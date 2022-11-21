Задержанные в Таллинне по подозрению в международном кибермошенничестве и отмывании денег 37-летние бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко являются уроженцами Йыхви и довольно известными в Ида-Вирумаа деятелями.
Схваченные полицией и ФБР Турыгин и Потапенко - родом из Йыхви
Принадлежавшее Ивану Турыгину и Сергею Потапенко инфотехнологическое предприятие "Burfa Tech" в 2019 году создало в технологическом парке на территории Балтийской электростанции "Eesti Energia" вычислительный центр стоимостью 10 миллионов евро - якобы для оказания облачных услуг на международном рынке. Как говорили тогда в руководстве этой компании, новый вычислительный центр собирается оказывать клиентам со всего мира услуги, связанные с графическим рендерингом, искусственным интеллектом и машинным обучением.
"Burfa Tech" было известно именно как предприятие, занимающееся оказанием облачных услуг, ИТ-развитием, а также строительством вычислительных центров и центров записи данных.
Материнским предприятием "Burfa Tech" являлось ТОО "Burfa Capital", владельцами которого являлись те же уроженцы Йыхви Иван Турыгин и Сергей Потапенко, они же были и членами правления "Burfa Tech".
"Burfa Tech" раньше действовал под названием "Hashcoins", но название предприятия поменяли в 2019 году вследствие расширения областей деятельности: поначалу они занимались добычей криптовалют, а также разработкой и продажей сопутствующих услуг и технических решений.
Турыгин и Потапенко в прошлом десятилетии были также крупными спонсорами йыхвиского футбольного клуба "Phoenix". Они же во время прошлых выборов в Европарламент в 2019 году стали крупнейшими спонсорами предвыборной кампании баллотировавшегося в качестве независимого кандидата Раймонда Кальюлайда: оба вложили в предвыборную кампанию по 12500 евро.
В 2020 году компания "Burfa Tech" участвовала в покупке ультразвукового сканера стоимостью 40000 евро для Ида-Вируской центральной больницы. Сканер был нужен, чтобы помочь быстро диагностировать пациентов с коронавирусной инфекцией, наиболее нуждающихся в вентиляции легких.
Газета "Äripäev" оценивала имущество Ивана Турыгина в 14,9 миллиона евро, а Сергея Потапенко - в 9 миллионов евро.