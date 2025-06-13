Нарва планирует за пару лет построить новый детсад в Кренгольмском районе

Чтобы получить деньги от государства на строительство одного нового здания детского сада Нарве нужно снести два других.
Проект строительства нового детсада в Кренгольмском районе Нарвы готовят в настоящее время сообща департамент городского хозяйства и отдел культуры Нарвской горуправы. Депутатам Нарвского горосбрания предложено на следующей неделе в ходе заседания 19 июня утвердить городскую долю финансирования проекта.
В рамках проекта планируется сперва снести старое здание детского сада "Põngerjas" по улице Василия Герасимова, 18а площадью 2224 квадратных метра, а затем на том же месте построить новый детсад на десять групп с отапливаемой площадью около 3157 квадратных метров.
- Действующий нарвский детский сад "Põngerjas" как учреждение состоит из двух корпусов в разных районах города - на улице Василия Герасимова, 18а и на улице Александра Пушкина, 13а.
- По второму адресу ранее располагался отдельный детсад "Muinasjutt", но их административно объединили с августа 2024 года. Руководить объединенным учреждением продолжила Екатерина Голубцова, депутат Нарвского горсобрания.
- Предполагается, что на время сноса здания и нового строительства детсада на улице Василия Герасимова, 18а группы воспитанников из "Põngerjas" будут перераспределены по другим учреждениям, но в деталях это пока еще не продумано.
Проектирование нового детсада ведется на основе архитектрурного проекта "Põngerjate küla" ("Малышковая деревня"), который прежде победил в архитектурном конкурсе. Автор проекта - ТОО "Projektibüroo", работающее в Таллинне.
Ожидается, что проектирование нового кренгольмского детсада завершится к весне 2026 года, а строительство займет еще года полтора, то есть малыши смогут оценить новостройку году так в 2028-м.
Предполагаемый Нарвской горуправой бюджет этого проекта составляет без малого 10 миллионов евро, из которых государственная субсидия может составить 2,8 миллиона, а оставшаяся часть - городское самофинансирование за счет кредитных средств.
При планировании возведения нового детсада власти Нарвы рассчитывают на субсидию от государства, которое поддерживает уменьшение в местных самоуправлениях объема зданий с высоким потреблением энергии путем их замены на здания с почти нулевым энергопотреблением. Правда, чтобы проект нового детсада в Кренгольмском районе отвечал критериям субсидирования, будет недостаточно по числу квадратных метров ликвидировать только одно старое здание на улице Василия Герасимова, 18а. Площадь будущего энергоэффективного здания должна быть не меньше площади или суммы площадей ликвидированных для этого старых построек. Поэтому Нарва собирается заодно за свой счет снести старое здание в другой части города - на улице Мыйза, 1. Там некогда располагался детсад "Väikevend", а его одноэтажное здание имеет площадь 1090 квадратных метров. Сносить его Нарве пришлось бы в любом случае, так как оно оказалось в зоне планировки территории новой основной школы, вопрос о возведении которой за счет государства к сентябрю 2029 года решен - и работа уже кипит.
Как уже писало "Северное побережье" со ссылкой на действующую редакцию программы развития города Нарвы, нарвские власти планируют потратить на проектирование и строительство новых зданий для детских садов в разных районах города в течение 2024-2028 годов около 25 миллионов евро. Это плюсом к тому, что в 2023-2024 годах уже потрачено более 10 миллионов тоже из городского бюджета на строительство нового детсада "Vanalinna" по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой и неподалеку от городской ратуши.
Нарва также планирует потратить за ближайшие несколько лет порядка 8 миллионов евро на улучшение учебной среды в прочих муниципальных детсадах и на реновацию детсада "Cipollino".
Всего в Нарве на данный момент десять детских садов, работающих по одиннадцати адресам в разных районах города. Число дошкольных образовательных учреждений за последние годы уменьшилось, ведь в быстро усыхающей Нарве рождаемость стремительно падает, а приблизительно треть населения составляют горожане в возрасте за 65.