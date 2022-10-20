ВИДЕО ⟩ В парке мызы Сака обосновался каменный орел, принесший Калева на берег Вирумаа

По словам владельца мызы Сака Тыниса Каазика, открытая в среду скульптура орла была создана скульптором Лембитом Кийссоном более полувека назад. "Поскольку этот орел напоминал немецкого государственного орла, эта скульптура, заказанная Лахемааским национальным парком, официально не была установлена и открыта", - сказал Каазик. Более 50 лет орел простоял на каменной ограде около парковки отеля Палмсе и пришел в негодность.

По словам Каазика, когда национальный парк недавно вернул себе отель, они больше не хотели оставлять там орла. Скульптор Айвар Симсон, или Симсон из Сеакюла, предложил мызе Сака отреставрировать статую и установить ее в мызном парке.

- Эта мысль перекликалась с моей идеей установки скульптуры орла на побережье северной Эстонии, о чем я уже много лет думал. Как известно, первая история эпоса "Калевипоэг" повествует о том, как Калев сюда прибыл, - сказал Каазик, ссылаясь на строки эпоса, которые приведены и на постаменте открытой скульптуры "Kalevi tulek" ("Пришествие Калева").

Скульптура орла - это уже четвертая скульптура, открытая за последние годы в парке мызы Сака. Памятник "Umsiedlung" ("Переселение"), открытый в 2018 году, напоминает о переселении балтийских немцев и знаменует юбилейный год Эстонской Республики.

Бронзовая скульптура "Põlvest põlve" ("Из поколения в поколение") посвящена 400-летию первого упоминания о мызе Сака.