Директор департамента развития и экономики города Нарва Виктория Пунга решила покинуть должность во время испытательного срока.
Директор нарвского департамента покидает должность после двух месяцев службы
Виктория Пунга 20 марта подала мэру Нарвы Катри Райк заявление об отставке с должности директора департамента развития и экономики города. Спустя два дня Нарвская горуправа удовлетворила это заявление.
Пунга занимала должность с начала февраля и освободит 29 марта. Текущие дела она должна передать Марии Теребилиной, руководящей в департаменте службой предпринимательства и защиты прав потребителей.
До принятия на директорскую должность Пунга пару лет работала в канцелярии Нарвской горуправы советником мэра по внешним связям и коммуникациям.
В январе нынешнего года Катри Райк приняла решение направить Викторию Пунга руководить депаратментом развития и экономики, так как прежде неудачей закончились один за другим два открытых конкурса по поиску директора. Прошлый директор департамента Юрий Сайя ушел с этой должности год назад, подав в марте 2022 года соответствующее заявление мэру.
До Нарвы у Виктории Пунга был опыт публичной службы в городской управе Таллинна. Пунга - член Центристской партии Эстонии.
В комментарии "Северному побережью" Виктория Пунга сообщила, что ее уход с должности обусловлен обстоятельствами здоровья.
На вопрос о том, удалось ли ей в качестве директора департамента сработаться с мэром Нарвы Катри Райк, Пунга ответила уклончиво: "Те люди, кто хотят и умеют работать, могут сработаться все равно с каким мэром, в том числе с Катри Райк". Затем Пунга добавила, что сработаться с Райк ей все же удалось.
Виктория Пунга, по ее собственным словам, сейчас не имеет предложения остаться на работе в структуре Нарвской горуправы. Однако она уточнила, что находится на больничном и занята прежде всего своим здоровьем.