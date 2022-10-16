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Власти Нарвы настаивают, что "здесь начинается Европа"

Илья Смирнов
Власти Нарвы настаивают, что "здесь начинается Европа"
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Предложенные новые логотип и слоган приграничного города: "Нарва - здесь начинается Европа".
Предложенные новые логотип и слоган приграничного города: "Нарва - здесь начинается Европа". Фото: Narva linnavalitsus / Valge Creative Co

Власти Нарвы предпримут вторую попытку утвердить новые логотип и слоган города, которые месяцем ранее были раскритикованы.

Проект решения об утверждении логотипа и слогана города Нарва представлен Нарвской горуправой на рассмотрение городского собрания. Депутаты соберутся на очередное заседание 27 октября.

Схожий проект решения об утверждении визуальной идентификации Нарвы, включающей новые логотип и слоган, пытались утвердить в горсобрании в сентябре. В тот раз комиссия Нарвского горсобрания по культуре рассмотрела и раскритиковала проект - и его отозвали, чтобы не получить разгромного счета при итоговом голосовании.

В начале октября власти Нарвы провели рабочее собрание для поиска компромисса по данной проблеме. Участвовали чиновники и депутаты в том числе из комиссии по культуре. Ее председатель Яна Кондрашова рассказала, что комиссия высказала готовность одобрить предложенный логотип города, но вот слоган - "Нарва - здесь начинается Европа" ("Narva - Euroopa algab siin") все же требует доработки или даже вынесения на повторное народное голосование, так как с первоначальным выбором горожан поступили некорректно.

Сразу после рабочего собрания Нарвская горуправа представила горсобранию новый проект решения с логотипом и слоганом в неизменном виде. Чтобы избежать повторения сентябрьской истории, в руководстве горсобрания просто не стали назначать комиссию по культуре ведущей комиссией по данному вопросу.

- Да, нас пытаются обойти, но комиссия все равно собирается рассмотреть предложенный проект решения и дать ему свою оценку. По-прежнему считаю, что такой слоган Нарве не подходит и буду голосовать против него, - сказала Кондрашова.

"Северное побережье" еще в июне подробно рассказывало о новом предложенном Нарве официальном лозунге: "Нарва - здесь начинается Европа". Уже тогда заметили, что это утверждение некорректно в понимании географии. Вдобавок лозунг исказили: на народное голосование изначально выставлялось словосочетание "Европейский день начинается в Нарве" ("Euroopa päev algab Narvas"), а после его выбора эксперты почему-то удалили слово "день" и тем самым поменяли смысл. Эта история не осталась незамеченной в критически настроенной комиссии по культуре.

Разработчиком объемного нарвского бренд-бука (книги стиля) была таллиннская компания "Valge Creative Co" - она уже получил от Нарвы по договору свои 13 тысяч с лишним евро. Если горсобрание не одобрит новые логотип и слоган города в предложенных шрифтах, формах и цветах, тогда за изменение бренд-бука придется заплатить из городского бюджета еще.

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