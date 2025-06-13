У "Eesti 200" все еще неясный план на местные выборы в Нарве

На выборах в 2021 году "Eesti 200" получила в Нарве два мандата, но нынче своего списка там у партии не будет.

"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы объединить силы нескольких команд. В том числе рассматривается вариант совместного списка избирательного союза Катри Райк и партии Eesti 200", - сказал Ларченко Rus.ERR.

При этом он подтвердил, что союз с командой Катри Райк - не единственная возможность, которую рассматривает партия "Eesti 200" в Нарве. Приблизительно об этом же Ларченко говорил "Северному побережью" еще в апреле.