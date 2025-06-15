ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Йоонас Силлат фотографирует красоты Ида-Вирумаа с высоты птичьего полета

Йоонас Силлат, живущий в Кохтла-Нымме, чаще всего запускает свой дрон недалеко от своего дома в Айду, поскольку уникальный ландшафт карьера с холмами и каналами сверху выглядит еще более завораживающе, чем с земли.

Йоонас Силлат старается каждый день находить время для своего хобби. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Видеограф-любитель и фотограф Йоонас снимает в Ида-Вирумаа как события, так и красивые места. Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк убедила Йоонаса вести видеосъемку событий, за что он удостоился признания как партнер по сотрудничеству в конкурсе Ида-Вирумааского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2024".

Снимать и фотографировать природу Йоонас начал по собственной инициативе. "Наступила зима, сезон мероприятий закончился, и стало скучно. Поскольку у меня были дрон и машина, мне просто захотелось попробовать".

Первое, что он попытался сделать, - сфотографировать с помощью дрона ветряные турбины в Айду. "Я хотел получить общую картину ветряков", - поведал Йоонас о своих первых экспериментах.

Ему по-прежнему нравится запускать дроны в Айду. "В Айду прекрасный ландшафт, красивые каналы - идеальное место для фотосъемки. Например, в Вийвиконна, который так любят фотографы, я не нашел применения дрону. Обветшалые дома плохо получаются при съемке с дрона, и лучше снимать их с земли".

Мощь и красота родного глинта также остаются недоступными для дрона. Балтийский глинт - самый высокий в Онтика, но запечатлеть сверху его 55-метровую плитняковую стену сложно. "Оттуда не получается сделать хороших снимков с помощью дрона. Мешают деревья, и не видно красоты известнякового берега, как на Пакри и глинте Панга. Опять же, это место, где свой глаз - король".

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