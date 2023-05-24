МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.05-01.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 мая по 1 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 25 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - литературная беседа, главным героем которой является природа. Информация по тел. 337 0444.
* В Нарвском Доме детского творчества (киноконцертный зал) в 17.30 - театр-студия "16. komnata": спектакль "Чиполлино". Вход свободный.
Пятница, 26 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: йыхвиские истории для детей. Последняя чат-комната этой весны.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Kiip!?" / "Чип!?", фантастическое концертное представление ида-вирумааской молодежи. На сцене - II выпуск модуля исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии, солисты и инструменталисты школ Ида-Вирумаа, танцевальная студия "Viis Tähte". Участвуют Олав Эхала и Кауро Тафичук. Вход бесплатный.
Суббота, 27 мая
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - открытие совместной выставки кохтла-ярвеских художников. Выставка посвящена 40-летию деятельности Белого зала.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт "Ритм наших сердец" вокал-студии "Арлекин". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
Воскресенье, 28 мая
* В Люганузе на деревенской площади в 14.00 - день танца пожилых. В гости приедут уездные танцевальные коллективы пожилых. Концерт и танцы.
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 (ворота открываются в 17.00) - концерт: на сцене - Кристьян Казеару. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Автобус на мероприятие: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от кохтла-ярвеского "Prestone" - в 17.15, от старой кохтла-ярвеской аптеки - в 17.20; плата - 5 евро туда-обратно. Информация по тел. 514 3930.
Среда, 31 мая
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 15.00 - концерт танцевальной студии "Varjud".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы. Выступают солисты, ансамбли, оркестры, хоры. Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 17.30 - отчетное представление танцевального класса Ийзакуской школы искусств.
СПОРТ
Четверг, 25 мая
* В Ийзаку с 18.00 до 20.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 26 мая
* В Йыхви на центральной площади стартует приключенческое ориентирование "Avastades Jõhvit" / "Открываем Йыхви". Трасса открыта до воскресенья. Информация: www.seiklusministeerium.ee.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Püssi SK"/ФК "Järve" - ФК "Volta II"/ФК "Arsenal" (Таллинн).
Суббота, 27 мая
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 10.00 - весенний турнир по художественной гимнастике.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - "Vetesellist vahumeistriks", молодежные соревнования по плаванию.
* На площадке у Кивиылиской 1-й средней школы в 11.00 в рамках Дней города - турнир по уличному баскетболу.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 12.00 - заезд по открытой трассе Алутагузеского веломарафона.
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 12.00 - весенний турнир по баскетболу.
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - 3-й Ида-Вирумааский стадионный ультра: старт Кохтла-Ныммеского 24-часового забега.
* На Йыхвиской музыкальной площадке в 13.00 - Забег стражей свободы. Информация: www.vabadusevalvur.ee/jooks.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Maardu linnameeskond".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви)/ФК "Noova" - "Tarvas" (Раквере).
Воскресенье, 28 мая
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры стартует Кохтла-Ярвеский парковый забег. Первый старт в 10.40.
* В Нарве в центре здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.
Понедельник, 29 мая
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).
Вторник, 30 мая
* В Йыхви на стадионе им. Хейно Липпа в 15.00 - этап серийного соревнования юных метателей.
Четверг, 1 июня
* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 26 мая
* В Йыхвиском парке в 17.00 в рамках Дня Йыхви - семейный пикник. В 20.00 - вечер открытых дверей йыхвиских школ: двери откроют Йыхвиская основная школа, Йыхвиская гимназия, галерея Йыхвиской художественной школы. В Йыхвиском парке в 22.00 - "Öökultuuripesa" / "Ночное гнездо культуры" - это место, где вы сможете принять участие в качестве зрителя или слушателя, а заодно представить свои творения или попробовать свои силы в искусстве. Точная информация о мероприятии - на странице в "FB".
* В Силламяэ перед спортцентром "Калев" в 18.00 - торжественное открытие городского фонтана.
Суббота, 27 мая
* В Йыхви с 10.00 - День Йыхви: концерты, мастер-классы, мероприятия для детей и т.д. День завершит на музыкальной площадке в 17.20 "Terminaator". Точная информация о мероприятии - на странице в "FB".
* В Кивиыли на площадке с качелями с 10.00 - празднование Дня города Кивиыли. Информация: lyganuse.ee.
* В Нарве в Йоаорге с 12.00 до 18.00 - ярмарка дегустации.
* В Кохтла-Ярвеском городском парке с 14.00 до 22.30 - День химика. Точная информация о мероприятии - на странице в "FB".
Среда, 31 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 1 июня
* Во дворе мызы Мяэтагузе в 14.00 - молодежный день Алутагузеской волости. Чествование алутагузеских учащихся. Выступают Алутагузеский детский хор, народные музыканты Алутагузе и юные танцоры Алутагузеской школы искусств. Главный исполнитель - Алика Милова. Батуты, палатка дизайна, игры.
* В Нарве в Йоаорге с 16.00 до 19.00 - День защиты детей.
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