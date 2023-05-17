Катри Райк теряет поддержку в Нарвском горсобрании

Райк объяснила отправку этих предуведомлений языковым требованием, установленным в контексте перехода на эстоноязычное образование. Письма были отправлены за 90 дней до обозначенного в них срока, что вытекает из Закона о трудовом договоре. Дескать, в противном случае городу потом пришлось бы сократить этих директоров и понести расходы на 30 тысяч.

- Я очень надеюсь, что эти директора найдут в себе силы учиться и сдать [языковой] экзамен. Если это не удастся, то, действительно, их договоры закончатся, но до завершения конкурсов на эти места директоров эти люди, разумеется, будут работать дальше, - пояснила Райк в радиоэфире.

"Это не саботаж"

Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат из фракции "Kesk" в комментарии "Северному побережью" сказала, что лично ее отношения с мэром Катри Райк не являются напряженными. Однако Стольфат согласна, что не все проекты от горуправы рассматриваются очень быстро, ведь новая нарвская политическая коалиция оформилась менее месяца назад.

Конкретно по дополнительному городскому бюджету, проект которого не попал на заседание 18 мая, Стольфат сказала, что это происходит только из-за того, что проект был представлен горуправой вечером 10 мая - и его не успели рассмотреть в комиссиях.

- Это в любом случае не саботаж, - успокоила Стольфат, добавив, что проект об изменении горбюджета должен быть включен в повестку следующего заседания горсобрания - 15 июня.