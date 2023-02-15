Нарвская городская управа, вооружившись мнением Министерства финансов, предлагает депутатам городского собрания переименовать еще семь улиц, советские названия которых сочтены государством чересчур "красными" для Эстонии. Восьмую такую улицу в приграничном городе решили пока не трогать.
"Он не воевал против Эстонии": власти Нарвы готовы отказаться от переименования красноармейских улиц
Четыре из семи предложенных к переименованию нарвских улиц (см. инфоящик ниже) носят имена красноармейцев и Героев Советского Союза, одна именована в честь исторического дня 26 июля, когда летом 1944 года Красная армия с боями вошла в Нарву, одна - в честь партизанского движения, еще одна - в честь пролетарского в прошлом праздника Первое мая.
Предложено пока не трогать улицу Пролетариаади, которую думали назвать улицей Стаадиони. Нарвская комиссия по географическим названиям тут что-то засомневалась и взяла еще время, чтобы запросить мнение Совета по географическим названиям.
Семь "красных" нарвских улиц предложено переименовать
- Aleksei Juhhanovi tänav - историческое название 2. Rakvere tänav, но так как это название содержит число и невербальный знак, что противоречит Закону о географических названиях, то исходили из того, что название должно соответствовать общим правилам и быть похожим на историческое название улицы - Väike-Rakvere tänav
- Arsenti Bastrakovi tänav - исторические названия: Pühapäeva tänav, Ülestõusmise tänav, Lääne tänav, Masina tänav. Поскольку первые два сочтены длинными и труднопроизносимыми, а третье уже есть на карте Нарвы, то остается Masina tänav
- Igor Grafovi tänav - исторические названия: Matteuse tänav, Madise tänav. Так как предпочтительно название на эстонском языке, предложено Madise tänav
- Mihhail Gorbatši tänav - поскольку эта улица построена в советское время и старого исторического названия у нее нет, искали совершенно новое. Остальные улицы в том районе названы преимущественно по породам деревьев, так что предложено Seedri tänav
- 26. Juuli tänav - в этом названии советского времени используются цифры и знаки препинания, что противоречит Закону о географических названиях. Предложено изменить на простое и не противоречащее требованиям название - Juuli tänav
- Partisani tänav - сначала думали использовать исторический топоним, связанный с той местностью, и назвать Reeküla tänav, однако потом по предложению пары квартирных товариществ предложили другое имя - Loome tänav
- 1. Mai tänav - в этом названии советского времени используются цифры и знаки препинания, что противоречит Закону о географических названиях. Предложено вернуть улице историческое название - Jaama tänav
Спор вокруг красноармейцев
Предложенное чиновниками переименование семи улиц не находит большой поддержки у депутатов Нарвского городского собрания. Они только что в январе - после многих лет затягиваний - со скрипом согласились на переименование улиц коммунаров Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана. Коммунары в свое время действовали в Нарве явно против Эстонской Республики, но вот про красноармейцев и партизанов такого утверждать никто не берется.
Вопрос о переименовании явно непопулярный для нарвских политиков. Михаил Стальнухин на заседании депутатской комиссии по историческому наследию заявлял, что названных четырех красноармейцев не осудил ни один суд, поэтому они не виноваты ни в чем.
- Конституция Эстонской Республики гласит, что никто не может быть обвинен в совершении преступления, кроме как на основании решения суда. Вынесено ли судебное решение в отношении Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, что они действовали против Эстонии или они преступники?
В диалоге со Стальнухиным чиновник горуправы оправдывался, что переименовать улицы предписывает Нарве государство. Стальнухин не согласен: "Государство - это не суд и не трибунал. Нет такого органа, как государство. Графов погиб на войне с фашистами и нацистами, он не воевал против Эстонии".
Проект о переименовании могут снять с обсуждения
На последнем заседании комиссии по историческому наследию из девяти присутствовавших ее членов только один проголосовал в поддержку проекта о переименовании семи улиц.
За переименование высказался вице-председатель названной комиссии и председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков. Именно он на днях со скандалом вышел из правящей фракции "Narva Tulevik". Жаворонков рассказал "Северному побережью", что члены фракции дружно наседали на него, чтобы он снял вопрос о переименовании улиц с повестки дня заседания горсобрания. Вопрос неудобен особенно для тех депутатов, которые баллотируются в Рийгикогу и рассчитывают на голоса рядовых нарвитян.
- Я им четко и ясно сказал, что этот вопрос должен стоять в повестке дня. Нас везде и всюду полощут за то, что мы не можем принять решения, и вот мы снова как страусы будем прятать голову в песок? Пойдем и сделаем! - решительно высказался Жаворонков, теперь находящийся в шаге от вотума недоверия на посту председателя городского собрания.
Проект о переименовании семи нарвских улиц внесен в повестку дня заседания горсобрания днем 16 февраля. Только с началом заседания будет ясно - снимут ли проект с обсуждения, как того желают многие нарвские политики.