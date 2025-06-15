ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Йоонас Силлат фотографирует красоты Ида-Вирумаа с высоты птичьего полета

Йоонас Силлат, живущий в Кохтла-Нымме, чаще всего запускает свой дрон недалеко от своего дома в Айду, поскольку уникальный ландшафт карьера с холмами и каналами сверху выглядит еще более завораживающе, чем с земли.
Видеограф-любитель и фотограф Йоонас снимает в Ида-Вирумаа как события, так и красивые места. Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк убедила Йоонаса вести видеосъемку событий, за что он удостоился признания как партнер по сотрудничеству в конкурсе Ида-Вирумааского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2024".
Снимать и фотографировать природу Йоонас начал по собственной инициативе. "Наступила зима, сезон мероприятий закончился, и стало скучно. Поскольку у меня были дрон и машина, мне просто захотелось попробовать".
Первое, что он попытался сделать, - сфотографировать с помощью дрона ветряные турбины в Айду. "Я хотел получить общую картину ветряков", - поведал Йоонас о своих первых экспериментах.
Ему по-прежнему нравится запускать дроны в Айду. "В Айду прекрасный ландшафт, красивые каналы - идеальное место для фотосъемки. Например, в Вийвиконна, который так любят фотографы, я не нашел применения дрону. Обветшалые дома плохо получаются при съемке с дрона, и лучше снимать их с земли".
Мощь и красота родного глинта также остаются недоступными для дрона. Балтийский глинт - самый высокий в Онтика, но запечатлеть сверху его 55-метровую плитняковую стену сложно. "Оттуда не получается сделать хороших снимков с помощью дрона. Мешают деревья, и не видно красоты известнякового берега, как на Пакри и глинте Панга. Опять же, это место, где свой глаз - король".
Валасте и Селисоо "дружелюбны" к дронам
Зато Йоонас часто запускает свой дрон в Валасте, где с берегового обрыва низвергается самый высокий водопад Эстонии. Водопад можно увидеть сбоку, с лестницы, но дрон поможет получить прямой вид с моря. "Или, например, болотные пруды Селисоо - опять же, с земли вы не увидите такой картины, какую можно получить сверху, когда вода сверкает в озерцах".
Йоонас также фотографировал множество пляжей, как каменистые в Тойла, так и песчаные в Каукси. Когда сильный ветер нагромождает торосистый лед на Чудском озере, люди едут к месту, чтобы сфотографировать их и вблизи, и издалека. Однако, по словам Йоонаса, рисунок тороса можно разглядеть только с высоты птичьего полета.
Некоторые места Йоонас никогда не видел невооруженным глазом. "Например, я ни разу не был возле маяка Раннапунгерья, но снимал его с дороги с помощью дрона", - рассказал видеограф и фотограф, у которого есть зимние и летние фотографии этого прекрасного маяка.
Весной в художественной галерее в тойлаской пожарке открылась выставка фотографий красивых мест Ида-Вирумаа, сделанных Йоонасом с помощью дрона. За его деятельностью можно следить на странице "Ida Droon" в "Facebook".
- Я купил дрон в феврале прошлого года, и всего за год с небольшим произошел большой скачок: сначала видео, потом фотографии, а теперь и выставка, - даже немного удивлен он.
Йоонас думал, что он останется верен дрону и не будет делать фотографии с земли. "Найти хороший ракурс с воздуха проще, чем с земли. Когда я делаю три снимка, то предполагаю, что на земле будут сделаны 45. Когда вы фотографируете человека, он должен хорошо выглядеть на снимке, но лед ведь не движется", - сказал он, сравнивая разницу между съемкой людей и природы.
Хобби заставляет выйти из дома
Йоонас работает ИТ-специалистом, классным руководителем и образовательным технологом в школе Кохтла-Нымме, но старается каждый день находить время для своего хобби. "Фото- и видеосъемка заставляет выйти из дома, а если ты уже купил дрон, то должен им заниматься".
Йоонас всегда берет с собой дрон - как во время автомобильных поездок по Эстонии, так и путешествуя за границей. Ведь никогда не знаешь, когда "клюнет". "Теперь я вижу мир шире. Если раньше я просто ехал из Йыхви в Таллинн и смотрел только на дорогу, то теперь я оглядываюсь по сторонам, чтобы увидеть, не появилось ли где-нибудь что-то новое и интересное".
Будучи патриотом Кохтла-Нымме, Йоонас также много фотографирует свои родные места, местные храмы образования и культуры.