Эрик Гамзеев: Вам хоть чуточку стыдно?

Когда местное недовольство из-за новых властных игр Репинского снова начало набирать силу, "Северное побережье" попросило объяснений в главном офисе Центристской партии. Генсекретарю понадобилось больше недели, чтобы составить малосодержательный ответ, основной смысл которого был в том, что Репинский занимается организацией местной жизни. Однако еще красноречивее был тот факт, что во время визита в Ида-Вирумаа он проигнорировал правление регионального отделения партии. В то же время при исключении из Центристской партии бывшего вице-мэра Тарту Моники Ранд именно позиция регионального правления была определяющей.

Утверждение, что Репинского активно поддерживает правление Йыхвиского отделения Центристской партии, выглядит смехотворным, если учесть, что двое из трех оставшихся членов правления - он сам и его спутница жизни.

Членам правления Центристской партии не должно быть сложно понять, что жители Йыхви сыты по горло действиями Репинского. Опостылело и показное хвастовство, будто бы все, что сделано в Йыхви за последние годы, является в первую очередь заслугой Репинского и его окружения, а не результатом многолетней работы многих людей.

Нынешняя йыхвиская власть сохраняет минимальный перевес во многом благодаря тому, что часть депутатов волостного собрания связана с пищевой цепочкой местной власти, получая рабочие места, подработки или иные блага. Надежду удержаться у власти подпитывает и то обстоятельство, что вкачивание большего количества публичных средств в пропаганду дает возможность укрепить свою позицию перед следующими выборами.

В советские времена в партии было принято отправлять провинившихся или впавших в немилость деятелей в качестве послов в какие-нибудь менее значимые страны. С Репинским так поступить не получится, поскольку посольства у Эстонии есть только в важных для нас странах, послами, как правило, работают профессиональные дипломаты, а Репинский, будучи членом парламентской комиссии по государственной обороне, к тому же провалил проверку безопасности, из-за чего ему нельзя доверить государственные тайны.

Некоторые центристы признавались, что Репинский уже много лет вызывает у них недоумение и его следовало бы приструнить. В свое время руководитель фракции Кадри Симсон, подобно председателю совета отряда Куллеркупп в рассказах об Агу Сихвке, публично выговаривала ему за частые прогулы. За годы в этом отношении тоже мало что изменилось. Репинский пользуется тем, что имеющей небольшое преимущество в Рийгикогу коалиции нужен его голос, что и дает ему неприкосновенность.

Такая ситуация вызывает неловкость, но ее подавляют, принося в жертву ида-вируских центристов. Но, может быть, это и есть современная согласованная и заботливая политика?