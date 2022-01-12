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В торговом центре Олега Гросса в Нарве обчистили ювелирный магазин

Неработающий пустой ювелирный магазин в "Narva Centrum". ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Из ювелирного магазина в торговом центре "Narva Centrum" неизвестный злоумышленник (или несколько) похитил деньги и драгоценности на сумму порядка 90 тысяч евро.

Ценности украли 7 января, как ранее сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны. Проникновение в торговое здание на Таллиннском шоссе произошло, по данным полиции, через люк в крыше здания.

Начато уголовное дело по статье о краже.

Эта часть большого торгового комплекса "Narva Centrum" относится к бизнес-империи Олега Гросса. На первом этаже открыт его именной супермаркет, на втором этаже - кафе и торговые боксы. Как раз в одном из таких боксов расположен крупно пострадавший ювелирный магазин.

Контактное лицо этой торговой компании не захотело говорить с репортером на тему произошедшей кражи. Женщина-собеседница сказала только, что ныне неработающий магазин потом снова откроется.

По словам другого осведомленного источника в торговом центре, вор (или воры) проник в здание ночью через типовой люк дымоудаления, каких в крыше несколько. Злоумышленник мог попасть на крышу, видимо, по одной из внешних пожарных лестниц.

Как раз на этой крыше расположена взлетно-посадочная площадка для вертолета Олега Гросса.

Стеклянный колпак на люке вор вскрыл - и спустился в помещение в один из боксов. Затем уже в бокс ювелирного магазина он попал, перемахнув через стену-перегородку.

По данным источника, сигнализация там то ли отсутствовала, то ли не сработала. Благодаря этому преступник получил достаточно времени, чтобы опустошить и витрины, и сейф. "Вынесли всё, теперь там все ходят горем убитые", - отметил собеседник.

Тоже 7 января, но в 2014 году развернулась настоящая драма - с грабителями, героями и пистолетами - в другом ювелирном магазине Нарвы. Там двоим вооруженным преступникам повезло, что остались живы. Героический случайный участник той заварухи позже получил награду за мужество.

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