Экономическая коррупция в Нарве искоренена, убеждена мэр Катри Райк

По итогам аудита Госконтроль раскритиковал то, как в Нарве ведется управление принадлежащими городу коммерческими предприятиями и целевыми фондами. Комментируя его отчет мэр Нарвы Катри Райк сказала, что согласна с рекомендациями, но заодно заявила, что экономическая коррупция в Нарве уже искоренена.
В возглавляемой мэром Катри Райк Нарвской горуправе отметили, что прямых нарушений в ходе аудита выявлено не было, но было указано на необходимость уже в этом году утвердить четкие условия и порядок участия города в частноправовых юридических лицах, то есть коммерческих предприятиях и некоммерческих объединениях и фондах. Также отмечено, что ожидания собственника предприятий должны быть сформулированы ясно и измеримо.
"Городская управа полностью согласилась с этими рекомендациями", - говорится в пресс-релизе Нарвской горуправы, распространенном сразу после публикации отчета Госконтроля.
- Аудит Государственного контроля обращает внимание на слабые места, и ими нужно заниматься, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк.
Она также согласилась, что внутренняя нестабильность в руководстве Нарвы - уже шестая правящая коалиция в Нарвском горсобрании за последние четыре года - мешала системной работе по улучшению управления городом и сказывалась на эффективности работы подведомственных организаций. Вместе с тем Райк сказала, что экономическая коррупция в Нарве, по ее убеждению, искоренена.
По словам мэра Нарвы, сейчас разрабатывается конкретный план действий с указанием ответственных лиц и сроков, направленный на устранение выявленных проблем.
Нарва также нанимает внутреннего контролера - это новая должность в структуре канцелярии городской управы, что позволит значительно повысить эффективность работы с организациями.
Параллельно ведется работа по включению деятельности нарвских городских организаций в программу развития города.
Кроме того, добавила Райк, готовится специальное письмо, в котором еще раз будет описана разница в компетенциях членов правлений и членов советов.
"Организации должны разработать собственные правила внутреннего контроля, если таковых еще нет. Особое внимание будет уделено уточнению порядка заключения сделок с аффилированными лицами", - заявила Нарвская горуправа в своем пресс-релизе.