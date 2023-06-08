"Dance Box Studio" даст в Кохтла-Ярве бесплатный концерт

Танцевальный коллектив "Dance Box Studio" завершает восьмой сезон и по традиции в начале лета вновь готов представить зрителям свои творческие успехи.

- Как всегда, это будет небольшой концерт в нашем стиле, по-домашнему, - сказала хореограф и руководитель "Dance Box Studio" Наталья Шабарчина. - Название полуторачасовой программы "Back to the Roots" ("Вернуться к истокам") обусловлено тем, что мы готовы не только показать новые номера, но и вспомнить музыкальные композиции и хореографию прежних лет - есть немало такого, с чем ни мне, ни моим ученикам не хочется расставаться.

В этом году в студии занимается около семидесяти человек разного возраста. Танцоры много трудились и достигли немалых успехов: на "J-Fest 2023", в котором участвовало больше тысячи человек, воспитанники Натальи Шабарчиной завоевали три первых и по два вторых и третьих места. Не менее успешно выступили на танцевальном фестивале в Латвии.

Наставница также отличилась - рискнула принять участие в телевизионном конкурсе "Перетанцуй всех", который впервые проходил в Эстонии, и, пройдя все отборочные туры в условиях жесткой конкуренции, стала его победительницей.