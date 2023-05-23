Светит, но пока не магнитит: открытие маяка для туристов задерживается

Новое правительство не спешит с передачей маяка Нарва-Йыэсуу в ведение курортного города, так что в текущем году не приходится ждать открытия на границе нового полноценного туристического магнита. Однако есть надежда, что любопытных гостей начнут иногда пускать на тридцатиметровую башню с мощной путеводной лампой и прекрасным видом на побережье.
Передача недвижимости маяка Нарва-Йыэсуу в ведение городским властям затянулась. Еще год назад предполагалось, что тридцатиметровая полосатая башня на берегу Финского залива - у живописного устья пограничной реки Нарва и в самом начале знаменитого песчаного пляжа Нарва-Йыэсуу - уже в 2023 году вполне могла бы стать новым туристическим магнитом.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин нынче сообщил "Северному побережью", что процедура передачи недвижимости местному самоуправлению оказалась на практике непредсказуемо долгой. Пока успели передать городу только подъездную дорогу к маяку, а вот с остальной территорией дело двигается медленно, хотя принципиальное решение было принято еще в начале прошлого года.
Невыполненное обещание политиков
Действующий маяк, как объект стратегической важности, останется в собственности государства, но будет передан Нарва-Йыэсуу в пользование, а его недвижимость перейдет городу безвозмездно в собственность. Получено принципиальное согласие транспортного департамента насчет того, что город откроет башню для посещений, а в здание рядом с ней переедет городской краеведческий музей, и там же планируется открыть гостевой центр.
- Необходимое решение вынес Департамент транспорта, но окончательная подпись под бумагой о передаче должна быть за министром экономики и коммуникаций, и именно этого город сейчас ждет, - сказал Ильин, добавив, что ждут этого и те 80000 евро, которые заложены в городском бюджете на проектирование территории и здания маяка. - Сейчас мы в режиме ожидания, - повторил Ильин.
По его словам, чиновники в столице ранее обещали, что все зависящие от них бумажные дела будут сделаны самое позднее к началу марта, читай - к выборам в Рийгикогу. Обещание по факту осталось невыполненным, и теперь уже у нового правительства руки наконец должны дойти до маяка на самом дальнем северо-востоке.
Маяк у морского променада
Как видится Ильину, если удастся начать проектирование развития территории маяка в текущем году, то открытия нового привлекательного объекта можно ожидать в следующем курортном сезоне.
Так или иначе, но власти курортного города надеются в нынешнем году начать открывать маяк хотя бы для посещений в разные значимые даты, вроде Дня рыбака. Именно так в середине лета 2009 года на маяке в порядке эксперимента провели день открытых дверей, и успех был огромным: выстроилась очередь из желающих подняться по винтовой лестнице наверх, осмотреть окрестности, изучить мощную лампу.
Немного севернее маяка в Нарва-Йыэсуу ждет своего строительства новый морской мол - взамен старого разрушенного. Будущий мол спроектирован так, что он станет крайней точкой морского променада, на пути которого окажется и маяк с музеем и гостевым центром.
Пока не решился много лет решаемый вопрос о финансировании сооружения мола. По словам Максима Ильина, вся надежда на следующий госбюджет Эстонии. Политической поддержки город ждет от оборонного ведомства, так как защитный мол призван обеспечивать в том числе и безопасность судоходства в устье пограничной реки Нарва, где дно поднимается до критического уровня, перекрывая фарватер.