ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Неутомимый Танель Лейсалу: Ида-Вирумаа никогда не исчерпает себя

Не проходит ни дня, чтобы спортсмен-любитель и турист Танель Лейсалу не выезжал на природу, иначе он чувствовал бы себя плохо. Поэтому в Ида-Вирумаа мало мест, куда бы он не добрался пешком, бегом, на велосипеде, вплавь, на лыжах или коньках. По его словам, пресыщения можно не бояться, ведь Ида-Вирумаа такой разнообразный - красота и боль идут рука об руку.

- Какие твои любимые места для занятий зимним спортом?

- В Алутагузеском центре спорта и отдыха в Паннъярве всегда идеальные условия. Именно там снежный покров появляется раньше всего и держится очень долго. И обычно можно кататься по настоящему снегу. Ландшафт также очень разнообразен.

Танелю нравится кататься на лыжах по темным трассам в Паннъярве, чтобы насладиться уединением. На Алутагузеском ночном марафоне от компании, правда, никуда не деться, но иногда это даже здорово. Фото: Erakogu

К счастью, у нас нет таких толп народа и не приходится стоять в очереди, чтобы попасть на лыжную трассу, как в некоторых более популярных лыжных регионах. В Паннъярве царят тишина и покой. А если я хочу еще большей приватности, то отправляюсь на лыжные трассы, которые хоть и были проложены, но они без освещения. Катаюсь там при свете налобного фонаря.

- Паннъярве и вся система куртнаских озер - популярное место отдыха. Помимо катания на лыжах, здесь также можно при благоприятных погодных условиях покататься на коньках приблизительно на 40 озерах.

- Да, однажды зимой я положил свои коньки в сумку и поехал кататься на коньках, намереваясь посетить как можно больше озер. Из-за теплой зимы это удалось только на восьми озерах.