У "Eesti 200" все еще неясный план на местные выборы в Нарве

Депутат Нарвского горсобрания и замстарейшины столичного района Пыхья-Таллинн Денис Ларченко помогает своей партии "Eesti 200" с проведением избирательной кампании в Таллинне, но сам планирует баллотироваться в Нарве, рассказал новостной портал Rus.ERR. Правда, Ларченко уже давно не может решить, к кому примкнуть.
На выборах в 2021 году "Eesti 200" получила в Нарве два мандата, но нынче своего списка там у партии не будет.
"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы объединить силы нескольких команд. В том числе рассматривается вариант совместного списка избирательного союза Катри Райк и партии Eesti 200", - сказал Ларченко Rus.ERR.
При этом он подтвердил, что союз с командой Катри Райк - не единственная возможность, которую рассматривает партия "Eesti 200" в Нарве. Приблизительно об этом же Ларченко говорил "Северному побережью" еще в апреле.
Очередные выборы в представительские собрания местных самоуправлений в Эстонии пройдут осенью, дни голосования - 13-19 октября 2025 года. Представление кандидатов на регистрацию начнется 20 августа.