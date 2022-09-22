МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.09-29.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Силламяэ в 22.00 - велозаезд "Sillamäe öö" / "Силламяэская ночь". Сбор у Силламяэского центра культуры.

Воскресенье, 25 сентября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Сака на пикниковой сцене в 11.00 - спортивный день "Sügisevärk 16". В гостях - Каролин Кайвоя, футбольный судья категории ФИФА. Лотерея и викторина. Информация по тел. 514 3930.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; соло.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Новым командам необходимо зарегистрироваться не позднее 24 сентября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Силламяэ в бассейне спортцентра "Калев" в 12.45 - соревнования по плаванию.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Lasnamäe Ajax".

Четверг, 29 сентября

* В Перьятси в 19.30 - Ида-Вирумааское IX ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 24 сентября

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 12.00 - фестиваль миноги. В программе: городская ярмарка, щи с миногой и лотерея, мастер-классы по приготовлению блюд из миноги. В 14.00 - "Приключения девочки Лотты", представление научного театра "AHHAA". В 15.30 - шоу с сухим льдом от "Lazerzone".

Воскресенье, 25 сентября

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров: концертно-развлекательная программа, выступает Екатерина Минаева. Билет - 3 евро.

Понедельник, 26 сентября

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 12.00 - инфодень Кохтлаского кружка истории, будет показан фильм о создании музея.

Среда, 28 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital