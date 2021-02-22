Обеды в нарвских школах должны улучшиться со следующего учебного года

Уже годами ведутся разговоры о необходимости провести рыночный конкурс и найти наилучшего поставщика питания для нарвских школ. В это же время в самих школах говорят о неудобоваримости блюд на столах и дети делятся в соцсетях неаппетитными фотоснимками. Отсутствие конкуренции в данной сфере в Нарве приводит к тому, что качество школьного питания осталось на уровне прошлого века.

Нарвский молодежный парламент прямо сейчас проводит массовый опрос об удовлетворенности учеников 1-12-х классов качеством школьного питания. Итоги опроса получат в марте.

Искусственно закрытый рынок

Снабжение питанием восьми нарвских муниципальных школ представляет собой искусственно закрытую часть рынка: все заказы поделены без какого-либо конкурса между двумя частными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus". Они готовят и накрывают обеды по контрактам 2001-2004 годов.

Контракты с "Mann Grupp" и "Tes Plus" были заключены в то время с условием, что они действуют до проведения тендера, но такой тендер власти Нарвы не организуют уже около двух десятков лет.

В одном только 2020 году на питание в нарвских муниципальных школах и летних школьных лагерях в бюджете предусматривалось свыше 1,3 миллиона евро, которые распределили, как всегда, без конкурса.

"Северное побережье" два года пишет об этой вредящей рыночной конкуренции ситуации. Под общественным давлением и присмотром Минфина власти Нарвы уже примерно год готовятся к проведению первого тендера. Его объявлению мешало политическое противодействие в Нарвском горсобрании, где ряд политиков не желали лишать названные две фирмы стабильных контрактов.

В ноябре к власти в Нарве пришла новая политическая коалиция, в коалиционном договоре которой есть пункт, что услуга питания в школах будет впредь оказываться в соответствии с законами о госзакупках. Проект решения о проведении такого тендера будет рассмотрен Нарвским горсобранием 25 февраля.

Школьные директора сами не справятся

Согласно проекту решения, каждая из восьми муниципальных школ Нарвы объявит свой тендер для организации питания и должна сделать это не позднее конца апреля 2021 года. Предполагается, что к следующему учебному году нарвские школы получат новые контракты с поставщиками обедов сроком на три года.

Директор Солдинаской гимназии Нарвы Роман Трейал в комментарии для "Северного побережья" отметил, что он и его коллеги могут оказаться не готовыми к такому развитию событий. Как напомнил директор, в прошлом говорилось, что сложный и чреватый судебными спорами тендер объявит централизованно Нарвская горуправа.