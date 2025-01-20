Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Второй год не удалось выбрать одно культурное событие года. Одинаково сильных оказалось больше

На мероприятии "Ida-Viru EHE 2024", посвященном культурному и спортивному сообществу уезда, которое состоялось в субботу вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры, одним из культурных событий года был объявлен Вирумааский праздник танца. В состав группы постановщиков этого праздника вошли Марис Крийза, Марью Аул и Рийа Таллерман. Их поздравили Меэлис Кууск, исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза самоуправлений, и Эве Эаст, председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)
Copy

Титула культурного события 2024 года удостоенные два мероприятия - состоявшийся в июне в Йыхви Вирумааский праздник танца и прошедшая в ноябре премьера рок-оперы "Kohtla-Järve". Оба мероприятия оказались также главными магнитами для публики, собрав более тысячи зрителей. Подготовленное "Северным побережьем" видео, запечатлевшее ярчайшие моменты как праздника танца, так и рок-оперы, просмотрели более 30 тысяч человек.

- Может быть, мы пошли путем наименьшего сопротивления, но просто оба мероприятия настолько классные. Мы не сумели предпочесть одно другому, - объяснила член комиссии Ида-Вирумааского союза самоуправлений по культуре, помощник йыхвиского волостного старейшины Ингрид Спитц.

Она добавила, что все члены жюри были того же мнения (в комиссию Союза самоуправлений по культуре входят представителей всех самоуправлений Ида-Вирумаа. - Ред.).

Ингрид Спитц и сама участвовала в обоих мероприятиях - в Вирумааском празднике танца в качестве танцовщицы группы "Gevi", в рок-опере - в качестве зрителя в Йыхвиском концертном доме.

- Эти мероприятия кардинально различались. Вирумааский праздник танца впервые проходил на Йыхвиском стадионе, на котором режиссеры создавали красивые узоры. Собралось много народу, все работало. Рок-опера - мероприятие совсем другого типа, такой вещи, может быть, больше не будет. Учащиеся сами поют, танцуют, играют в оркестре… Какой опыт для молодежи, которая в этом участвует! В Кохтла-Ярвеской гимназии мечтают масштабно и делают масштабно, - воздала должное Ингрид Спитц.

Выдвинувшая Вирумааский праздник танца на звание культурного события года йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель считает, что это мероприятие через народный танец объединило Ляэне- и Ида-Вирумаа в единое целое, а также продолжило традицию общих праздников танца. "Оно подарило полному стадиону зрителей эмоциональное и красочное представление".

Рок-опера, по словам автора идеи мероприятия директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, является имеющим историческое значение культурным проектом, делающим Кохтла-Ярве единственным городом Эстонии, имеющим собственную оперу.

- Эта постановка выходит со своими художественными амбициями за рамки обычного школьного спектакля, являясь одновременно как профессиональным произведением музыкального театра, так и объединяющим общину культурным событием. Это является подтверждением, что город с промышленным наследием может быть и местом рождения высокой культуры, где на фундаменте прошлого вырастают творческие способности и художественные амбиции нового поколения, - констатировал Хендрик Агур.

Кохтла-Ярвеская гимназия второй раз стала организатором культурного события года - в прошлый раз титула удостоился концертный спектакль "KIIP!?". Вторым лауреатом в тот раз была ийзакуская летняя постановка "Kõik roosid...".

Творческая награда отправилась в библиотеку

Руководителя Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийу Линнард комиссия по культуре выбрала в номинанты как на звание библиотечного работника года, так и обладателя творческой награды года. Победа именно в категории творческого признания за книгу "Räägime Heljust" стала для нее большим сюрпризом.

- Я была готова встать и сделать книксен, когда будут озвучивать библиотечную категорию. Тем более рада, что победа пришла оттуда, откуда я и ждать не смела. Ведь в тот момент, когда я увидела среди номинантов имя Неэме Кунингаса, то подумала, что, значит, на этот раз вот так… Что придется писать новую книгу, - шутит Тийа Линнард. 

На проходившей в субботу вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры церемонии награждения уездных деятелей культуры и спорта "Ida-Viru EHE 2024" творческой награды года удостоилась Тийа Линнард, ставшая также номинантом в категории библиотечный работник года. Победителей поздравляли исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Меэлис Кууск и председатель союза Эве Эаст.
На проходившей в субботу вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры церемонии награждения уездных деятелей культуры и спорта "Ida-Viru EHE 2024" творческой награды года удостоилась Тийа Линнард, ставшая также номинантом в категории библиотечный работник года. Победителей поздравляли исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Меэлис Кууск и председатель союза Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Новой книги все же в планах нет. Хотя написанная о танцевальном руководителе Хелью Тори книга получила очень позитивные отзывы. "Моя собственная оценка этой книги тоже такая, что она получилась очень хорошей в результате командной работы. Для меня интересно было рассмотреть поколение танцевальных руководителей, которого скоро больше не будет, и рассмотреть то время, из которого они вышли".

В следующий раз Тийе Линнард хотелось бы написать и вовсе киносценарий. "Может быть, на пенсии это и удастся сделать. Еще хотелось бы поставить стендап-спектакль вместе с народными танцорами", - раскрыла она свои творческие планы.

Алутагузесцам досталось множество наград

Тийа Линнард радовалась, что библиотечным работником года стала руководитель библиотеки Алутагузеского центра по интересам Хилле Вяльяотса, которую она сама выдвинула на конкурс. В Алутагуземаа отправилось еще несколько наград. Руководителя Ийзакуского народного дома Мерле Пикхофф выбрали культработником года, а Таню Элькен, руководящую хорами как в Алутагузе, так и в Йыхви, - руководителем коллектива культуры года.

Обе оказались тесно связаны с проходившим два лета представлением под открытым небом "Kõik roosid...", посвященным уроженцу Ийзакуского края актеру театра "Vanemuine" Хеленду Пеэпу. Наряду с профессиональными актерами в спектакле участвовали актеры-любители из театрального кружка Ийзакуского народного дома, руководимого Мерле Пикхофф. Музыкальная же часть представления во многом опиралась на Ийзакуский смешанный хор, дирижером которого является Таня Элькен.

В Алутагузескую волость отправился также титул общинного хранителя огня года, которого удостоилась руководитель Кийклаского народного дома Руть Линнард.

"Деятельность Руть вместе с общиной разнообразна и призывает к участию. Руть - неутомимый деятель и обратные удары ее не останавливают. Иногда со стороны может возникнуть вопрос: откуда она черпает свою энергию? Этому может быть только одно объяснение - Руть является вечным двигателем "с двигателем внутреннего сгорания", а это значит, что ее аккумулятор самозаряжается от ее деятельности, - описала руководитель Куртнаского общественного дома Эне Раудар, выдвинувшая кандидатуру Руть на конкурс и сама оказавшаяся выбранной номинантом в данной категории.

Победители благодарственного мероприятия Ида-Вируского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2024":

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА - "ViruLaul24"

В рамках масштабного проекта Эстонского музыкального совета на сцену вышел сводный хор Ида-Вирумаа в составе 150 человек под руководством дирижера Хирво Сурва. На августовских концертах в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла в честь восстановления независимости Эстонии прозвучали песни Олафа Эхала на тексты Леэло Тунгла.

Номинанты: Зимнее гулянье в Кохтла-Нымме, "LoomeÖÖ", празднование 106-й годовщины Эстонии на стадионе имени Хейно Липпа, концертный проект "Мировые хиты на эстонском языке".

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА - Вирумааский праздник танца "Ei ole üksi ükski maa" и рок-опера "Кохтла-Ярве"

  • 8 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви 89 детских и взрослых коллективов народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа с более чем 1200 танцорами приняли участие в Вирумааском празднике танца "Ei ole üksi ükski maa". Программа праздника танца была составлена главным постановщиком Марью Аул таким образом, чтобы авторы танцев или музыкальных произведений были связаны с Вирумаа.
  • Премьера рок-оперы "Кохтла-Ярве" состоялась 23 ноября 2024 года под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии. Высокий художественный уровень обеспечила первоклассная команда: режиссер и либреттист Неэме Кунингас (бывший главный режиссер Национальной оперы "Estonia"), автор музыки Сийм Аймла, автор слов Аапо Ильвес, художник-оформитель Кати Ягель-Паал, хореограф Айникки Сеппар и музыкальный руководитель Лилиан Рейнметс.

Номинант: IX Праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа "Mängulust".

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ГОДА - Мерле Пикхофф

Заведующая Ийзакуским народным домом Мерле Пикхофф руководит драмкружком народного дома и поет в ансамбле рунической песни "Silmaline". В течение года в Ийзакуском народном доме проходят различные концерты, киновечера, несколько раз в год - выступления профессиональных театров, раз в месяц по воскресеньям команды соревнуются в викторине, также организуется конкурс вокалистов "Viisiratas" и многое другое.

Номинанты: Кайса Пукк, Рийа Таллерманн, Кармен Кыртс, Юри Леэметс.

РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО КОЛЛЕКТИВА ГОДА - Таня Элькен

Таня Элькен - дирижер Ийзакуского смешанного хора и детского хора Ийзакуской гимназии, дирижер Алутагузеского детского хора, руководитель вокального кружка молодежного центра Куртна, дирижер хора "Kirderannik", учитель музыки и руководитель солистов в гимназиях Ийзаку и Йыхви, а также дирижер молодежного хора Йыхвиской гимназии. Помимо всего этого, она постоянно посещает курсы повышения квалификации и всегда помогает в организации уездных мероприятий хоровой музыки.

Номинанты: Райво Каллас, Раиса Вишнева, Якко Малтис, Тайво Альясте, Елена Коломийцева, Кюллике Шаповалов, Ану Кальюсаар.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОГНЯ ОБЩИНЫ - Руть Линнард

Под руководством Руть Линнард маленькая деревня на окраине Эстонии обрела новую жизнь. За время работы в Кийкласком народном доме она создала новые традиции и привлекла к деятельности всю общину. Руть Линнард - искрометный человек с большой буквы, чье внутреннее сияние и организаторский талант не позволяют ей сидеть сложа руки.

Номинанты: Сирье Силлат, Керсти Таммесаар, Найма Соппе, Анне Каламяэ, семья Саар, Эне Раудар.

ТВОРЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ГОДА - Тийа Линнард

Участницы ансамбля народного танца "Gevi" решили издать книгу о своем давнем учителе танцев Хелью Тори. Написавшая книгу "Поговорим о Хелью" Тийа Линнард проделала огромную работу по поиску материала в старых газетах, просмотрела множество коробок с личной перепиской Хелью и собрала воспоминания бывших коллег Хелью.

Номинанты: Ольга Тюрина, Лембит Притс, Хейли Конса, Неэме Кунингас, Айра Раутсо.

МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК ГОДА - Айнар Варинурм

Мастерство и преданность делу Айнара Варинурма превратили небольшой Музей сланца в Кохтла-Ярве в место с высоким уровнем качества и достоверности, где музейные экспонаты и произведения искусства хранятся и охраняются с той же заботой, что и в крупных международных центрах.

Номинанты: Елена Антушева, Стелла Мяйтсе, Юри Сала.

БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА - Хилле Вяльяотса

Под руководством Хилле Вяльяотса Ийзакуская библиотека стала уютным и гостеприимным местом встреч общины, где действует дискуссионный клуб любителей книг "Kesknädala keskustelu", проходят мастер-классы по рукоделию, выставки, книжные показы и расширяющие кругозор встречи с интересными людьми.

Номинанты: Ану Аарлайд, Анне Киппар, Тийа Линнард.

МОЛОДОЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА - Стен Аамер

Фолк-музыкант, преподаватель игры на щипковых струнных инструментах в Кивиылиской школе искусств и учитель музыки в Кивиылиской государственной школе (в здании в Люганузе) Стен Аамер - молодой человек, который вне школы известен как гармонист и мандолинист, а также активно участвует в ансамбле народной музыки "MandoTrio".

Номинанты: Хейли Киви, Дарья Коломийцева, Марлеэн Тийрик и Кристьян Кянгсепп.

ПАРТНЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ - "IdaDroon", Йоонас Силлат

За "IdaDroon" стоит Йоонас Силлат, молодой человек из Кохтла-Нымме. "IdaDroon" высоко летал на различных уездных мероприятиях в 2024 году. Прекрасные виды и кадры Йоонаса придают большую дополнительную ценность всему мероприятию и лучше передают его эмоции и содержание.

Номинанты: Денис Озеров, "Viru Keemia Grupp", Ийзакуская школа искусств, "Kiviõli Keemiatööstus".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГОДА - "Edukad Sillamäe Noored" (ESN)

"Edukad Sillamäe Noored" - это команда настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела, которые всегда готовы поддержать мероприятия технической компетентностью, логистикой и безупречной организацией.

Номинанты: техническая команда Йыхвиского концертного дома, Александр Моисеенко, Йоонас Силлат, Аулис Пярнпуу, Рихо Унт, Даниил Морин.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх