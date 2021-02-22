Обеды в нарвских школах должны улучшиться со следующего учебного года
После многих лет бездействия и проволочек власти Нарвы вместе со школьными директорами начали готовить первый тендер для выбора наилучших предложений для школьных столовых.
После многих лет бездействия и проволочек власти Нарвы вместе со школьными директорами начали готовить первый тендер для выбора наилучших предложений для школьных столовых.
Уже годами ведутся разговоры о необходимости провести рыночный конкурс и найти наилучшего поставщика питания для нарвских школ. В это же время в самих школах говорят о неудобоваримости блюд на столах и дети делятся в соцсетях неаппетитными фотоснимками. Отсутствие конкуренции в данной сфере в Нарве приводит к тому, что качество школьного питания осталось на уровне прошлого века.
Нарвский молодежный парламент прямо сейчас проводит массовый опрос об удовлетворенности учеников 1-12-х классов качеством школьного питания. Итоги опроса получат в марте.
Снабжение питанием восьми нарвских муниципальных школ представляет собой искусственно закрытую часть рынка: все заказы поделены без какого-либо конкурса между двумя частными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus". Они готовят и накрывают обеды по контрактам 2001-2004 годов.
Контракты с "Mann Grupp" и "Tes Plus" были заключены в то время с условием, что они действуют до проведения тендера, но такой тендер власти Нарвы не организуют уже около двух десятков лет.
В одном только 2020 году на питание в нарвских муниципальных школах и летних школьных лагерях в бюджете предусматривалось свыше 1,3 миллиона евро, которые распределили, как всегда, без конкурса.
"Северное побережье" два года пишет об этой вредящей рыночной конкуренции ситуации. Под общественным давлением и присмотром Минфина власти Нарвы уже примерно год готовятся к проведению первого тендера. Его объявлению мешало политическое противодействие в Нарвском горсобрании, где ряд политиков не желали лишать названные две фирмы стабильных контрактов.
В ноябре к власти в Нарве пришла новая политическая коалиция, в коалиционном договоре которой есть пункт, что услуга питания в школах будет впредь оказываться в соответствии с законами о госзакупках. Проект решения о проведении такого тендера будет рассмотрен Нарвским горсобранием 25 февраля.
Согласно проекту решения, каждая из восьми муниципальных школ Нарвы объявит свой тендер для организации питания и должна сделать это не позднее конца апреля 2021 года. Предполагается, что к следующему учебному году нарвские школы получат новые контракты с поставщиками обедов сроком на три года.
Директор Солдинаской гимназии Нарвы Роман Трейал в комментарии для "Северного побережья" отметил, что он и его коллеги могут оказаться не готовыми к такому развитию событий. Как напомнил директор, в прошлом говорилось, что сложный и чреватый судебными спорами тендер объявит централизованно Нарвская горуправа.
- Если этот вопрос город отдаст на откуп директорам школ и не предложит никакой юридической помощи в составлении документов госпоставки на питание, то, боюсь, мы не успеем сделать это до 30 апреля, - говорит Трейал. - Лично я не имею ни малейшего опыта в составлении подобной документации и при необходимости должен буду за счет школьного бюджета покупать юридическую помощь. Очень надеюсь, что городские власти сами объявят общую поставку и подготовят необходимую документацию.
При подготовке к тендеру Нарвская горуправа предусмотрела, что в течение ближайших лет одна или несколько муниципальных школ могут быть закрыты. Это увязывается со строительством в Нарве двух госгимназий к сентябрю 2023 года и связанной с этим оптимизацией школьной сети в городе.
Исходя из этого предусматривается компенсация будущим поставщикам услуг школьного питания в размере 10 процентов за каждый год досрочного завершения контракта. Например, в случае Кесклиннаской гимназии Нарвы сумма компенсации может составить приблизительно 24000 евро за год, Пяхклимяэской гимназии - 27000 евро, Эстонской гимназии - 4500 евро и т.д.
Зампредседателя Нарвского горсобрания Яна Кондрашова считает, что вопрос организации школьного питания в Нарве "горячий" и заняться им надо срочно.
- Причина - не только устаревшие договоры, которые необходимо привести в соответствие с законом, но и недовольство детей и родителей. Нельзя забывать и о том, что для определенного количества нарвских детей школьный обед является единственным полноценным приемом пищи за день, - сказала политик.
Кондрашова также напомнила, что за развитием истории с необъявленным тендером о школьном питании в Нарве давно следят ученические представительства, молодежный парламент, педагоги, родители, журналисты. Тем временем проекты решений поступали в горсобрание, сопровождались, как выразилась Кондрашова, абсолютно нелепыми аргументами "против" - и в итоге отзывались. "Нет сомнения, что вопрос искусственно задерживался конкретными депутатами, и о причинах этого мы можем лишь строить догадки".
- Времени дано не так много, но я надеюсь, что директора школ справятся с возложенной на них задачей и школьники с сентября получат более качественное и "дружелюбное к детям" питание, - сказала Кондрашова.
"Северное побережье" ранее рассказывало, как Ваналиннаская государственная школа в Нарве решала и успешно решила проблему со своими обедами.