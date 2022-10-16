Власти Нарвы настаивают, что "здесь начинается Европа"

Проект решения об утверждении логотипа и слогана города Нарва представлен Нарвской горуправой на рассмотрение городского собрания. Депутаты соберутся на очередное заседание 27 октября.

Схожий проект решения об утверждении визуальной идентификации Нарвы, включающей новые логотип и слоган, пытались утвердить в горсобрании в сентябре. В тот раз комиссия Нарвского горсобрания по культуре рассмотрела и раскритиковала проект - и его отозвали, чтобы не получить разгромного счета при итоговом голосовании.

В начале октября власти Нарвы провели рабочее собрание для поиска компромисса по данной проблеме. Участвовали чиновники и депутаты в том числе из комиссии по культуре. Ее председатель Яна Кондрашова рассказала, что комиссия высказала готовность одобрить предложенный логотип города, но вот слоган - "Нарва - здесь начинается Европа" ("Narva - Euroopa algab siin") все же требует доработки или даже вынесения на повторное народное голосование, так как с первоначальным выбором горожан поступили некорректно.

Сразу после рабочего собрания Нарвская горуправа представила горсобранию новый проект решения с логотипом и слоганом в неизменном виде. Чтобы избежать повторения сентябрьской истории, в руководстве горсобрания просто не стали назначать комиссию по культуре ведущей комиссией по данному вопросу.