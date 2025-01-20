ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Второй год не удалось выбрать одно культурное событие года. Одинаково сильных оказалось больше

Победители благодарственного мероприятия Ида-Вируского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2024":

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА - "ViruLaul24"

В рамках масштабного проекта Эстонского музыкального совета на сцену вышел сводный хор Ида-Вирумаа в составе 150 человек под руководством дирижера Хирво Сурва. На августовских концертах в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла в честь восстановления независимости Эстонии прозвучали песни Олафа Эхала на тексты Леэло Тунгла.

Номинанты: Зимнее гулянье в Кохтла-Нымме, "LoomeÖÖ", празднование 106-й годовщины Эстонии на стадионе имени Хейно Липпа, концертный проект "Мировые хиты на эстонском языке".

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА - Вирумааский праздник танца "Ei ole üksi ükski maa" и рок-опера "Кохтла-Ярве"

8 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви 89 детских и взрослых коллективов народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа с более чем 1200 танцорами приняли участие в Вирумааском празднике танца "Ei ole üksi ükski maa". Программа праздника танца была составлена главным постановщиком Марью Аул таким образом, чтобы авторы танцев или музыкальных произведений были связаны с Вирумаа.

Премьера рок-оперы "Кохтла-Ярве" состоялась 23 ноября 2024 года под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии. Высокий художественный уровень обеспечила первоклассная команда: режиссер и либреттист Неэме Кунингас (бывший главный режиссер Национальной оперы "Estonia"), автор музыки Сийм Аймла, автор слов Аапо Ильвес, художник-оформитель Кати Ягель-Паал, хореограф Айникки Сеппар и музыкальный руководитель Лилиан Рейнметс.

Номинант: IX Праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа "Mängulust".

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ГОДА - Мерле Пикхофф

Заведующая Ийзакуским народным домом Мерле Пикхофф руководит драмкружком народного дома и поет в ансамбле рунической песни "Silmaline". В течение года в Ийзакуском народном доме проходят различные концерты, киновечера, несколько раз в год - выступления профессиональных театров, раз в месяц по воскресеньям команды соревнуются в викторине, также организуется конкурс вокалистов "Viisiratas" и многое другое.

Номинанты: Кайса Пукк, Рийа Таллерманн, Кармен Кыртс, Юри Леэметс.

РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО КОЛЛЕКТИВА ГОДА - Таня Элькен

Таня Элькен - дирижер Ийзакуского смешанного хора и детского хора Ийзакуской гимназии, дирижер Алутагузеского детского хора, руководитель вокального кружка молодежного центра Куртна, дирижер хора "Kirderannik", учитель музыки и руководитель солистов в гимназиях Ийзаку и Йыхви, а также дирижер молодежного хора Йыхвиской гимназии. Помимо всего этого, она постоянно посещает курсы повышения квалификации и всегда помогает в организации уездных мероприятий хоровой музыки.

Номинанты: Райво Каллас, Раиса Вишнева, Якко Малтис, Тайво Альясте, Елена Коломийцева, Кюллике Шаповалов, Ану Кальюсаар.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОГНЯ ОБЩИНЫ - Руть Линнард

Под руководством Руть Линнард маленькая деревня на окраине Эстонии обрела новую жизнь. За время работы в Кийкласком народном доме она создала новые традиции и привлекла к деятельности всю общину. Руть Линнард - искрометный человек с большой буквы, чье внутреннее сияние и организаторский талант не позволяют ей сидеть сложа руки.

Номинанты: Сирье Силлат, Керсти Таммесаар, Найма Соппе, Анне Каламяэ, семья Саар, Эне Раудар.

ТВОРЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ГОДА - Тийа Линнард

Участницы ансамбля народного танца "Gevi" решили издать книгу о своем давнем учителе танцев Хелью Тори. Написавшая книгу "Поговорим о Хелью" Тийа Линнард проделала огромную работу по поиску материала в старых газетах, просмотрела множество коробок с личной перепиской Хелью и собрала воспоминания бывших коллег Хелью.

Номинанты: Ольга Тюрина, Лембит Притс, Хейли Конса, Неэме Кунингас, Айра Раутсо.

МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК ГОДА - Айнар Варинурм

Мастерство и преданность делу Айнара Варинурма превратили небольшой Музей сланца в Кохтла-Ярве в место с высоким уровнем качества и достоверности, где музейные экспонаты и произведения искусства хранятся и охраняются с той же заботой, что и в крупных международных центрах.

Номинанты: Елена Антушева, Стелла Мяйтсе, Юри Сала.

БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА - Хилле Вяльяотса

Под руководством Хилле Вяльяотса Ийзакуская библиотека стала уютным и гостеприимным местом встреч общины, где действует дискуссионный клуб любителей книг "Kesknädala keskustelu", проходят мастер-классы по рукоделию, выставки, книжные показы и расширяющие кругозор встречи с интересными людьми.

Номинанты: Ану Аарлайд, Анне Киппар, Тийа Линнард.

МОЛОДОЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА - Стен Аамер

Фолк-музыкант, преподаватель игры на щипковых струнных инструментах в Кивиылиской школе искусств и учитель музыки в Кивиылиской государственной школе (в здании в Люганузе) Стен Аамер - молодой человек, который вне школы известен как гармонист и мандолинист, а также активно участвует в ансамбле народной музыки "MandoTrio".

Номинанты: Хейли Киви, Дарья Коломийцева, Марлеэн Тийрик и Кристьян Кянгсепп.

ПАРТНЕР ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ - "IdaDroon", Йоонас Силлат

За "IdaDroon" стоит Йоонас Силлат, молодой человек из Кохтла-Нымме. "IdaDroon" высоко летал на различных уездных мероприятиях в 2024 году. Прекрасные виды и кадры Йоонаса придают большую дополнительную ценность всему мероприятию и лучше передают его эмоции и содержание.

Номинанты: Денис Озеров, "Viru Keemia Grupp", Ийзакуская школа искусств, "Kiviõli Keemiatööstus".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГОДА - "Edukad Sillamäe Noored" (ESN)

"Edukad Sillamäe Noored" - это команда настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела, которые всегда готовы поддержать мероприятия технической компетентностью, логистикой и безупречной организацией.

Номинанты: техническая команда Йыхвиского концертного дома, Александр Моисеенко, Йоонас Силлат, Аулис Пярнпуу, Рихо Унт, Даниил Морин.