Экономическая коррупция в Нарве искоренена, убеждена мэр Катри Райк

В возглавляемой мэром Катри Райк Нарвской горуправе отметили, что прямых нарушений в ходе аудита выявлено не было, но было указано на необходимость уже в этом году утвердить четкие условия и порядок участия города в частноправовых юридических лицах, то есть коммерческих предприятиях и некоммерческих объединениях и фондах. Также отмечено, что ожидания собственника предприятий должны быть сформулированы ясно и измеримо.

"Городская управа полностью согласилась с этими рекомендациями", - говорится в пресс-релизе Нарвской горуправы, распространенном сразу после публикации отчета Госконтроля.

- Аудит Государственного контроля обращает внимание на слабые места, и ими нужно заниматься, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк.

Она также согласилась, что внутренняя нестабильность в руководстве Нарвы - уже шестая правящая коалиция в Нарвском горсобрании за последние четыре года - мешала системной работе по улучшению управления городом и сказывалась на эффективности работы подведомственных организаций. Вместе с тем Райк сказала, что экономическая коррупция в Нарве, по ее убеждению, искоренена.

По словам мэра Нарвы, сейчас разрабатывается конкретный план действий с указанием ответственных лиц и сроков, направленный на устранение выявленных проблем.

Нарва также нанимает внутреннего контролера - это новая должность в структуре канцелярии городской управы, что позволит значительно повысить эффективность работы с организациями.

Параллельно ведется работа по включению деятельности нарвских городских организаций в программу развития города.

Кроме того, добавила Райк, готовится специальное письмо, в котором еще раз будет описана разница в компетенциях членов правлений и членов советов.