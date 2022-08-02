ДЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК ⟩ Власти Нарва-Йыэсуу поставлены перед фактом

Максим Ильин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал "Северному побережью", что о начале демонтажа памятника узнал этим же утром, когда о скором прибытии гаубицы по телефону сообщили ему и директору Вайвараского музея Синимяэ.

Накануне, по словам Ильина, он обсуждал тему готовящегося перемещения советских памятников с главой МВД Лаури Ляэнеметсом, но столь быстрого начала работ мэр не ожидал, по его собственному признанию.

На встрече с министром накануне Ильин говорил, что Вайвараский музей Синимяэ готов принять все демонтируемые памятные объекты, монументы. "По стилистике это музею подходит и территория для этого тоже есть".

Ильин считает, что раз уж эстонское правительство приняло решение о переносе советских памятников в Нарвском регионе, то перемещение их в Вайвараский музей - лучший вариант с точки зрения местных людей.