Остатки переработки, которые высвободятся при производстве карбоната кальция из сланцевой золы на будущем нарвском заводе, тоже пойдут в прибыльное дело: компания "Ragn-Sells" собирается запустить еще одну технологическую линию - для выработки оксида магния.
Ценный магний тоже будут извлекать из сланцевой золы
Задуманное "Ragn-Sells" производство магния станет еще одним звеном в технологической цепи переработки сланцевой золы, которая пока без пользы складирована в терриконы рядом с Нарвскими электростанциями.
Сырье для выработки магния будет поступать из соседнего цеха по производству карбоната кальция.
После выработки гидрометаллургическим способом кальция из одного килограмма сланцевой золы в остатке будет, согласно плану "Ragn-Sells", приблизительно 0,7 килограмма уже переработанного сырья. Оно, в отличие от первоначальной золы, будет представлять собой инертное вещество, все еще содержащее кремний, алюминий и магний. Такой остаток сам по себе востребован, например, в сельском хозяйстве или строительстве.
Извлечением из этого остатка магния "Ragn-Sells" займется на следующем этапе развития нарвского завода. "Это будет после 2028 года, но, может, будет начинаться и параллельно с запуском производства карбоната кальция", - пояснил Лаури Лаанемяэ, руководящий в компании сферой продаж.
- Производство должно стать безотходным. Многие переживают, что мы будем из одной кучи с золой брать и в другую складывать, но нет - такое было бы нецелесообразным. В золе очень много того, что можно коммерциализировать, просто это надо из нее достать, - рассказал Лаанемяэ.
Оксид магния, который получат из сланцевой золы следом за карбонатом кальция, широко востребован в промышленности. Он безвреден для человека (магний даже полезен в фармакологических дозах), как и карбонат кальция - мел по сути.
Как сообщалось уже ранее, идею строительства завода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания "Ragn-Sells" вынашивает с 2015 года. Создан бизнес-план, согласно которому демонстрационный завод в Нарве запустят в 2025 году, а полноценное производство - в 2028 году. Нынче в сентябре Нарвское горсобрание дало зеленый свет этому плану, одобрив инициирование детальной планировки и оценки воздействия на окружающую среду.
Вдобавок к цеху по производству карбоната кальция из сланцевой золы "Ragn-Sells" планирует цех по производству оксида магния.
По видению "Ragn-Sells", будущий завод сможет перерабатывать ежегодно более одного миллиона тонн сланцевой золы и связывать 250 тысяч тонн CO2. Целью ставится не нулевой углеродный след, а отрицательный, так как углекислый газ будет применяться в технологическом химическом процессе.
При выборе Нарвы в качестве места для будущего завода решающими факторами стали близость золоотвалов и имеющаяся промышленная инфраструктура.
По обещаниям "Ragn-Sells", строительство завода привлечет в регион ориентировочно 250 миллионов евро инвестиций. Будет создано около 100 непосредственных и 400 косвенных рабочих мест.
Ранее, в 2020 году, Нарва-Йыэсууское горсобрание решило не инициировать спецпланировку завода по переработке золы на своей административной территории, поскольку из-за этого завода самоуправление не получало бы в дальнейшем порядка 80 тысяч евро в год в виде платы за складирование золы.