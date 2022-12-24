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ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Неутомимый Танель Лейсалу: Ида-Вирумаа никогда не исчерпает себя
Танель Лейсалу пристрастился к зимним купаниям задолго до того, как закаливание в проруби стало популярным. Снимок сделан на запрудном озере Вока. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
Неутомимый Танель Лейсалу: Ида-Вирумаа никогда не исчерпает себя
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Не проходит ни дня, чтобы спортсмен-любитель и турист Танель Лейсалу не выезжал на природу, иначе он чувствовал бы себя плохо. Поэтому в Ида-Вирумаа мало мест, куда бы он не добрался пешком, бегом, на велосипеде, вплавь, на лыжах или коньках. По его словам, пресыщения можно не бояться, ведь Ида-Вирумаа такой разнообразный - красота и боль идут рука об руку.

- Какие твои любимые места для занятий зимним спортом?

- В Алутагузеском центре спорта и отдыха в Паннъярве всегда идеальные условия. Именно там снежный покров появляется раньше всего и держится очень долго. И обычно можно кататься по настоящему снегу. Ландшафт также очень разнообразен. 

Танелю нравится кататься на лыжах по темным трассам в Паннъярве, чтобы насладиться уединением. На Алутагузеском ночном марафоне от компании, правда, никуда не деться, но иногда это даже здорово.
Танелю нравится кататься на лыжах по темным трассам в Паннъярве, чтобы насладиться уединением. На Алутагузеском ночном марафоне от компании, правда, никуда не деться, но иногда это даже здорово. Фото: Erakogu

К счастью, у нас нет таких толп народа и не приходится стоять в очереди, чтобы попасть на лыжную трассу, как в некоторых более популярных лыжных регионах. В Паннъярве царят тишина и покой. А если я хочу еще большей приватности, то отправляюсь на лыжные трассы, которые хоть и были проложены, но они без освещения. Катаюсь там при свете налобного фонаря.

- Паннъярве и вся система куртнаских озер - популярное место отдыха. Помимо катания на лыжах, здесь также можно при благоприятных погодных условиях покататься на коньках приблизительно на 40 озерах.

- Да, однажды зимой я положил свои коньки в сумку и поехал кататься на коньках, намереваясь посетить как можно больше озер. Из-за теплой зимы это удалось только на восьми озерах.

В хорошую погоду Куртнаская озерная система - настоящий рай для катания на коньках. Подойдет любое озеро. Конечно, при выходе на естественный лед также необходимо соблюдать требования безопасности и минимизировать риски: при себе необходимо иметь защитное снаряжение, такие как сухая одежда на берегу, т.н. спасалки, помогающие людям, провалившимся под лед, оставаться на плаву и выбраться из проруби, и палки, с помощью которых можно проверить прочность льда.

Если хочешь, катаясь на коньках, в то же время наслаждаться красотой и тишиной, стоит отправиться на болотное озеро, Селисоо - идеальное место для этого. Если ледовая обстановка идеальная и погода прекрасная, лучшего и желать нельзя. 

Селисоо время от времени предлагает отличные возможности для катания на коньках. Танель предпочитает природный лед искусственному.
Селисоо время от времени предлагает отличные возможности для катания на коньках. Танель предпочитает природный лед искусственному. Фото: Erakogu

- Искусственный лед тебя не привлекает?

- Нет, в ледовый холл не тянет, только на природу.

- Пара таких выездов на коньках у тебя закончились в проруби.

- Да, но я не случайно проваливался под лед, а пару раз на коньках въезжал в прорубь на озере Ряэкъярв. Изредка позволительно делать глупости.

- На Ряэкъярв страстные любители зимнего плавания держат прорубь открытой (если, конечно, есть лед) и по утрам ходят туда закаляться. Ты тоже?

- Регулярно с другими по утрам я не хожу. Другие ходят утром перед работой, но поскольку я теперь работаю из дома, то особого смысла выходить из дома так рано нет. Скорее, хожу время от времени вечером после катания на лыжах.

- Куртнаский край является раем и для любителей пеших прогулок. Куртнаская походная тропа RMK уникальна тем, что проходит по берегам 11 озер. Зимой традицией стал двухдневный поход "Jäärebane 42", участники которого при благоприятной ледовой обстановке пересекают 42 озера.

- Мне как раз больше нравятся зимние походы в Куртна, там немного спокойнее. В сезон походов в тамошнем лесу можно встретить слишком много людей, а я, как одинокий странник, стараюсь избегать таких мест.

В "Jäärebane" я не участвовал, но осенью за два дня обошел 42 озера. Не все из них уже можно назвать озерами, некоторые заросли.

- Ты сказал, что одним из твоих любимых мест для походов является искусственный ландшафт - карьер "Айду".

- "Айду" хорошо подходит не только для походов, но и просто для движения на природе. Независимо от средства передвижения - пешком, на велосипеде, по воде или на коньках. 

Кяваские "близнецы" - любимая искусственная гора Танеля. Снимок сделан прошлой весной, когда можно было кататься на лыжах по полям и одновременно любоваться кяваским "вулканом".
Кяваские "близнецы" - любимая искусственная гора Танеля. Снимок сделан прошлой весной, когда можно было кататься на лыжах по полям и одновременно любоваться кяваским "вулканом". Фото: Erakogu

- Те виды, которые можно практиковать на кивиылиской горе в окрестностях "Айду", тебя не привлекают?

- Да, в то время, когда я, возможно, с удовольствием занялся бы горными видами, они не были так популярны. Теперь кости и суставы уже не в таком состоянии, чтобы можно было кататься на сноуборде или горных лыжах.

Но на кивиылиской горе есть очень крутая велотрасса XCO, на которой я время от времени катаюсь. Достаточно техничная и сложная, на порядок сложнее обычной трассы по пересеченной местности. Подходит для продвинутых велосипедистов.

- Кивиыли - хороший пример того, как можно запрячь искусственную гору в туристическую телегу. В Ида-Вирумаа десятки рукотворных гор, и этой осенью Алутагузеский туристический клуб заложил новую традицию - поход-марафон по искусственным горам. Как член клуба ты тоже участвовал, пробежав за шесть часов 49 километров и покорив 21 вершину. Тебя, покоряющего мировые вершины-шеститысячники, искусственные горы, а точнее холмы, действительно заставляют напрягаться?

- Несомненно, почему бы и нет? Если вы планируете отправиться в горы, хорошо заниматься технической подготовкой на наших терриконах. Там можно попрактиковаться в передвижении по каменистому склону. Если наденешь на спину тяжелый рюкзак и будешь двигаться вверх-вниз по горе, это даст приличную физическую нагрузку. В Айду и Кохтла-Нымме есть хорошие походные тропы, где можно поупражняться в подъеме на гору. 

С вершины большинства гор открывается довольно хороший обзор окрестностей, подтверждает Танель Лейсалу, который в одну из суббот октября покорил 21 искусственную гору.
С вершины большинства гор открывается довольно хороший обзор окрестностей, подтверждает Танель Лейсалу, который в одну из суббот октября покорил 21 искусственную гору. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Рукотворные горы также подходят для того, чтобы полюбоваться видами и сделать потрясающие фотографии, ведь восхождение на них по силам многим.

- Да, в среднем высота террикоников составляет около ста метров от подножия. Мои любимые - кяваские "близнецы", визуально они выглядят мощно. Саму гору здорово фотографировать, а также потрясающе смотреть на окрестности с ее вершины. С вершины большинства гор открывается довольно хороший обзор окрестностей. В хорошую погоду видимость отличная и виды довольно красивые, даже на промышленный комплекс "VKG". 

Алутагузеский туристический клуб занимается ледолазанием в Мартса.
Алутагузеский туристический клуб занимается ледолазанием в Мартса. Фото: Erakogu

- Ты исходил Ида-Вирумаа вдоль и поперек. Удается ли иногда отыскать и какие-то неоткрытые уголки?

- Естественно. Например, недавно мы отправились кататься на велосипедах, доехали поездом до Кивиыли, оттуда на велосипедах до Кырккюла, откуда попытались двигаться в сторону Йыхви либо по морскому берегу, либо вдоль побережья. В этом краю некоторые места были новыми и интересными.

- Значит, Ида-Вирумаа не исчерпал себя даже для тебя?

- Нет, его никак нельзя считать исчерпанным. Я бываю также в одних и тех же местах в разных условиях. Например, зимой в сильный холод в шахтных шурфах образуются айсберги, а летом из них выбрасывается пар, и если светит солнце, можно сфотографировать радугу. Как будто совсем в другом месте.

Поэтому всегда нужно смотреть на погоду и подумать, в каком месте сегодня было бы красиво и классно. Иной раз, когда стоит серая и хмурая погода, отправляюсь в Удриа, где находится советская заводская дача, в довольно ужасном состоянии. Она настолько сюрреалистична, что идеально подходит для лицезрения и фотосъемки в туманную и пасмурную погоду.

- Или отправляешься в Вийвиконна, заброшенность которого еще больше усиливается ужасной погодой?

- Точно. Но в хорошую погоду и Вийвиконна совсем другой, в более радостных тонах. Особенно это было сюрреалистично, когда пару лет назад я решил встретить Новый год в Вийвиконна и в полночь забрался на вершину водонапорной башни с расчетом, что внизу я увижу вымерший промышленный поселок, а вокруг тишину и покой. Но вдруг из одного домовладения в небо взметнулся каскад ракет.

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