Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.09-29.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 сентября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - концерт Камерного хора Эстонской филармонии. Вход свободный.
Пятница, 23 сентября
* В Вяйке-Пунгерья во дворе почтовой станции в 18.00 - концерт в день осеннего равноденствия: Юхан Суйтс. Перед началом концерта о вяйке-пунгерьяской почтовой станции расскажет жившая в этом доме Юлле Каннела. Музыкальные впечатления предложит Юхан Суйтс. О дне осеннего равноденствия и связанных с ним обычаях расскажут представители музея Ийзакуского кихельконда. Возьмите с собой походный стул и, если хотите, корзинку для пикника.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт: Нарва - осенняя столица Эстонии.
* В Таммикуской священной роще в деревне Паулику с 18.00 до 20.30 - концерт в день осеннего равноденствия. Выступают женская группа народного танца "Gevi" и ансамбль исполнителей на каннеле "Kõuekeeled". Гвоздь программы - ансамбль "Greip". Мероприятие бесплатное. Бесплатный автобус отправляется в 17.30 от здания Йыхвиского волостного управления, в 17.45 - от Таммикуского народного дома. Обратно - по окончании мероприятия.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - международный джазовый фестиваль "Jazz Time 2022".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - струнный концерт "Souvenir de Florence. Keelpillikunstnikud". В программе: Сильвестров, Аренский, Чайковский. Билет - 15-20 евро.
Суббота, 24 сентября
* На Йыхвиской музыкальной площадке с 10.30 до 14.00 - "Kogu Eesti loeb!" / "Вся Эстония читает!", всеобщее мероприятие Йыхвиской центральной библиотеки: 10.30 - показательное выступление и открытая тренировка по тай-цзи для начинающих, преподаватель Лейно Лауримяэ (Таллинн), утренняя каша и кофе; 12.00 - молодежный музыкальный фарс "Kuningas Lear ja tema lapsed" ("Король Лир и его дети", Таллинн); 13.00 - авторский час Елены Скульской и распродажа книг. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарве в парке "EV100" в 12.00 - Нарвский праздник танца.
* В Люганузеском народном доме - празднование 110-летия народного дома: 12.00 - открытие и урок истории, 14.00 - постановка "Siis kui leib magusaks muutub", 15.30 - благодарности, 19.00 - группа "Mõmm", 21.00 - дискотека. Информация: lyganuse.ee.
* В Нарвской центральной библиотеке в 12.00 - день национальных меньшинств.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - спектакль "Хочу купить Вашего мужа" по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Пенсионерам бесплатно! Продажа билетов на месте за час до начала мероприятия. Информация по тел. 5668 4792.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" - фестиваль режиссерских читок "Любимовка-2022": 17.00 - Павел Пряжко (Беларусь), "Шашлыки"; 19.00 - Ирина Серебрякова (Украина), "В Инстаграме мы будем жить вечно"; 21.00 - Андрей Стадников (Россия), "Япония". Каждая из пьес после показа будет обсуждаться вместе с режиссером, актерами и публикой. Бесплатно.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - международный джазовый фестиваль "Jazz Time 2022".
Воскресенье, 25 сентября
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" - фестиваль режиссерских читок "Любимовка-2022": 13.00 - Олжас Жанайдаров (Россия/Казахстан), "Революшн"; 15.00 - Даша Гриза, Екатерина Жмырова, Мария Новикова и др., "Песни падающих в лифте"; 17.00 - Мария Белькович (Беларусь), "Любое место, где остались следы"; 19.00 - Тимур Тимеркаев (Россия), "Сонная рыба". Каждая из пьес после показа будет обсуждаться вместе с режиссером, актерами и публикой. Бесплатно.
Понедельник, 26 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина "#kultuuriviks". Команда из троих человек. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Вторник, 27 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Balletto di Milano": балет "Carmen". Билет - 17-44 евро.
Среда, 28 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - Йыхвиский день пожилых людей, концерт. В программе: праздничные речи, выступления юных артистов, гости программы - Сирье и Рейн Кург. Бесплатные билеты можно получить в Йыхвиском волостном доме, Таммикуском народном доме, Йыхвиском общественном доме. Вход по пригласительным.
СПОРТ
Пятница, 23 сентября
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 16.00 - этап Ида-Вирумааских серийных соревнований юных метателей.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.00 - триатлон на силу и выносливость.
Суббота, 24 сентября
* В Ахтмеском спортхолле в 9.00 - чемпионат Эстонии по тхэквондо.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира по русским шашкам шашечного клуба "Into".
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - Кубок Майду по петанку; соло.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 12.00 - Йыхвиский народный бег.
* В Силламяэ в бассейне спортцентра "Калев" в 12.00 - соревнования по плаванию.
* В Витсику в 12.00 - этап серийных соревнований по метанию среди сеньоров.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 13.00 - чемпионат Эстонии по ходьбе на 20 км.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Helios" (Тарту).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva II".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в 22.00 - велозаезд "Sillamäe öö" / "Силламяэская ночь". Сбор у Силламяэского центра культуры.
Воскресенье, 25 сентября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Сака на пикниковой сцене в 11.00 - спортивный день "Sügisevärk 16". В гостях - Каролин Кайвоя, футбольный судья категории ФИФА. Лотерея и викторина. Информация по тел. 514 3930.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; соло.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Новым командам необходимо зарегистрироваться не позднее 24 сентября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Силламяэ в бассейне спортцентра "Калев" в 12.45 - соревнования по плаванию.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Lasnamäe Ajax".
Четверг, 29 сентября
* В Перьятси в 19.30 - Ида-Вирумааское IX ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 24 сентября
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 12.00 - фестиваль миноги. В программе: городская ярмарка, щи с миногой и лотерея, мастер-классы по приготовлению блюд из миноги. В 14.00 - "Приключения девочки Лотты", представление научного театра "AHHAA". В 15.30 - шоу с сухим льдом от "Lazerzone".
Воскресенье, 25 сентября
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров: концертно-развлекательная программа, выступает Екатерина Минаева. Билет - 3 евро.
Понедельник, 26 сентября
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 12.00 - инфодень Кохтлаского кружка истории, будет показан фильм о создании музея.
Среда, 28 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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