Второй магазин "Lidl" в Нарве откроется следующим летом

Здание магазина с торговой площадью 1432 квадратных метра начали возводить по пр.Кангеласте 37а. Как сообщили в ТОО "Lidl Eesti", новый магазин будет готов летом 2023 года.

Сообщается, что новый нарвский "Lidl" спроектирован компанией "ROK Projekt", а строит АО "Ehitustrust". Здание будет построено с применением ресурсосберегающих и экологически безопасных строительных решений.

"Lidl" традиционно инвестирует также в окружающую магазины инфраструктуру. В данном случае профинансируют строительство светофорного перекрестка на пересечении проспекта и переулка Кангеласте, а также софинансируют строительство новой подземной высоковольтной линии.

Первый магазин "Lidl" в Ида-Вирумаа открылся 3 марта 2022 года в центре Нарвы по Таллиннскому шоссе, 7. Затем, 4 августа, открылся магазин этой розничной сети в Йыхви. Йыхвиский "Lidl" стал девятым по счету в Эстонии.

"Северное побережье" в начале прошлого года подробно рассказывало, с какими сложностями и через суд ТОО "Lidl Eesti" получило право на строительство своего второго нарвского магазина. С той архивной статьей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.