"Он не воевал против Эстонии": власти Нарвы готовы отказаться от переименования красноармейских улиц

Спор вокруг красноармейцев

Предложенное чиновниками переименование семи улиц не находит большой поддержки у депутатов Нарвского городского собрания. Они только что в январе - после многих лет затягиваний - со скрипом согласились на переименование улиц коммунаров Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана. Коммунары в свое время действовали в Нарве явно против Эстонской Республики, но вот про красноармейцев и партизанов такого утверждать никто не берется.

Вопрос о переименовании явно непопулярный для нарвских политиков. Михаил Стальнухин на заседании депутатской комиссии по историческому наследию заявлял, что названных четырех красноармейцев не осудил ни один суд, поэтому они не виноваты ни в чем.

- Конституция Эстонской Республики гласит, что никто не может быть обвинен в совершении преступления, кроме как на основании решения суда. Вынесено ли судебное решение в отношении Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, что они действовали против Эстонии или они преступники?

В диалоге со Стальнухиным чиновник горуправы оправдывался, что переименовать улицы предписывает Нарве государство. Стальнухин не согласен: "Государство - это не суд и не трибунал. Нет такого органа, как государство. Графов погиб на войне с фашистами и нацистами, он не воевал против Эстонии".

Проект о переименовании могут снять с обсуждения