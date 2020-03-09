Депутат Энно Винни уходит в отставку

Занимавшийся местной политикой с 1998 года Энно Винни в своем заявлении о приостановке полномочий депутата волостного собрания и выходе из состава советов, рабочих групп и комиссий сказал, что делает это для того, чтобы избежать нанесения ущерба своей репутации и уберечь свое здоровье, семью и близких.

В качестве тем, которые привели его к этому решению, Энно Винни называет ликвидацию НКО "Maidla Mõisa Arendus" и прежде всего ситуацию с бывшим директором Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу. Хотя Винни был тем, кто подал волостному собранию заявление, в котором рассказал об инциденте, когда молодые реформисты использовали школу в качестве места для собрания, что привело к увольнению Уусталу спустя всего несколько дней, в своем обращении он говорит, что никак не связан, да и не может быть связан с увольнением директора школы, поскольку расторжение трудового договора находится в компетенции самоуправления.

В своем заявлении Винни осуждает вовлечение детей в политику и называет это недопустимым. Он подразумевает демонстрацию школьников в поддержку директора, намекая, что это была акция, организованная Партией реформ и послужившая началом избирательной кампании перед выборами в органы местного самоуправления в следующем году.

Последней каплей для Винни стало вышедшее в "Северном побережье" интервью с Хейди Уусталу. В этом интервью он упоминается дважды и Хейди Уусталу называет его человеком, который стоял за ее увольнением. "Данная статья "Северного побережья" превысила мой политический порог терпимости (порог, который у человека, занимающегося политикой, должен быть выше, чем у рядового гражданина), хотя в прежние годы он был достаточно высоким, чтобы выдерживать аналогичные ситуации. Но годы берут свое, и, несомненно, одним из ключевых факторов является здоровье. Уверен, что ближайшее будущее подтвердит описанное мною и покажет, кто будет радоваться и считать себя "победителем", какие политические процессы впредь будут происходить в Люганузеской волости, кто будет ими управлять и с какими целями", - написал Винни.