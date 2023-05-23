Светит, но пока не магнитит: открытие маяка для туристов задерживается

По его словам, чиновники в столице ранее обещали, что все зависящие от них бумажные дела будут сделаны самое позднее к началу марта, читай - к выборам в Рийгикогу. Обещание по факту осталось невыполненным, и теперь уже у нового правительства руки наконец должны дойти до маяка на самом дальнем северо-востоке.

Маяк у морского променада

Как видится Ильину, если удастся начать проектирование развития территории маяка в текущем году, то открытия нового привлекательного объекта можно ожидать в следующем курортном сезоне.

Так или иначе, но власти курортного города надеются в нынешнем году начать открывать маяк хотя бы для посещений в разные значимые даты, вроде Дня рыбака. Именно так в середине лета 2009 года на маяке в порядке эксперимента провели день открытых дверей, и успех был огромным: выстроилась очередь из желающих подняться по винтовой лестнице наверх, осмотреть окрестности, изучить мощную лампу.

Немного севернее маяка в Нарва-Йыэсуу ждет своего строительства новый морской мол - взамен старого разрушенного. Будущий мол спроектирован так, что он станет крайней точкой морского променада, на пути которого окажется и маяк с музеем и гостевым центром.