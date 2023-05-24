МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.05-01.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": "Narva Trans U21" - "Pärnu jalgpalliklubi".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви)/ФК "Noova" - "Tarvas" (Раквере).

Воскресенье, 28 мая

Кохтла-Ярвеский парковый забег. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

* От Кохтла-Ярвеского центра культуры стартует Кохтла-Ярвеский парковый забег. Первый старт в 10.40.

* В Нарве в центре здоровья "Äkkeküla" в 18.00 - обучение игре в диск-гольф.

Понедельник, 29 мая

* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "FCI Levadia U21" (Таллинн).

Вторник, 30 мая

Йыхвиский легкоатлетический стадион им. Хейно Липпа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Йыхви на стадионе им. Хейно Липпа в 15.00 - этап серийного соревнования юных метателей.

Четверг, 1 июня

* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 26 мая

* В Йыхвиском парке в 17.00 в рамках Дня Йыхви - семейный пикник. В 20.00 - вечер открытых дверей йыхвиских школ: двери откроют Йыхвиская основная школа, Йыхвиская гимназия, галерея Йыхвиской художественной школы. В Йыхвиском парке в 22.00 - "Öökultuuripesa" / "Ночное гнездо культуры" - это место, где вы сможете принять участие в качестве зрителя или слушателя, а заодно представить свои творения или попробовать свои силы в искусстве. Точная информация о мероприятии - на странице в "FB".

* В Силламяэ перед спортцентром "Калев" в 18.00 - торжественное открытие городского фонтана.

Суббота, 27 мая

Ansambel Terminaator. Фото: Konstantin Sednev / Postimees