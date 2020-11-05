Эрик Гамзеев: Вам хоть чуточку стыдно?

Решение правления Центристской партии оставить Мартина Репинского в партии показывает, что есть центристы первого и второго сорта, и демонстрирует высокомерное отношение руководства, для которого мнение регионального отделения партии - пустой звук. Это также пример того, как один депутат Рийгикогу может держать целую партию в плену своих капризов.
Заявление генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба непосредственно после заседания правления во вторник, что в Йыхви проблема в первую очередь в коммуникации, указывает на то, что он либо совершенно не чувствует местную ситуацию, либо сознательно валяет дурака.
"Тефлоновый" генсекретарь якобы ничего не знает о шутовской политике Репинского в Йыхви, которая уже много лет возмущает местную общину и его собственных соратников по партии.
Мы наблюдали странные метания, когда Репинский устраивал в Йыхви один за другим властные перевороты. По его настоянию правление исключает из Центристской партии людей, с которыми он спустя несколько месяцев снова создает коалицию и выражает недоверие своему однопартийцу, волостному старейшине Максу Кауру.
Центристская партия исключала людей и за меньшие грехи, например, за планирование вотума недоверия. После решения правления во вторник стало понятно, что в партии есть члены первого и второго сорта, и одним дозволено больше, чем другим. Можно надеяться, что рассортированный список членов появится и на домашней странице Центристской партии - так всем станет понятнее и впредь будет меньше путаницы.
Правление Центристской партии благосклонно относится и к тому, что Репинский создал в Йыхви коалицию с избирательным союзом, лидером которого является бизнесмен, чьи фирмы, согласно вступившим в силу решениям суда, обманули государство на сотни тысяч евро и заработали в соседнем городе Кохтла-Ярве около миллиона евро преступного дохода. Кроме того, в коалицию Йыхвиского волостного собрания, обладающую преимуществом в один голос, входит бизнесмен, признанный виновным в даче взятки.
Сам Репинский не скрывал, что набирался политической мудрости, "философствуя" с осужденным за коррупционные преступления в Нарве Алексеем Вороновым, который также поддержал создание козьей фермы Репинского.
В должности волостного старейшины Репинский устроил непонятную чистку в волостных учреждениях, уволив без содержательного обоснования множество опытных работников. Ценой этого стали огромные компенсации, выплаченные из волостного бюджета, и презрение со стороны многих местных жителей. На некоторые должности - например, на пост директора Йыхвиской библиотеки - волость ищет новых людей уже полтора года.
Членам правления Центристской партии не должно быть сложно понять, что жители Йыхви сыты по горло действиями Репинского.
Ведущие фигуры Центристской партии в этом вопросе повели себя лицемерно и высокомерно. Член правления партии Яак Ааб недавно признался "Северному побережью", что происходящее в Йыхви его не радует и не красит Центристскую партию. Ааб сказал, что ждет мнения регионального отделения, чтобы его обсудить. Когда же региональное правление в минувшую пятницу приняло решение и попросило исключить Репинского из Центристской партии, всего через несколько часов заместитель председателя Яанус Карилайд заявил, что никого исключать не будут. Фактически, он один за все правление уже все обсудил и решил.
Когда местное недовольство из-за новых властных игр Репинского снова начало набирать силу, "Северное побережье" попросило объяснений в главном офисе Центристской партии. Генсекретарю понадобилось больше недели, чтобы составить малосодержательный ответ, основной смысл которого был в том, что Репинский занимается организацией местной жизни. Однако еще красноречивее был тот факт, что во время визита в Ида-Вирумаа он проигнорировал правление регионального отделения партии. В то же время при исключении из Центристской партии бывшего вице-мэра Тарту Моники Ранд именно позиция регионального правления была определяющей.
Утверждение, что Репинского активно поддерживает правление Йыхвиского отделения Центристской партии, выглядит смехотворным, если учесть, что двое из трех оставшихся членов правления - он сам и его спутница жизни.
Членам правления Центристской партии не должно быть сложно понять, что жители Йыхви сыты по горло действиями Репинского. Опостылело и показное хвастовство, будто бы все, что сделано в Йыхви за последние годы, является в первую очередь заслугой Репинского и его окружения, а не результатом многолетней работы многих людей.
Нынешняя йыхвиская власть сохраняет минимальный перевес во многом благодаря тому, что часть депутатов волостного собрания связана с пищевой цепочкой местной власти, получая рабочие места, подработки или иные блага. Надежду удержаться у власти подпитывает и то обстоятельство, что вкачивание большего количества публичных средств в пропаганду дает возможность укрепить свою позицию перед следующими выборами.
В советские времена в партии было принято отправлять провинившихся или впавших в немилость деятелей в качестве послов в какие-нибудь менее значимые страны. С Репинским так поступить не получится, поскольку посольства у Эстонии есть только в важных для нас странах, послами, как правило, работают профессиональные дипломаты, а Репинский, будучи членом парламентской комиссии по государственной обороне, к тому же провалил проверку безопасности, из-за чего ему нельзя доверить государственные тайны.
Некоторые центристы признавались, что Репинский уже много лет вызывает у них недоумение и его следовало бы приструнить. В свое время руководитель фракции Кадри Симсон, подобно председателю совета отряда Куллеркупп в рассказах об Агу Сихвке, публично выговаривала ему за частые прогулы. За годы в этом отношении тоже мало что изменилось. Репинский пользуется тем, что имеющей небольшое преимущество в Рийгикогу коалиции нужен его голос, что и дает ему неприкосновенность.
Такая ситуация вызывает неловкость, но ее подавляют, принося в жертву ида-вируских центристов. Но, может быть, это и есть современная согласованная и заботливая политика?
У Центристской партии еще должен быть свеж в памяти пример того, как за действиями в ущерб местным интересам следует болезненная расплата на выборах - несколько лет назад так случилось в ситуации с Кохтла-Ярвеской гимназией. Но она, очевидно, этого не помнит, поскольку готовится на полном ходу наступить на те же грабли.