Немецкая розничная сеть "Lidl" начала строительство на севере Нарвы своего второго магазина. На этом месте прежде снесли устаревший торговый центр "Põhja".
Второй магазин "Lidl" в Нарве откроется следующим летом
Здание магазина с торговой площадью 1432 квадратных метра начали возводить по пр.Кангеласте 37а. Как сообщили в ТОО "Lidl Eesti", новый магазин будет готов летом 2023 года.
Сообщается, что новый нарвский "Lidl" спроектирован компанией "ROK Projekt", а строит АО "Ehitustrust". Здание будет построено с применением ресурсосберегающих и экологически безопасных строительных решений.
"Lidl" традиционно инвестирует также в окружающую магазины инфраструктуру. В данном случае профинансируют строительство светофорного перекрестка на пересечении проспекта и переулка Кангеласте, а также софинансируют строительство новой подземной высоковольтной линии.
Первый магазин "Lidl" в Ида-Вирумаа открылся 3 марта 2022 года в центре Нарвы по Таллиннскому шоссе, 7. Затем, 4 августа, открылся магазин этой розничной сети в Йыхви. Йыхвиский "Lidl" стал девятым по счету в Эстонии.
"Северное побережье" в начале прошлого года подробно рассказывало, с какими сложностями и через суд ТОО "Lidl Eesti" получило право на строительство своего второго нарвского магазина. С той архивной статьей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Компания розничной торговли "Lidl", входящая в концерн розничной торговли "Schwarz" со штаб-квартирой в Неккарзульме, является одной из ведущих компаний в секторе розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. "Lidl" представлен в 32 странах мира и управляет 12000 магазинов и более чем 200 логистическими центрами в 31 стране. В "Lidl" работает более 360 тысяч человек. Оборот "Schwarz Group" в 2021 году составил 133,6 млрд евро.