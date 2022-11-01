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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Конфликт, которого можно было избежать

Северное побережье
Конфликт, которого можно было избежать
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Спа-отель в Мяэтагузе, принадлежащий Алутагузеской волости.
Спа-отель в Мяэтагузе, принадлежащий Алутагузеской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В последние дни вызвала большую полемику и привлекла общереспубликанское внимание напечатанная в субботнем "Северном побережье" статья поэтессы Вирве Осила об опыте, который она получила в ресторане принадлежащего Алутагузеской волости отеля мызы Мяэтагузе.

В ресторане отеля, совсем недавно сузившего круг своих посетителей только до взрослых, у Осила не состоялся обед, намеченный с приехавшими к ней в гости людьми, так как среди них оказался также десятилетний мальчик, которого отказались обслужить вследствие его слишком юного возраста.

В сегодняшнем "Северном побережье" руководитель отеля Терье Раттур объясняет, почему руководство отеля и волостные власти совершили такой крутой поворот, и чихвостит тех ворчунов, которые не желают понять, что такой шаг был необходим для выживания.

Не будем спешить с оценкой того, является такое решение экономически верным или нет. Однако трудно найти разумное оправдание действиям работников отеля в этом конфликте. Мяэтагузе - это не Таллинн или Тарту, где заведений общепита полным-полно. Там одно заведение может повесить на своей двери, к примеру, такую табличку, что вход до 18-ти запрещен, а другое - что вход запрещен старше 18 лет. В Мяэтагузе же люди приехали издалека. Никому никакого вреда не было бы, если бы ребенок поел за столом вместе со взрослыми.

В гостиничных номерах и банях можно вводить ограничения и отдавать предпочтение людям с особыми пожеланиями - например тем, у кого аллергия на детские крики. А чем это хорошо и полезно в месте для питания? Это вызывает только обоснованное недовольство, как и отказ признать собственную оплошность. Человечность и гибкость важны.

Отель мог бы прислать Вирве Осила лучший торт от своей кухни и принести извинения за случившееся. И заодно поблагодарить, что она прибавила своей статьей известности этому отелю. В том числе среди причисленных к целевой группе нишевых посетителей.

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