Нарвитяне собираются на большой пикет против плана реорганизации школ и детсадов

"Цель акции - показать чиновникам управы и депутатам городского собрания Нарвы решительное "нет" программе развития, которую представили члены рабочей группы для обсуждения. В частности - закрытие четырех детских садов и сливание двух школ в одну", - объяснил в "Фейсбуке" организатор пикета Михаил Паншин.

Он призвал "всех неравнодушных жителей Нарвы" прийти на Петровскую площадь Нарвы 26 мая в 15.15. Зарегистрированное в полиции время проведения мероприятия - 15.30-16.30.

"Все зависит от нашего мнения, мы должны показать, что мы вместе, нас много и мы против", - высказался Паншин.

Представленный общественности в середине мая пока только проект программы развития нарвской муниципальной системы образования до 2030 года ожидаемо вызвал в Нарве много недовольств и резко критических выступлений в соцсетях. Горожане и представители учреждений образования также подписывают протестные петиции.

В рамках процедуры публичного обсуждения проекта программы прошла одна встреча властей с людьми, а на 27 мая назначена вторая, так как в первый раз далеко не всем хватило времени высказаться.

Самое, вероятно, большое обсуждение вызвал план местной власти перевести Нарвскую Солдинаскую гимназию в здание нынешней 6-й школы. Нарвитяне много высказываются против этого, а также предлагают собраться на пикете 26 мая перед зданием Нарвского горсобрания.

На очередном заседании депутатов Нарвского горсобрания, которое начнется во время пикета, в повестке дня нет обсуждения программы развития муниципальной системы образования. Однако в публичном пространстве Нарвы это сейчас тема номер один.