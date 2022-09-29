Ценный магний тоже будут извлекать из сланцевой золы

Задуманное "Ragn-Sells" производство магния станет еще одним звеном в технологической цепи переработки сланцевой золы, которая пока без пользы складирована в терриконы рядом с Нарвскими электростанциями.

Сырье для выработки магния будет поступать из соседнего цеха по производству карбоната кальция.

После выработки гидрометаллургическим способом кальция из одного килограмма сланцевой золы в остатке будет, согласно плану "Ragn-Sells", приблизительно 0,7 килограмма уже переработанного сырья. Оно, в отличие от первоначальной золы, будет представлять собой инертное вещество, все еще содержащее кремний, алюминий и магний. Такой остаток сам по себе востребован, например, в сельском хозяйстве или строительстве.

Извлечением из этого остатка магния "Ragn-Sells" займется на следующем этапе развития нарвского завода. "Это будет после 2028 года, но, может, будет начинаться и параллельно с запуском производства карбоната кальция", - пояснил Лаури Лаанемяэ, руководящий в компании сферой продаж.

- Производство должно стать безотходным. Многие переживают, что мы будем из одной кучи с золой брать и в другую складывать, но нет - такое было бы нецелесообразным. В золе очень много того, что можно коммерциализировать, просто это надо из нее достать, - рассказал Лаанемяэ.

Оксид магния, который получат из сланцевой золы следом за карбонатом кальция, широко востребован в промышленности. Он безвреден для человека (магний даже полезен в фармакологических дозах), как и карбонат кальция - мел по сути.