, что это является мнением. Жалобщик находит: то обстоятельство, что наверху газетной страницы написано "Передовица", не означает, что это определенно является чьим-то мнением, и обычный читатель воспринимает эту информацию как факт.