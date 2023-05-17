Катри Райк теряет поддержку в Нарвском горсобрании

Недовольство работой мэра Нарвы Катри Райк звучит из ее собственного избирательного списка, однако о смене Райк на нового мэра речь пока не идет. Сама она видит сейчас проблему в том, что в горсобрании перепутались роли депутатов и директоров школ.
Мэр Нарвы Катри Райк, выступая 16 мая в местном эфире "Радио 4", констатировала давно известный факт: взаимоотношения городской управы с директорами образовательных учреждений перепутались с ролями депутатов в городском собрании. Когда горуправе пришлось предпринять непопулярные действия в отношении школьных директоров-депутатов, работа горсобрания встала, а проекты горуправы стали якобы блокироваться, как видится это мэру.
- На майском заседании городского собрания не будет [рассмотрения и утверждения] дополнительного бюджета города, что означает, что мы не можем проводить важные тендеры. Например, тендер на ремонт дорог, что близко сердцу каждого. Также мы не можем обсуждать вопрос о Кренгольмском квартале культуры, который принес бы в город до сорока миллионов евро инвестиций. Не можем обсуждать и изменения в программе развития образования. Мы перепутали рабочие отношения и отношения в горсобрании, - сказала Райк.
Описанные Райк сложности возникли после того, как городская управа напомнила о невыполнении языковых требований двумя школьными директорами, являющимися заодно депутатами горсобрания и состоящими во фракции мэра "Narva Tulevik". Речь о Елене Каврус, руководящей Нарвской школой для взрослых, и Елизавете Чертовой, руководящей Нарвской школой №6. Они официально предуведомлены насчет того, что с августа их трудовые договоры расторгнут, если к тому времени оба директора не предоставят свидетельств о владении эстонским языком на уровне С1. Аналогичные предуведомления от горуправы получили и директора двух нарвских детсадов.
Райк объяснила отправку этих предуведомлений языковым требованием, установленным в контексте перехода на эстоноязычное образование. Письма были отправлены за 90 дней до обозначенного в них срока, что вытекает из Закона о трудовом договоре. Дескать, в противном случае городу потом пришлось бы сократить этих директоров и понести расходы на 30 тысяч.
- Я очень надеюсь, что эти директора найдут в себе силы учиться и сдать [языковой] экзамен. Если это не удастся, то, действительно, их договоры закончатся, но до завершения конкурсов на эти места директоров эти люди, разумеется, будут работать дальше, - пояснила Райк в радиоэфире.
"Это не саботаж"
Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат из фракции "Kesk" в комментарии "Северному побережью" сказала, что лично ее отношения с мэром Катри Райк не являются напряженными. Однако Стольфат согласна, что не все проекты от горуправы рассматриваются очень быстро, ведь новая нарвская политическая коалиция оформилась менее месяца назад.
Конкретно по дополнительному городскому бюджету, проект которого не попал на заседание 18 мая, Стольфат сказала, что это происходит только из-за того, что проект был представлен горуправой вечером 10 мая - и его не успели рассмотреть в комиссиях.
- Это в любом случае не саботаж, - успокоила Стольфат, добавив, что проект об изменении горбюджета должен быть включен в повестку следующего заседания горсобрания - 15 июня.
Вопросом о взаимоотношениях горуправы с директорами образовательных учреждений, в том числе школьных директоров-депутатов, которые могут лишиться работы из-за незнания эстонского языка, Стольфат, по ее словам, поинтересовалась, однако в ответ услышала, что участие в этом председателя горсобрания не требуется, поскольку это взаимоотношения работников и работодателя.
- Но вопрос о переходе на эстонский язык обучения злободневен, и был запрошен план действий городской управы в данном направлении. Я думаю, мы сможем опубликовать основные действия и тем самым хоть немного снизить напряжение как у учителей, так и у родителей школьников, - сказала Стольфат.
Критика из собственной фракции
- Райк не справляется с обязанностями мэра, - об этом прямо заявил в комментарии "Северному побережью" зампредседателя Нарвского горсобрания Вадим Орлов. Он же руководит крупнейшей фракцией "Narva Tulevik", которая создавалась из избирательного списка Катри Райк и ее всегда поддерживала.
По рассказу Орлова, 11 мая при формировании повестки дня назначенного на 18 мая заседания горсобрания возникли вопросы к горуправе и было указано на недоработки в представленных проектах. Это касается и дополнительного бюджета города, и учредительных документов Кренгольмского квартала культуры, и проекта изменений программы развития муниципальной системы образования. Поэтому они и не попали в повестку предстоящего заседания, о чем сокрушалась Райк в радиоэфире.
По словам Орлова, персонально к нему претензий быть не может, так как за составление повестки дня заседания отвечает в конечном счете председатель. Также Орлов исключает, что лично у него ведущая роль критика и блокировщика проектов горуправы и мэра.
- В Нарвском городском собрании 31 депутат. Один депутат может блокировать принятие решений городским собранием только в том случае, если этот депутат является председателем собрания, я - не председатель собрания. Только председатель городского собрания может либо ставить вопросы в повестку дня заседания городского собрания, либо не ставить, - напомнил Орлов.
Он не стал прямо отвечать на вопрос про то, должно ли горсобрание вмешиваться в рабочие отношения горуправы со школьными директорами-депутатами. "Я не имею никаких рычагов "политического давления" на мэра", - высказался Орлов о своей личной роли.