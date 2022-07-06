Анализ пробы воды с нарвского пляжа Йоаорг (Липовая ямка) показал, что количество синезеленых водорослей там небольшое и не представляющее опасности для здоровья человека. Тем не менее, на пляже рекомендовано сохранить красный флаг и не купаться.
Синезеленых водорослей на пляже в Нарве мало, но проблемы с водой есть
Проведенный по заказу Нарвского департамента городского хозяйства анализ пробы воды, взятой 30 июня, показал, что все микробиологические показатели там в норме. Возможной причиной кожных раздражений, на которые жаловались нарвитяне, могут быть личинки плоских червей, то есть церкарии, паразитирующие на птицах. Стоячая вода возле пляжа и присутствие водоплавающих птиц создают благоприятные условия для появления церкарий в водоеме.
Департамент здоровья не рекомендует людям купаться на пляже Йоаорг, так как вода там не циркулирует в достаточном объеме, и после купания возможно развитие аллергических реакций. Нарвской горуправе рекомендовано сохранить режим красного флага на пляже.
Как уже рассказывало "Северное побережье", полноценный обмен речной воды у пляжа Йоаорг нарушен из-за проводимых там с прошлого года строительных работ - строится продолжение Нарвского речного променада и возведена дамба для наведения нового пешеходного моста.
В связи с этим обстоятельством в Нарвской горуправе сообщили, что временную дамбу и стройматериалы для фундамента моста строители планируют убрать уже в конце этой недели, после чего циркуляция воды, возможно, улучшится.
Похожая история происходила на пляже Йоаорг летом 2019 года, когда там чистили и укрепляли протоку для поступления свежей речной воды, прежде перекрыв и осушив эту протоку. В долго стоячей воде у пляжа поначалу тоже заподозрили рост синезеленых водорослей, однако исследование выявило в большом количестве личинки паразитических плоских червей, или церкарий. Церкарии распространяют водоплавающие птицы, личинкам хорошо подходит теплая водная среда с температурой +20°C.