Нарвитян зовут снова подискутировать на тему реформы школ и детсадов

Нарвская горуправа приглашает всех заинтересованных на повторную встречу в рамках открытого обсуждения проекта программы развития нарвской муниципальной системы образования до 2030 года.

Встреча пройдет в пятницу, 27 мая, в большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета. Начало в 17.00.

"В этот раз мы постараемся ответить на все волнующие вас вопросы и выслушаем ваши предложения", - сказано в приглашении на веб-сайте Нарвы.

Как уже рассказывало "Северное побережье", давно пугавшая своей неизбежностью программа реформирования нарвских школ и детсадов была обнародована 11 мая в виде объемного проекта. Составленный экспертами план действий предусматривает уже в следующем году прекращение деятельности четырех нарвских детских садов, слияние двух школ и много других серьезных реформ. В проекте также подробно расписаны причины, почему нарвское муниципальное образование нуждается в срочной реформе.

Проект ожидаемо вызвал много встречной критики, состоялся пикет протеста в Нарвской Солдинаской гимназии.