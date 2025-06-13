Нарва планирует за пару лет построить новый детсад в Кренгольмском районе

Предполагаемый Нарвской горуправой бюджет этого проекта составляет без малого 10 миллионов евро, из которых государственная субсидия может составить 2,8 миллиона, а оставшаяся часть - городское самофинансирование за счет кредитных средств.

При планировании возведения нового детсада власти Нарвы рассчитывают на субсидию от государства, которое поддерживает уменьшение в местных самоуправлениях объема зданий с высоким потреблением энергии путем их замены на здания с почти нулевым энергопотреблением. Правда, чтобы проект нового детсада в Кренгольмском районе отвечал критериям субсидирования, будет недостаточно по числу квадратных метров ликвидировать только одно старое здание на улице Василия Герасимова, 18а. Площадь будущего энергоэффективного здания должна быть не меньше площади или суммы площадей ликвидированных для этого старых построек. Поэтому Нарва собирается заодно за свой счет снести старое здание в другой части города - на улице Мыйза, 1. Там некогда располагался детсад "Väikevend", а его одноэтажное здание имеет площадь 1090 квадратных метров. Сносить его Нарве пришлось бы в любом случае, так как оно оказалось в зоне планировки территории новой основной школы, вопрос о возведении которой за счет государства к сентябрю 2029 года решен - и работа уже кипит.

Как уже писало "Северное побережье" со ссылкой на действующую редакцию программы развития города Нарвы, нарвские власти планируют потратить на проектирование и строительство новых зданий для детских садов в разных районах города в течение 2024-2028 годов около 25 миллионов евро. Это плюсом к тому, что в 2023-2024 годах уже потрачено более 10 миллионов тоже из городского бюджета на строительство нового детсада "Vanalinna" по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой и неподалеку от городской ратуши.

Нарва также планирует потратить за ближайшие несколько лет порядка 8 миллионов евро на улучшение учебной среды в прочих муниципальных детсадах и на реновацию детсада "Cipollino".