Чт, 31.12.2020
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Центристский раскол в Нарве: Яна Тоом обвинила однопартийца в подлоге

Нынешний состав правления Нарвского округа Центристской партии Эстонии был избран и сфотографировался на общем собрании в октябре 2018 года. Яна Тоом (в центре) тогда их сплачивала, а теперь она в центре раскола.

ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Правление Нарвского округа Центристской партии Эстонии (ЦПЭ) раскололось из-за попыток их председателя Яны Тоом продвинуть в члены партии Алексея Евграфова и Ирину Янович, против которых выступают другие центристы. Огласке предано скандальное внутрипартийное письмо.

В редакцию "Северного побережья" попало э-письмо, отправленное 28 декабря членом правления Нарвского округа ЦПЭ Тармо Таммисте руководителям партии в Таллинне насчет действий председателя округа Яны Тоом. Письмо написано достаточно резко.

Таммисте указал в списке подписавшихся под письмом имена еще пятерых членов правления Нарвского округа: Виталий Ильин, Яна Кирс, Максим Волков, Людмила Морина, Наталья Шибалова - в сумме шестеро. Всего в правлении девять членов, считая и одного подростка из молодежного крыла.

Причиной обращения шестерых центристов стало то, что центральному правлению ЦПЭ предстоит рассмотреть заявления о вступлении в партию от экс-руководителей Нарвы. Спорят прежде всего о бывших мэре Алексее Евграфове и председателе горсобрания Ирине Янович.

Евграфову и Янович в ноябре выразили недоверие, в чем принимала участие и центристская фракция Нарвского горсобрания "Kesk", включая Таммисте.

Далее завязалась интрига: Евграфов и Янович сами подали заявления о вступлении в ЦПЭ. С ними попросились в партию десяток других членов фракции "Kodulinn Narva", оказавшейся в оппозиции после ноябрьского переворота.

Евграфов никогда не состоял в ЦПЭ, Янович и другие вышли из нее в 2018 году на волне тогдашнего кризиса в отношениях между округом и центром. Сегодня протекцию им оказывает председатель Нарвского округа Яна Тоом.

Тоом за последние пару лет утратила полноценную поддержку в округе. В начале 2020 года она говорила, что оставит председательский пост в Нарве, несподручный для евродепутата.

Возмущены обходным маневром Тоом

Вопрос о рекомендациях для принятия в ЦПЭ Евграфова и компании не решился в ноябре-декабре на уровне правления Нарвского округа, поскольку большинство там против. Настойчивая Тоом со второй попытки провела этот вопрос через Ида-Вируский округ. Обходной маневр возмутил большинство в правлении Нарвского округа, что и вылилось в обращение.

"Выражаем возмущение и категорически против такой деятельности, через которую пытаются принять в Нарвский округ ЦПЭ членов без согласия правления округа. Подобная деятельность бросает тень на партию и раскалывает ее, показывая, что некоторые члены партии считают свои личные амбиции выше и готовы пойти ради этого на совершенно непонятные шаги, которые могут повлечь серьезные последствия для всей партии", - сказано в обращении шестерых.

Там же говорится, что подписавшиеся не считают возможным продолжать сотрудничество ни с координатором ЦПЭ в Ида-Вирумаа Алленом Аллетом, ни с председателем правления округа Яной Тоом, которые организовали раскалывающую деятельность.

Обвинение в подлоге

О содержании обращения и породивших его разногласиях внутри правящей в Эстонии партии "Северное побережье" написало на своем сайте. После этого Яна Тоом в "Фейсбуке" заявила, что трое из шести подписанных под обращением людей узнали об этом письме только из печати, то есть не подписывали его. Тоом обвинила однопартийца Таммисте в подлоге. "Тармо я желаю выпить валерьянки. Много валерьянки", - написала она среди прочего.

Таммисте в комментарии "Северному побережью" сказал, что не хочет вступать в публичную дискуссию. Он заверил, что все люди, кого он указал в качестве соавторов, знали о содержании обращения.

- Я не сделал ничего незаконного и нехорошего. Все (чьи имена под письмом) были в курсе того, что я там пишу. (…) Я зачитывал им текст и на русском, и на эстонском, чтобы все всё поняли. Может, что-то там с формулировкой… Но в любом случае сомнений о том, что надо что-то менять, у нас не было, - сказал Таммисте.

Он добавил, что вовлеченные люди могли возмутиться скорее от самого факта утечки письма: "Я не знаю, кто отправил его в прессу, но я не делал это". ("Северное побережье" высказало на эту тему свое редакционное мнение.)

У Таммисте были полномочия

Член правления Нарвского округа ЦПЭ Виталий Ильин рассказал "Северному побережью" о том, как готовилось их обращение. По словам собеседника, письмо написал, действительно, лично Таммисте, но он зачитывал черновик на собрании тех, кто указан под письмом. Не было на месте только Максима Волкова, проживающего в Таллинне, но Волков, дескать, тоже поддержал обращение. "Мы все дали Тармо полномочия отправить это письмо", - заверил Ильин.

- Проблема потом оказалась только в том, что Тармо добавил текст про то, что мы не готовы дальше работать с Яной Тоом. Это правда, что мы не согласны с ее действиями, потому что она за нашими спинами тащила в партию этих товарищей, но ни о каком вотуме недоверия Яне Тоом речи не шло. Какой смысл нам против нее выступать, если она сама в начале 2020 года объявила в прессе, что намерена отойти от руководства Нарвским округом, - описал Ильин события.

Более того, по рассказу Ильина, членам правления Нарвского округа уже предложено избрать своим новым председателем Татьяну Стольфат. Стольфат уже была на тот момент кандидатом в председатели Нарвского горсобрания от центристской фракции "Kesk", хотя вопрос ее членства в партии еще не утвержден правлением ЦПЭ.

- Приезжали из правления партии Михаил Корб и Яанус Карилайд, они представили нам Стольфат и сказали, что она будет вместо Яны Тоом, - рассказал Ильин, уточнив, что это было в ноябре. - Все складывалось, казалось, хорошо, но тут Яна Тоом выступила за нашими спинами, - разочарованно добавил нарвский центрист.

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