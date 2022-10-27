Суд приговорил нарвского политика Сергея Горлача к тюрьме

Судья Вируского уездного суда Иннокентий Меньшиков 27 октября огласил свое решение, согласно которому Сергей Горлач (44), член Нарвского горсобрания, приговорен к тюремному сроку 1 год и восемь месяцев. Реально отбыть за решеткой Горлачу придется 29 дней, остальной срок назначен ему условно.

Также приговором Горлачу предписано выплатить в пользу государства 981 евро.

Судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в суде второй инстанции. Поэтому в тюрьму Горлач еще не отправлен.

Двухлетний испытательный срок для Сергея Горлача начал исчисляться уже со дня оглашения приговора, то есть с 27 октября.

На подачу апелляции у Горлача и его защитника есть 15 дней. Сергей Горлач сказал "Северному побережью", что апелляция будет подана, своей вины он не признает.

Горлач отказался комментировать решение суда. Не ответил он и на вопрос о том, откажется ли он теперь от своего мандата депутата Нарвского городского собрания.

В Нарвское горсобрание Горлач прошел в составе избирательного союза "Список Катри Райк", однако покинул команду Райк сразу после выборов, когда получил подозрение от полиции в скупке голосов. Сложить мандат депутата подследственный Горлач отказался и перешел в ряды депутатской оппозиции.

В апреле 2022 года Горлач покинул ряды Партии реформ.

Как рассказывало ранее "Северное побережье", на последнем судебном заседании 12 октября окружной прокурор Алан Рюйтель в своей обвинительной речи попросил судью приговорить Горлача именно к такому наказанию, какое назначил судья Иннокентий Меньшиков.