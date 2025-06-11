"Северное побережье" не нарушило добрые журналистские традиции

Совет по прессе рассмотрел жалобу Владимира Чужаса относительно опубликованной в "Северном побережье" от 12 апреля 2025 года передовицы "Способ сомнительной ценности" и решил, что газета не нарушила добрые журналистские традиции.
Речь идет о редакционной передовице, в которой анализируется выход двух кохтла-ярвеских муниципальных политиков из фракции Социал-демократической партии.
Владимир Чужас отметил в жалобе в совет по прессе, что газета дает в статье свою оценку факта выхода двух депутатов из фракции. Жалобщик находит, что у газеты нет и не может быть достоверных подтверждений того, будто депутаты зарабатывают какие-то очки. Жалобщик находит, что у простого читателя после прочтения статьи с большой долей вероятности складывается впечатление, будто речь идет о факте (якобы целью депутатов было заработать положительные баллы), так как нигде в статье не сказано, что это оценка редакции. Жалобщик пояснил, что в действительности редакции известна причина их выхода из фракции, так как газета ранее об этом писала. Жалобщик находит, что этим газета по сути сказала читателям, что эти два политика являются лгунами. Жалобщик считает, что газета не имеет права публично выражать такое мнение без доказательств и, кроме того, нигде не было отмечено, что это является мнением. Жалобщик находит: то обстоятельство, что наверху газетной страницы написано "Передовица", не означает, что это определенно является чьим-то мнением, и обычный читатель воспринимает эту информацию как факт.
"Северное побережье" ответило Совету по прессе, что ставшая основанием для жалобы передовица вышла в бумажной газете на странице мнений, о чем имеется отметка в газетном колонтитуле. В веб-издании передовица вышла в рубрике мнений. В обоих каналах имелась дополнительная отметка "Передовица". Редакция находит, что таким образом у жалобы отсутствует всяческое основание. Редакция отметила, что, кроме того, передовица по жанру относится к статье-мнению и со стороны жалобщика самоуправством является утверждать, будто средний читатель этого не знает и воспринимает это как новость.
Позднее жалобщик в письменном виде сообщил в редакцию, что сам не обратил внимания на отметку "Мнения", но, несмотря на это, находит, что средний читатель не различает мнение и факт. Редакция предложила Владимиру Чужасу, являющемуся и членом Кохтла-Ярвеского горсобрания, и председателем совета крупнейшего городского муниципального предприятия "OSK Grupp", встретиться, чтобы разъяснить ему принципы журналистики, однако он это предложение отверг.
Совет по прессе ознакомился со связанными с жалобой материалами и пришел в ходе дискуссий к решению, что "Северное побережье" не нарушило кодекс журналистской этики. Совет по прессе находит, что в случае этой передовицы видно, что она вышла на странице мнений и заголовок содержит слово "Передовица", поэтому у читателя есть возможность понять, что речь идет о мнении. Совет по прессе находит, что в передовице редакция имеет право давать оценки, однако факты должны быть правильными и проверенными, каковыми они в случае этой статьи и являются.
Хотя два кохтла-ярвеских депутата ранее объявили, почему вышли из фракции Социал-демократической партии, у редакции есть право комментировать выход депутатов и давать этому свою оценку.