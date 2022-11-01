Никто больше не хочет отвечать за развитие и экономику Нарвы

Нарвская горуправа вынуждена признать, что объявленный 14 сентября открытый конкурс на замещение вакантной должности директора Департамента развития и экономики города Нарва завершился безуспешно. К сроку 7 октября поступило заявление только от одного кандидата.

В связи с малочисленностью кандидатов и в связи с тем, что единственный кандидат не полностью соответствовал требованиям, конкурсная комиссия решила не выдвигать этого кандидата на вакантную должность. Поэтому конкурс приходится объявить неудавшимся.

Это был уже второй неудавшийся конкурс: первый прошел также безуспешно весной. Тогда поступило 11 заявлений, из них девять отклонили из-за отсутствия у кандидатов необходимых документов или профессионального опыта, а на стадии собеседования отсеяли и двоих оставшихся.

Прошлым директором Департамента развития и экономики города Нарва был Юрий Сайя, который в марте подал мэру Катри Райк заявление об отставке по личным причинам.

Юрий Сайя два с половиной года проработал директором департамента, победив в должностном конкурсе в 2019 году, когда мэром Нарвы был Алексей Евграфов. Сайя тогда хорошо отзывался о Евграфове как о градоначальнике. Затем ставшая новым мэром Нарвы Катри Райк чаще с критикой, хоть и не публичной, высказывалась о работе департамента и о Юрие Сайя персонально. После отставки Сайя найти ему замену, отвечающую всем высоким требованиям, Райк пока не удалось.