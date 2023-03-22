Директор нарвского департамента покидает должность после двух месяцев службы

Виктория Пунга 20 марта подала мэру Нарвы Катри Райк заявление об отставке с должности директора департамента развития и экономики города. Спустя два дня Нарвская горуправа удовлетворила это заявление.

Пунга занимала должность с начала февраля и освободит 29 марта. Текущие дела она должна передать Марии Теребилиной, руководящей в департаменте службой предпринимательства и защиты прав потребителей.

До принятия на директорскую должность Пунга пару лет работала в канцелярии Нарвской горуправы советником мэра по внешним связям и коммуникациям.

В январе нынешнего года Катри Райк приняла решение направить Викторию Пунга руководить депаратментом развития и экономики, так как прежде неудачей закончились один за другим два открытых конкурса по поиску директора. Прошлый директор департамента Юрий Сайя ушел с этой должности год назад, подав в марте 2022 года соответствующее заявление мэру.

До Нарвы у Виктории Пунга был опыт публичной службы в городской управе Таллинна. Пунга - член Центристской партии Эстонии.

В комментарии "Северному побережью" Виктория Пунга сообщила, что ее уход с должности обусловлен обстоятельствами здоровья.

На вопрос о том, удалось ли ей в качестве директора департамента сработаться с мэром Нарвы Катри Райк, Пунга ответила уклончиво: "Те люди, кто хотят и умеют работать, могут сработаться все равно с каким мэром, в том числе с Катри Райк". Затем Пунга добавила, что сработаться с Райк ей все же удалось.