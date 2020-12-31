Центристский раскол в Нарве: Яна Тоом обвинила однопартийца в подлоге

Таммисте в комментарии "Северному побережью" сказал, что не хочет вступать в публичную дискуссию. Он заверил, что все люди, кого он указал в качестве соавторов, знали о содержании обращения.

- Я не сделал ничего незаконного и нехорошего. Все (чьи имена под письмом) были в курсе того, что я там пишу. (…) Я зачитывал им текст и на русском, и на эстонском, чтобы все всё поняли. Может, что-то там с формулировкой… Но в любом случае сомнений о том, что надо что-то менять, у нас не было, - сказал Таммисте.

Он добавил, что вовлеченные люди могли возмутиться скорее от самого факта утечки письма: "Я не знаю, кто отправил его в прессу, но я не делал это". ("Северное побережье" высказало на эту тему свое редакционное мнение.)

У Таммисте были полномочия

Член правления Нарвского округа ЦПЭ Виталий Ильин рассказал "Северному побережью" о том, как готовилось их обращение. По словам собеседника, письмо написал, действительно, лично Таммисте, но он зачитывал черновик на собрании тех, кто указан под письмом. Не было на месте только Максима Волкова, проживающего в Таллинне, но Волков, дескать, тоже поддержал обращение. "Мы все дали Тармо полномочия отправить это письмо", - заверил Ильин.

- Проблема потом оказалась только в том, что Тармо добавил текст про то, что мы не готовы дальше работать с Яной Тоом. Это правда, что мы не согласны с ее действиями, потому что она за нашими спинами тащила в партию этих товарищей, но ни о каком вотуме недоверия Яне Тоом речи не шло. Какой смысл нам против нее выступать, если она сама в начале 2020 года объявила в прессе, что намерена отойти от руководства Нарвским округом, - описал Ильин события.

Более того, по рассказу Ильина, членам правления Нарвского округа уже предложено избрать своим новым председателем Татьяну Стольфат. Стольфат уже была на тот момент кандидатом в председатели Нарвского горсобрания от центристской фракции "Kesk", хотя вопрос ее членства в партии еще не утвержден правлением ЦПЭ.