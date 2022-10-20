Со среды в парке мызы Сака на северном побережье установлен каменный орел в честь гигантской птицы из эстонского национального эпоса "Калевипоэг", которая принесла Калева и бросила его на высокий скалистый берег Вирумаа.
ВИДЕО ⟩ В парке мызы Сака обосновался каменный орел, принесший Калева на берег Вирумаа
По словам владельца мызы Сака Тыниса Каазика, открытая в среду скульптура орла была создана скульптором Лембитом Кийссоном более полувека назад. "Поскольку этот орел напоминал немецкого государственного орла, эта скульптура, заказанная Лахемааским национальным парком, официально не была установлена и открыта", - сказал Каазик. Более 50 лет орел простоял на каменной ограде около парковки отеля Палмсе и пришел в негодность.
По словам Каазика, когда национальный парк недавно вернул себе отель, они больше не хотели оставлять там орла. Скульптор Айвар Симсон, или Симсон из Сеакюла, предложил мызе Сака отреставрировать статую и установить ее в мызном парке.
- Эта мысль перекликалась с моей идеей установки скульптуры орла на побережье северной Эстонии, о чем я уже много лет думал. Как известно, первая история эпоса "Калевипоэг" повествует о том, как Калев сюда прибыл, - сказал Каазик, ссылаясь на строки эпоса, которые приведены и на постаменте открытой скульптуры "Kalevi tulek" ("Пришествие Калева").
Скульптура орла - это уже четвертая скульптура, открытая за последние годы в парке мызы Сака. Памятник "Umsiedlung" ("Переселение"), открытый в 2018 году, напоминает о переселении балтийских немцев и знаменует юбилейный год Эстонской Республики.
Бронзовая скульптура "Põlvest põlve" ("Из поколения в поколение") посвящена 400-летию первого упоминания о мызе Сака.
Нынешней весной был открыт памятник "Raudne raamat" ("Железная книга"), посвященный перелету Матиаса Руста из Хельсинки в Москву 28 мая 1987 года, когда он приземлился на Красной площади. Руст пересек воздушную границу тСоветского Союза в окрестностях мызы Сака.